Колишній поліцейський, який влаштував на Житомирщині п'яну ДТП з чотирма загиблими, постане перед судом. ФОТОрепортаж
До суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього інспектора слідчого відділення Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, який в стані алкогольного сп'яніння влаштував смертельну ДТП.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Слідством встановлено, що 8 червня 2020 року близько 10 ранку поблизу села Скребеличі Овруцького району правоохоронець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля "Mitsubishi Lancer", перевищив допустиму швидкість та не надав переваги у русі автомобілю ЗАЗ "Daewoo", яким керував майстер лісу ДП "Овруцький лісгосп", чим скоїв зіткнення транспортних засобів.
У результаті ДТП, загинули 24-річний водій автомобілю ЗАЗ "Daewoo" та три пасажири, а саме 1,9-річна дівчинка та дві жінки. Ще одна 20-річна пасажирка ЗАЗу була госпіталізована до місцевої лікарні з легкими тілесними ушкодженнями, які спричинили короткочасний розлад здоров'я.
Водій "Mitsubishi Lancer" також був госпіталізований до місцевої лікарні, а згодом затриманий слідчими ДБР в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно з висновком судово-токсикологічної експертизи у крові обвинуваченого було виявлено алкоголь у концентрації 1,06 проміле. Окрім того, встановлено, що правоохоронець рухався зі швидкістю не менше ніж 93 км/год.
Таким чином, колишній інспектор обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст 286 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
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**** эти визги - "выдать", если ты типо думаешь шо родственники - варвары и будут резать его по кускам.
Есть видео же много - иди, посмотри и представь - кто бы тоже делал такое?
"умник" блин.
Я понимаю что это типо "справедливость" - но иди, режь человека, который кричит, заляпывает тя кровью и т.д.
"отдать родственникам", как это пафосно блин.... ну просто поток православия
но ""сказано" там реально для дураков, и просто то шо земле 7000 лет(вычисляем, не?) = "лох, ану суда, смотри туда, думай так, а не то "хрех башка попа.дет""
надо после первого раза, какие-то браслеты что-ли алкоездунам цеплять. чтоб видно было шо пьян и менты, или полиция уже смотрели - не ездит ли он прямо щас.
....эээээ, я же не говорю как бы это поборол тов. Сралин например, или его друг западный.
Или Хирохито, не говоря про "Пол-пота"
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