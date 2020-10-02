Колишній поліцейський, який влаштував на Житомирщині п'яну ДТП з чотирма загиблими, постане перед судом. ФОТОрепортаж

До суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього інспектора слідчого відділення Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, який в стані алкогольного сп'яніння влаштував смертельну ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що 8 червня 2020 року близько 10 ранку поблизу села Скребеличі Овруцького району правоохоронець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля "Mitsubishi Lancer", перевищив допустиму швидкість та не надав переваги у русі автомобілю ЗАЗ "Daewoo", яким керував майстер лісу ДП "Овруцький лісгосп", чим скоїв зіткнення транспортних засобів.

У результаті ДТП, загинули 24-річний водій автомобілю ЗАЗ "Daewoo" та три пасажири, а саме 1,9-річна дівчинка та дві жінки. Ще одна 20-річна пасажирка ЗАЗу була госпіталізована до місцевої лікарні з легкими тілесними ушкодженнями, які спричинили короткочасний розлад здоров'я.

Водій "Mitsubishi Lancer" також був госпіталізований до місцевої лікарні, а згодом затриманий слідчими ДБР в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Згідно з висновком судово-токсикологічної експертизи у крові обвинуваченого було виявлено алкоголь у концентрації 1,06 проміле. Окрім того, встановлено, що правоохоронець рухався зі швидкістю не менше ніж 93 км/год.

Таким чином, колишній інспектор обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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