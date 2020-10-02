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На Черкащині затримано групу рекетирів, які "працюєть" із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону. ФОТОрепортаж

У Черкаській області поліція затримала злочинну групу вимагачів грошей з підприємців і жителів регіону. Щомісячний дохід від злочинної діяльності групи сягав понад 150 000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури із залученням батальйону спецпризначення викрили злочинну діяльність групи вимагачів на території міста Черкаси. .

"Починаючи з середини 90-х років представники злочинної групи на регулярній основі здійснювали свою протиправну діяльність з вимагання коштів у підприємців та громадян обласного центру. Дії фігурантів справи координував 67-річний так званий "кримінальний авторитет", який безпосередньо розподіляв кошти між вимагачами та контролював "дисципліну" в середині злочинної групи.

На Черкащині затримано групу рекетирів, які працюєть із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону 01

Одним з джерел "доходу" правопорушників були підприємці Центрального ринку міста Черкаси", - сказано в повідомленні.

Так, в середу, 30 вересня, поліцейські затримали членів злочинної групи під час одержання грошей у якості щоденних поборів з підприємців ринку за неперешкоджання їхній діяльності. У деяких ситуаціях фігуранти справи для переконливості своєї позиції застосовували до потерпілих фізичний та психологічний вплив, пошкоджували особисте майно.

На Черкащині затримано групу рекетирів, які працюєть із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону 02

Після викриття злочинної діяльності групи, розпочався ряд санкціонованих обшуків житла та транспортних засобів у затриманих фігурантів. Було виявлено та вилучено грошові кошти, вогнепальну та холодну зброю, блокноти з "чорновою бухгалтерією", розписки та два автомобілі.

Безпосередньому лідеру організованої злочинної групи та двом її членам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст.189 (вимагання).Двох фігурантів затримано за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

На Черкащині затримано групу рекетирів, які працюєть із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону 03

Триває досудове розслідування.

"Шановні мешканці м. Черкаси, якщо Ви постраждали від дій даних осіб та готові надати факти протиправної діяльності злочинної групи просимо звертатись за телефоном чергової частини управління стратегічних розслідувань в Черкаській області НПУ – 0970129394", - йдеться в зверненні правоохоронців.

На Черкащині затримано групу рекетирів, які працюєть із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону 04
На Черкащині затримано групу рекетирів, які працюєть із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону 05
Фото: сайт поліції

Автор: 

здирство (284) Нацполіція (15272) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Чернігівська область (938)


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Топ коментарі
+12
С середины 90-х? Ты глянь,какие живучие.
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02.10.2020 12:19 Відповісти
+11
Це вже не рекетири, а поважні бізнесмени.
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02.10.2020 12:24 Відповісти
+10
уже могут пенсию по выслуге получать.
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02.10.2020 12:22 Відповісти
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С середины 90-х? Ты глянь,какие живучие.
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02.10.2020 12:19 Відповісти
уже могут пенсию по выслуге получать.
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02.10.2020 12:22 Відповісти
Скоріше всього з минулого року діють методами дев*яностих. Бо як можна таке написати, щоб не підставити бубучку. По хлопцям видно, що вони в 90-х ще в дитячі садочки ходили.
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02.10.2020 13:01 Відповісти
Это ж надо... А при порошенко говорят такого не было
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02.10.2020 12:24 Відповісти
У Пороха не получилось убедить всю страну быть терпилами, что там про небольшой рынок и мелких ********* говорить?
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02.10.2020 12:59 Відповісти
Це вже не рекетири, а поважні бізнесмени.
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02.10.2020 12:24 Відповісти
Во как! Прям в яслях в ОПГ записались...
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02.10.2020 12:32 Відповісти
Ві неверно воспринимаете информацию. Банда, ОПГ, террористическая группировка, отряд, полк или дивизия могут иметь возраст и 100 лет и 300 лет.
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02.10.2020 13:00 Відповісти
Порохоботы, вам крыть нечем. )) При Зеле их взяли.
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02.10.2020 12:42 Відповісти
зезидент взял ход проведения операции под личный контроль?
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02.10.2020 13:02 Відповісти
при зеле их и выпустят
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02.10.2020 14:09 Відповісти
Мабуть працівники МВС?
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02.10.2020 12:43 Відповісти
20 лет ***** рэкетирова ловили, **** 20 лет!!))))))) ахахахаха
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02.10.2020 12:48 Відповісти
кто же их так крышевал, что они дожили до наших дней!
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02.10.2020 12:49 Відповісти
25 лет банда хозяйничала в черкасах, позор, так там вся мусорня работала с ними.
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02.10.2020 12:52 Відповісти
не 20, а 25 років "працювали"... А що увесь цей час робила поліція?
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02.10.2020 12:53 Відповісти
в долі була і буде.
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02.10.2020 13:04 Відповісти
- 20 лет рэкет собирал с нас дань!
- а потом?
- а потом нам надоело и мы написали заявление!
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02.10.2020 13:08 Відповісти
Якщо з середини 90 років то вони тупорилі довбні , бо ті хто почінав цей « бізнес» з 90 років зараз або депутати або круті бізнесмєни
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02.10.2020 13:26 Відповісти
или закопаны давно
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02.10.2020 15:32 Відповісти
Так, звичайно ) Це якби за замовчуванням
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02.10.2020 15:53 Відповісти
На Черкащині затримано групу рекетирів, які "працюєть" із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону - Цензор.НЕТ 5861
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02.10.2020 13:56 Відповісти
А БАНДИТА МЭРА ЧЕРКАС КОГДА ЗАДЕРЖАТ !!!???
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02.10.2020 14:17 Відповісти
Розстріляти виродків.
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02.10.2020 14:36 Відповісти
Відданість справі.
Вірність традиціям.
30 РОКІВ НА РИНКУ.

На Черкащині затримано групу рекетирів, які "працюєть" із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону - Цензор.НЕТ 7943
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02.10.2020 15:55 Відповісти
потомственные рекетиры...их отцы и дедушки еще крышевали Черкасский рынок
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02.10.2020 16:21 Відповісти
Черкассы, город адидасовских штанов и семкоплюев как и Умань. Когда попадаешь туда, кажется, что водители, все как один хачи безголовые, один дешевый понт.
Те под кем эти фраерки работали действительно дожили, из 90х, торпеды там всякие и прочая шушшара. А дожили так как с ментами рука об руку все это время. Депутаты менты, сбу, прокуроры как каша, все перемешалось, манеры, поведение, одинаковые.
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02.10.2020 18:55 Відповісти
ну младцы менты...а потом и пенты)))= 30 лет пасли...- просто волкодавы!!))- вцепились мертвой хваткой и не отпускали...!!))), скоко тысяч ж вас, красовцов-оперативников и просто умело-умных учасковых краснозвезной черкащины успешно-почетно на пензию вышло за это время..., а..?????????
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03.10.2020 00:33 Відповісти
 
 