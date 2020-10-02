На Черкащині затримано групу рекетирів, які "працюєть" із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону. ФОТОрепортаж

У Черкаській області поліція затримала злочинну групу вимагачів грошей з підприємців і жителів регіону. Щомісячний дохід від злочинної діяльності групи сягав понад 150 000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури із залученням батальйону спецпризначення викрили злочинну діяльність групи вимагачів на території міста Черкаси. .

"Починаючи з середини 90-х років представники злочинної групи на регулярній основі здійснювали свою протиправну діяльність з вимагання коштів у підприємців та громадян обласного центру. Дії фігурантів справи координував 67-річний так званий "кримінальний авторитет", який безпосередньо розподіляв кошти між вимагачами та контролював "дисципліну" в середині злочинної групи.

Одним з джерел "доходу" правопорушників були підприємці Центрального ринку міста Черкаси", - сказано в повідомленні.

Так, в середу, 30 вересня, поліцейські затримали членів злочинної групи під час одержання грошей у якості щоденних поборів з підприємців ринку за неперешкоджання їхній діяльності. У деяких ситуаціях фігуранти справи для переконливості своєї позиції застосовували до потерпілих фізичний та психологічний вплив, пошкоджували особисте майно.

Після викриття злочинної діяльності групи, розпочався ряд санкціонованих обшуків житла та транспортних засобів у затриманих фігурантів. Було виявлено та вилучено грошові кошти, вогнепальну та холодну зброю, блокноти з "чорновою бухгалтерією", розписки та два автомобілі.

Безпосередньому лідеру організованої злочинної групи та двом її членам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст.189 (вимагання).Двох фігурантів затримано за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування.



"Шановні мешканці м. Черкаси, якщо Ви постраждали від дій даних осіб та готові надати факти протиправної діяльності злочинної групи просимо звертатись за телефоном чергової частини управління стратегічних розслідувань в Черкаській області НПУ – 0970129394", - йдеться в зверненні правоохоронців.





Фото: сайт поліції