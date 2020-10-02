СБУ на Житомирщині викрила незаконний експорт деревини в Азію на понад 4 млн грн. ФОТОрепортаж

У Житомирській області Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини в одну з азіатських країн.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

За даними досудового слідства, оборудку організували уродженець Донеччини, який мешкає у Коростенському районі, та іноземець, який упродовж декількох останніх років проживав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах "ліві" пиломатеріали, виготовлені із незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів "відповідала" мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію.

Товар зловмисники переправляли морським транспортом у межах виконання контракту з іноземною фірмою. Спочатку у документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.

Для легалізації і переведення коштів у готівку фігуранти зареєстрували у Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями спільниця з Житомира.

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У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправна схема діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю більш ніж 4 мільйони гривень.





Наразі бізнесмену, організатору оборудки, та спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Ще одному учаснику оборудки, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

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З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання щодо оголошення його в розшук.

Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.