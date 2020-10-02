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СБУ на Житомирщині викрила незаконний експорт деревини в Азію на понад 4 млн грн. ФОТОрепортаж

У Житомирській області Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини в одну з азіатських країн.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

За даними досудового слідства, оборудку організували уродженець Донеччини, який мешкає у Коростенському районі, та іноземець, який упродовж декількох останніх років проживав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах "ліві" пиломатеріали, виготовлені із незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів "відповідала" мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію.

Товар зловмисники переправляли морським транспортом у межах виконання контракту з іноземною фірмою. Спочатку у документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.

Для легалізації і переведення коштів у готівку фігуранти зареєстрували у Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями спільниця з Житомира.

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У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправна схема діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю більш ніж 4 мільйони гривень.

СБУ на Житомирщині викрила незаконний експорт деревини в Азію на понад 4 млн грн 01
СБУ на Житомирщині викрила незаконний експорт деревини в Азію на понад 4 млн грн 02СБУ на Житомирщині викрила незаконний експорт деревини в Азію на понад 4 млн грн 03

Наразі бізнесмену, організатору оборудки, та спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Ще одному учаснику оборудки, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

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З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання щодо оголошення його в розшук.

Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.

Автор: 

Азія (82) ліс (770) СБУ (12964) Житомирська область (1285)


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Т.е. вывозил в обход таможни? Или по липовым документам? Или в схеме участвовали все, а он один понесет наказание?
Ой, неполную информацию предоставляют!
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02.10.2020 12:43 Відповісти
А что может таможня? Когда по документам везут дрова, первый Саакашвили прибежит и скажет таможня корумпирпованная - тормозит грузы. Если все система власти коррумпированная от СБУ до минисчтров, то как таможенник может повлиять на ситуацию? Есть сертификат выданный на дрова, есть заключение мол это на дрова, а везут кругляк, и как вы не специалист определите и докажете в суде мол это не дрова? На глаз определите синюшность, кривизну колод, ************, процент гнили ...
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02.10.2020 14:05 Відповісти
Как я понял, вы вообще не знакомы с процедурой экспорта.
При экспорте дров, экспортёр обязан:
1. Провести официальную фумигацию. Для карантинной службы.
2. Экологическую и радиологическую проверку.
3. Подготовить сертификат происхождения в ТПП.
4. Вполне вероятно, требуется заключение по коду товара, дабы не вывозили, как вы изволили выразиться - дрова. Этот код фигурирует на всех документах всех служб.
5. Товаро-транспортная накладная перевозчика (CMR, ж/д накладная, коносамент).
6. Сертификат качества товара.

Без этих документов нечего даже соваться на территорию таможни. Их все - выдают отдельные службы, на основании документов, поданых экспортёром.
Таможня то же обязана ознакомиться с документами, подтверждающими происхождение, стоимость с НДС (ведь при экспорте НДС подлежит возврату) и др.
Если товар левый, то каждая служба имеет право 1. не выдать документа (не пропустить). 2. сообщить куда следует.

Ничто не мешает следствию проанализировать работу всех перечисленных служб, и выдать на гора степень ответственности каждой работающей единицы. Но что странно - службы - вне подозрений! Значит должен подключаться соответствующий антикоррупционный орган + СБУ.
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02.10.2020 19:55 Відповісти
А код товара выдают на основании чего? На основании предоставленных экспортером документов, таможня и принимает классификационное решение на основании документов , которые ей предоставил декларант . И если там, а там как правило записано - "дрова" или "древесные отходы в виде бревен", то тогда уважаемый таможня здесь не причем, а все вопросы к тем органам государства, что выдают за взятки полную туфту. А лабораторилн таможни не определяет дрова или не дрова. Я с вами полностью соглашусь в том, что если в товаросопроводительных документах записано деловая древесина, или пиломатериалы то здесь косяк уже таможни. Но я не знаю ни одного случая где бы инспектор вместо записанных в документах товар "пиломатериал" а он их оформил как дрова, если у вас есть такие факты озвучьте. Я согласен с вами, что следствие должно разобраться кто же плодит коррупцию, и вот что старанно, лес почти тотально вырезали, а виновных так и не нашли, может там в доле генералы от СБУ , МВД прокуратуры и другие должностные лица. ?
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02.10.2020 20:40 Відповісти
Да станьте під будь-яким лісом по всій Україні, і ви буде по 1000 незаконних вирубок за день разоблачать?
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02.10.2020 13:00 Відповісти
Пацики просто не вчили таличку ділення на 2 чи 3....

Просто не полідились.
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02.10.2020 13:01 Відповісти
Эй, зебилы, а кто там лесника менял?!)))
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02.10.2020 13:13 Відповісти
Диво дивное....😊
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02.10.2020 14:24 Відповісти
ну вот как так незаконный? без серитификата происхождения лесопродукции невозможно затаможить а выдает его агенство лесных ресурсов, вот там и ищите))) но проще дядю ваню пилорамщика нагнуть и раструбить о победе над коррупцией
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02.10.2020 15:46 Відповісти
 
 