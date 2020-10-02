СБУ на Житомирщині викрила незаконний експорт деревини в Азію на понад 4 млн грн. ФОТОрепортаж
У Житомирській області Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини в одну з азіатських країн.
Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.
За даними досудового слідства, оборудку організували уродженець Донеччини, який мешкає у Коростенському районі, та іноземець, який упродовж декількох останніх років проживав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах "ліві" пиломатеріали, виготовлені із незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів "відповідала" мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію.
Товар зловмисники переправляли морським транспортом у межах виконання контракту з іноземною фірмою. Спочатку у документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.
Для легалізації і переведення коштів у готівку фігуранти зареєстрували у Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями спільниця з Житомира.
У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправна схема діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю більш ніж 4 мільйони гривень.
Наразі бізнесмену, організатору оборудки, та спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Ще одному учаснику оборудки, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання щодо оголошення його в розшук.
Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ой, неполную информацию предоставляют!
При экспорте дров, экспортёр обязан:
1. Провести официальную фумигацию. Для карантинной службы.
2. Экологическую и радиологическую проверку.
3. Подготовить сертификат происхождения в ТПП.
4. Вполне вероятно, требуется заключение по коду товара, дабы не вывозили, как вы изволили выразиться - дрова. Этот код фигурирует на всех документах всех служб.
5. Товаро-транспортная накладная перевозчика (CMR, ж/д накладная, коносамент).
6. Сертификат качества товара.
Без этих документов нечего даже соваться на территорию таможни. Их все - выдают отдельные службы, на основании документов, поданых экспортёром.
Таможня то же обязана ознакомиться с документами, подтверждающими происхождение, стоимость с НДС (ведь при экспорте НДС подлежит возврату) и др.
Если товар левый, то каждая служба имеет право 1. не выдать документа (не пропустить). 2. сообщить куда следует.
Ничто не мешает следствию проанализировать работу всех перечисленных служб, и выдать на гора степень ответственности каждой работающей единицы. Но что странно - службы - вне подозрений! Значит должен подключаться соответствующий антикоррупционный орган + СБУ.
Просто не полідились.