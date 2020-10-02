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Компанія-утилізатор зберігала токсичні відходи на земельній ділянці, небезпечні речовини могли потрапити в Каховське водосховище, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України викрили компанію на грубому порушенні екологічних норм при утилізації забруднювальних речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, місцевий завод із виробництва трубної продукції, що є одним із найпотужніших підприємств регіону, уклав договір із ліцензованою харківською фірмою на вивіз та утилізацію небезпечних відходів на майже 2,5 мільйона гривень. Встановлено, що утилізатор умови контракту не виконував. Натомість комерсанти організували оборудку, до якої залучили мешканця Марганця. За винагороду чоловік погодився зберігати токсичні речовини на орендованій земельній ділянці площею майже 15 гектарів, що розташована поряд із гаражним кооперативом на околиці міста.

За оперативною інформацію, вантажівки із забруднюючими речовинами курсували туди двічі на тиждень. За час такої "співпраці" утворилося звалище, на якому просто неба знаходилися відходи 1-3 класу небезпеки. Ця ситуація могла привести до потрапляння небезпечних речовин через підземні води до Каховського водосховища.

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Правоохоронці затримали автомобіль зловмисників під час вивантаження чергової партії забруднюючих речовин.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 2 ст. 28 (злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та перевіряється інформація щодо інших підприємств регіону, причетних до незаконного зберігання токсичних відходів у Томаківському районі.

Викриття протиправної діяльності проводилося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Компанія-утилізатор зберігала токсичні відходи на земельній ділянці, небезпечні речовини могли потрапити в Каховське водосховище, - СБУ 01
Компанія-утилізатор зберігала токсичні відходи на земельній ділянці, небезпечні речовини могли потрапити в Каховське водосховище, - СБУ 02
Компанія-утилізатор зберігала токсичні відходи на земельній ділянці, небезпечні речовини могли потрапити в Каховське водосховище, - СБУ 03
Компанія-утилізатор зберігала токсичні відходи на земельній ділянці, небезпечні речовини могли потрапити в Каховське водосховище, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (12964) утилізація (69) відходи (135) Дніпропетровська область (3851)


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ой-йо-йой, за такими службами и компаниями нужен круглосуточный и круглогодичный контроль, 24/7/365, а то сбу разоблачила..., а дальше что, с этими деятелями, с этими отходами, их уже куда-то дели, как то утилизировали? штраф должен быть многомиллионный и тяжбы судебные на 100 лет, но штраф сразу, с места, чтоб и мысли не возникло больше что-то где-то прикопать...и чтоб лежало где- попало...
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02.10.2020 12:57 Відповісти
А ниче что в Луганской и Донецкой областях (на контролируемых территориях) в меры городов баллотируются отъявленные сепары и предатели Укрины? Причем лидируют в рейтингах! Не, не интересно? Там бала нет? Комерцов трусить по-денежнее будет?
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02.10.2020 13:04 Відповісти
Покажите хоть одного настоящего утилизатора.
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02.10.2020 13:19 Відповісти
Це квіточки, а ягідки будуть потім, коли скуплять 400 000 гектарів в приватну власність і будуть всю гидоту звозити туди заради наживи. Спасибі зеленим слугам диявола.
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02.10.2020 13:49 Відповісти
 
 