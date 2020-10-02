Із загиблим на Донбасі під час пожежі десантником Артемом Бондаренком попрощалися в Дніпрі. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 2 жовтня, попрощалися із загиблим у Луганській області захисником України, воїном 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Бондаренком Артемом Анатолійовичем. Прощання відбулося на алеї Героїв біля Дніпропетровської обласної ради та обласної адміністрації.

Прощання відбулося об 11:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Информатор.

Артем героїчно загинув 2 вересня під час пожежі. Як стверджують побратими, в той час, як вони гасили пожежу, яка стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна. Довгий час воїн вважався безвісти зниклим. Тіло знайшли через деякий час під завалами бліндажа.

За заслуги перед державою старшину Артема Бондаренка нагородили орденом "За Мужність" I ступеня (посмертно), який передали його матері. Попрощатися із захисником України прийшло багато людей. Серед них були товариші по службі Артема, його рідні, близькі, знайомі та небайдужі люди. Похорони Артема Бондаренка відбулися о 12:00 на Краснопольскому кладовищі.

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