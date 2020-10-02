Співробітник СБУ Харківщини зберігав удома арсенал зброї та наркотики, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, повідомили про підозру співробітнику УСБУ в Харківській області, який зберігав вдома зброю і наркотичні засоби.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За даними досудового розслідування, підозрюваний без жодних дозволів зберігав вдома автомат "АКС-74", понад 3 тисячі патронів калібру 5.45 мм, дві гранати Ф-1 та вибухову речовину метальної дії. Крім того, під час санкціонованого обшуку у його помешканні виявили психотропну речовину - амфетамін загальною масою більше 12 грамів.



Таким чином, співробітник СБУ підозрюється у зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та у придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України).



У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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