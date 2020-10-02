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Співробітник СБУ Харківщини зберігав удома арсенал зброї та наркотики, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, повідомили про підозру співробітнику УСБУ в Харківській області, який зберігав вдома зброю і наркотичні засоби.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За даними досудового розслідування, підозрюваний без жодних дозволів зберігав вдома автомат "АКС-74", понад 3 тисячі патронів калібру 5.45 мм, дві гранати Ф-1 та вибухову речовину метальної дії. Крім того, під час санкціонованого обшуку у його помешканні виявили психотропну речовину - амфетамін загальною масою більше 12 грамів.

Таким чином, співробітник СБУ підозрюється у зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та у придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Співробітник СБУ Харківщини зберігав удома арсенал зброї та наркотики, - ДБР 01
Співробітник СБУ Харківщини зберігав удома арсенал зброї та наркотики, - ДБР 02
Співробітник СБУ Харківщини зберігав удома арсенал зброї та наркотики, - ДБР 03

Автор: 

наркотики (1458) зброя (7530) СБУ (12964) Харківщина (6054) ДБР (3554)


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Топ коментарі
+9
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02.10.2020 14:52 Відповісти
+6
Взял работу на дом? Интересный камуфляж на Ксюхе. В пустыню собрался или на продажу?
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02.10.2020 14:54 Відповісти
+2
Я б нездивувався, якби там ще підпільний бордель знайшли або станок для друку фальшивих грошей.
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02.10.2020 15:01 Відповісти
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Кто то удивлен?
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02.10.2020 14:52 Відповісти
Взял работу на дом? Интересный камуфляж на Ксюхе. В пустыню собрался или на продажу?
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02.10.2020 14:54 Відповісти
Я б нездивувався, якби там ще підпільний бордель знайшли або станок для друку фальшивих грошей.
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02.10.2020 15:01 Відповісти
Скоріше всього там питання до наркоти та походження патронів. Там ще на одному фото щось схоже на розібраний пістолет лежить.
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02.10.2020 15:18 Відповісти
Підстава якась.
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02.10.2020 16:31 Відповісти
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02.10.2020 20:11 Відповісти
ГБР начинает щемить проукраинских СБУ-шников?
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02.10.2020 21:24 Відповісти
и шо за сатрудник, шо так тупо припалили..??- походу лошара на входе у вестыбуль, не более...
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03.10.2020 01:24 Відповісти
Скорей всего высказывался в том плане, что зеля 3,14дор, и руководство сбу на Харьковщине -ватные 3,14доры. Если говорил такое по пьяни - тогда не считается.
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03.10.2020 08:23 Відповісти
Вы не поняли, это он все взял во временное пользование !..
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03.10.2020 19:17 Відповісти
 
 