У Кременчуці протестують проти відмови ТВК реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради: "Вимагаємо прозорих і чесних виборів". ФОТОрепортаж
В Окружному адмінсуді Полтави відбувається оскарження рішення територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука. Біля будівлі суду відбувається акція протесту. Учасники закликають суд відновити справедливість і законність, не допустити політичних маніпуляцій з реєстрацією кандидатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Кандидат на посаду міського голови Полтави від "Європейської Солідарності" Андрій Карпов закликав владу припинити виборчі маніпуляції.
"Зараз в Україні відбуваються ганебні речі. Влада злякалася найбільшої проукраїнської, проєвропейської, опозиційної партії "Європейської Солідарності". Тому що "ЄС" і її підтримка зараз зростає. Вони продовжують тиск на нас по всій Україні. Ми вимагаємо у влади прозорих, чесних виборів. Не можете нас перемогти в чесній боротьбі і тому творите те, що зараз відбувається. Ми закликаємо вас припинити це робити і дати можливість жителям Кременчука зробити свій вибір", – зазначив Карпов.
"Те, що відбулося зараз на Полтавщині, кидає нас у часи Януковича і до Януковича, коли можна було заради обмеження політичних свобод і демократії просто знімати партії з виборів. Зараз ми – та політична партія, яка нарощує підтримку людей. Очевидно, що коли ми прийдемо до влади, то зробимо так, щоб ніколи реванш був неможливий. Тому важливо захиститися від реваншу зараз", – наголосив нардеп Микола Княжицький.
Кандидат на посаду міського голови Кременчука від "Європейської Солідарності" Сергій Ярош висловив сподівання, що суд скасує незаконне рішення ТВК і жодні маніпуляції в інтересах окремих політичних сил не відбудуться.
Нагадаємо, раніше ТВК в Кременчуці відмовилася реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради.
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Пятница, 02 октября 2020, 11:05
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-10-02/ukraina-napala-na-rossiyu-seti-vzorvala-perepalka-v-marshrutke-pod-rovno/210743 переглянути новину українською
В одной из маршруток в Ровенской области, в городе Дубно, пожилая пассажирка высказала абсурдную идею, что "Украина напала на Россию", при чем ее поддержали практически все пассажиры.
Об этом https://www.facebook.com/alina.dubovska/posts/3340551942678785 в Facebook написала журналистка Алина Дубовская.
"Сволочи, понаворовали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы!", - заявила одна из пассажирок.
Еще одна женщина согласилась с ней, добавив что "это наши братья" и надо было отдать им Луганск.
Автор поста, которая ехала в той же маршрутке, вступила в разговор и уточнила, кто, все же, на кого напал.
"Украина на Россию. Вот майдан сделали и пошли войной!", - повторила женщина.
Журналистка возмутилась и сказала, что это - сепаратистские идеи, оскорбляющие армию.
"А нам пох*й армия! Она наш хлеб жрет!", - заявила пожилая пассажирка.
Автор поста вышла из себя.
"Не выдерживаю. Перехожу на крик. Мол, из-за таких как они в Украине такое и делается, что и сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них отсутствует совесть. Говорю, что пусть уже начинают русски говорить, Путина звать с войсками", - пишет она.
Женщины не отвергли идею, высказанную для демонстрации абсурдности их позиции.
"Надо будет, то и позовем!", - сказала одна из них.
При этом, остальные пассажиры стали на сторону "руссофилок", предложив высадить журналистку из маршрутки. Та вышла сама.
"Вот вам и патриотизм. Вот вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно!", - написала она.
Этот рассказ вызвал большой резонанс в сети. Под постом уже 8, 2 тысячи лайков, им поделились 5,3 тысячи пользователей.
Большинство комментаторов возмущены таким отношением "масс".
"Скоро они пойдут голосовать", "Надо им всем выключить телевизоры, или вводить жесткую хунту с цензурой медиа, потому что мы никогда из этого ада не вылезем", "Надо было им сказать, что из-за них, старых б***ей, у нас такая бедная страна!", - пишут они.
Вместе с тем, часть пользователей высказали предположение, что это могут быть проплаченные агитаторы, которые за деньги в людных местах сеют сепаратистские идеи. Однако, как резонно ответили им, удручает тот факт, что из около 50 пассажиров маршрутки, патриотическую, да и просто здравую позицию, заняла только автор поста.
Как сообщал "Апостроф", на территории Украины открылся интернет-магазин крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries, https://apostrophe.ua/news/society/2020-09-22/v-ukraine-razgorelsya-skandal-vokrug-otkryitiya-rossiyskogo-magazina-prodaet-odejdu-s-putinyim/209870 в ассортименте товары с президентом РФ Владимиром Путиным и одежда с запрещенной в Украине символикой.