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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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У Кременчуці протестують проти відмови ТВК реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради: "Вимагаємо прозорих і чесних виборів". ФОТОрепортаж

В Окружному адмінсуді Полтави відбувається оскарження рішення територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука. Біля будівлі суду відбувається акція протесту. Учасники закликають суд відновити справедливість і законність, не допустити політичних маніпуляцій з реєстрацією кандидатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Кандидат на посаду міського голови Полтави від "Європейської Солідарності" Андрій Карпов закликав владу припинити виборчі маніпуляції.

"Зараз в Україні відбуваються ганебні речі. Влада злякалася найбільшої проукраїнської, проєвропейської, опозиційної партії "Європейської Солідарності". Тому що "ЄС" і її підтримка зараз зростає. Вони продовжують тиск на нас по всій Україні. Ми вимагаємо у влади прозорих, чесних виборів. Не можете нас перемогти в чесній боротьбі і тому творите те, що зараз відбувається. Ми закликаємо вас припинити це робити і дати можливість жителям Кременчука зробити свій вибір", – зазначив Карпов.

"Те, що відбулося зараз на Полтавщині, кидає нас у часи Януковича і до Януковича, коли можна було заради обмеження політичних свобод і демократії просто знімати партії з виборів. Зараз ми – та політична партія, яка нарощує підтримку людей. Очевидно, що коли ми прийдемо до влади, то зробимо так, щоб ніколи реванш був неможливий. Тому важливо захиститися від реваншу зараз", – наголосив нардеп Микола Княжицький.

Кандидат на посаду міського голови Кременчука від "Європейської Солідарності" Сергій Ярош висловив сподівання, що суд скасує незаконне рішення ТВК і жодні маніпуляції в інтересах окремих політичних сил не відбудуться.

Нагадаємо, раніше ТВК в Кременчуці відмовилася реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради.

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У Кременчуці протестують проти відмови ТВК реєструвати кандидатів від ЄС до міськради: Вимагаємо прозорих і чесних виборів 01
У Кременчуці протестують проти відмови ТВК реєструвати кандидатів від ЄС до міськради: Вимагаємо прозорих і чесних виборів 02
У Кременчуці протестують проти відмови ТВК реєструвати кандидатів від ЄС до міськради: Вимагаємо прозорих і чесних виборів 03
У Кременчуці протестують проти відмови ТВК реєструвати кандидатів від ЄС до міськради: Вимагаємо прозорих і чесних виборів 04
У Кременчуці протестують проти відмови ТВК реєструвати кандидатів від ЄС до міськради: Вимагаємо прозорих і чесних виборів 05

Автор: 

акція (1460) Кременчук (297) місцеві вибори (1366) протест (2402) Європейська Солідарність (1089) Полтавська область (1137)


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В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет: "Требуем прозрачных и честных выборов" - Цензор.НЕТ 4914
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02.10.2020 14:56 Відповісти
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02.10.2020 15:33 Відповісти
Украина напала на Россию: сети взорвала перепалка в маршрутке под Ровно
Пятница, 02 октября 2020, 11:05

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-10-02/ukraina-napala-na-rossiyu-seti-vzorvala-perepalka-v-marshrutke-pod-rovno/210743 переглянути новину українською

В одной из маршруток в Ровенской области, в городе Дубно, пожилая пассажирка высказала абсурдную идею, что "Украина напала на Россию", при чем ее поддержали практически все пассажиры.
Об этом https://www.facebook.com/alina.dubovska/posts/3340551942678785 в Facebook написала журналистка Алина Дубовская.
"Сволочи, понаворовали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы!", - заявила одна из пассажирок.
Еще одна женщина согласилась с ней, добавив что "это наши братья" и надо было отдать им Луганск.
Автор поста, которая ехала в той же маршрутке, вступила в разговор и уточнила, кто, все же, на кого напал.
"Украина на Россию. Вот майдан сделали и пошли войной!", - повторила женщина.
Журналистка возмутилась и сказала, что это - сепаратистские идеи, оскорбляющие армию.
"А нам пох*й армия! Она наш хлеб жрет!", - заявила пожилая пассажирка.
Автор поста вышла из себя.
"Не выдерживаю. Перехожу на крик. Мол, из-за таких как они в Украине такое и делается, что и сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них отсутствует совесть. Говорю, что пусть уже начинают русски говорить, Путина звать с войсками", - пишет она.
Женщины не отвергли идею, высказанную для демонстрации абсурдности их позиции.
"Надо будет, то и позовем!", - сказала одна из них.
При этом, остальные пассажиры стали на сторону "руссофилок", предложив высадить журналистку из маршрутки. Та вышла сама.
"Вот вам и патриотизм. Вот вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно!", - написала она.
Этот рассказ вызвал большой резонанс в сети. Под постом уже 8, 2 тысячи лайков, им поделились 5,3 тысячи пользователей.
Большинство комментаторов возмущены таким отношением "масс".
"Скоро они пойдут голосовать", "Надо им всем выключить телевизоры, или вводить жесткую хунту с цензурой медиа, потому что мы никогда из этого ада не вылезем", "Надо было им сказать, что из-за них, старых б***ей, у нас такая бедная страна!", - пишут они.
Вместе с тем, часть пользователей высказали предположение, что это могут быть проплаченные агитаторы, которые за деньги в людных местах сеют сепаратистские идеи. Однако, как резонно ответили им, удручает тот факт, что из около 50 пассажиров маршрутки, патриотическую, да и просто здравую позицию, заняла только автор поста.
Как сообщал "Апостроф", на территории Украины открылся интернет-магазин крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries, https://apostrophe.ua/news/society/2020-09-22/v-ukraine-razgorelsya-skandal-vokrug-otkryitiya-rossiyskogo-magazina-prodaet-odejdu-s-putinyim/209870 в ассортименте товары с президентом РФ Владимиром Путиным и одежда с запрещенной в Украине символикой.
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02.10.2020 15:07 Відповісти
"Русский мир" возвращает свои позиции в Украине.
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02.10.2020 15:18 Відповісти
А коли бортанули Демсокиру на виборах в Київраду, дякуючи голосам членів ТВК від "ЄС", то якось мовчалося?
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02.10.2020 16:32 Відповісти
Маячня. По-перше, не в Кременчуці, а в Полтаві. Це навіть по світлинах видно. По-друге, мітингувати потрібно не біля суду, а в центральному офісі ЄС, який у пожежному порядку порубав міській партійний список і ввів туди своїх персонажів з обойми олігарха Жеваго, які свого часу навіть з регіоналами щільно працювали. Тож хай не дивуються, що 13 партійців з 40 чоловік списку відмовились балотуватися й зняли свої кандидатури. Це в свою чергу порушило всі можливі квоти. Тож у цьому, окремо взятому, випадку ТВК права. І навіть полковник, атовець Олександр Щербина пішов з партії, сказавши що йому цінніше офіцерська честь. Ну, а цьому офісно-партійному планктону нічого, звісно, не доведеш. І варто додати, шо героями цього спектаклю, які напередодні виборів розгромили кременчуцьку парторганізацію, а тепер доблесно рвуть сорочки на грудях, є нардепи Княжицький (дружина якого є співвласником Еспресо ТВ, а другим - син Жеваги Іван) і Южаніна (яку, нмд, в темну використали). Отака от хєрня, малята
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02.10.2020 17:14 Відповісти
А прочитати?Зебоби тупі."В Окружном админсуде Полтавы происходит обжалование решения территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга." Источник: https://censor.net/ru/p3222560
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02.10.2020 17:44 Відповісти
А прочитати? Порохоботи недороблені "У Кременчуці протестують проти відмови...". Я, до речі, теж до порохоботів ближче. Але рукоплескати партійним дебілам не буду.
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02.10.2020 20:17 Відповісти
 
 