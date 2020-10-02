У Кременчуці протестують проти відмови ТВК реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради: "Вимагаємо прозорих і чесних виборів". ФОТОрепортаж

В Окружному адмінсуді Полтави відбувається оскарження рішення територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука. Біля будівлі суду відбувається акція протесту. Учасники закликають суд відновити справедливість і законність, не допустити політичних маніпуляцій з реєстрацією кандидатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Кандидат на посаду міського голови Полтави від "Європейської Солідарності" Андрій Карпов закликав владу припинити виборчі маніпуляції.

"Зараз в Україні відбуваються ганебні речі. Влада злякалася найбільшої проукраїнської, проєвропейської, опозиційної партії "Європейської Солідарності". Тому що "ЄС" і її підтримка зараз зростає. Вони продовжують тиск на нас по всій Україні. Ми вимагаємо у влади прозорих, чесних виборів. Не можете нас перемогти в чесній боротьбі і тому творите те, що зараз відбувається. Ми закликаємо вас припинити це робити і дати можливість жителям Кременчука зробити свій вибір", – зазначив Карпов.

"Те, що відбулося зараз на Полтавщині, кидає нас у часи Януковича і до Януковича, коли можна було заради обмеження політичних свобод і демократії просто знімати партії з виборів. Зараз ми – та політична партія, яка нарощує підтримку людей. Очевидно, що коли ми прийдемо до влади, то зробимо так, щоб ніколи реванш був неможливий. Тому важливо захиститися від реваншу зараз", – наголосив нардеп Микола Княжицький.

Кандидат на посаду міського голови Кременчука від "Європейської Солідарності" Сергій Ярош висловив сподівання, що суд скасує незаконне рішення ТВК і жодні маніпуляції в інтересах окремих політичних сил не відбудуться.

Нагадаємо, раніше ТВК в Кременчуці відмовилася реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради.

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