УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12157 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 533 5

Невідомий предмет вибухнув вночі на подвір’ї ВАКС: пошкоджено фасад будівлі. ФОТОрепортаж

Вибух невідомого предмета стався в ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду на просп. Перемоги, 41 у Києві, унаслідок чого пошкоджено фасад будівлі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих у результаті інциденту не повідомляється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка. ВIДЕО

Цю подію ВАКС розцінює як факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків.

"ВАКС звернувся до Вищої ради правосуддя і до Генерального прокурора з проханням про вжиття заходів реагування. Водночас Вищий антикорупційний суд продовжує працювати в штатному режимі і здійснювати правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Невідомий предмет вибухнув вночі на подвір’ї ВАКС: пошкоджено фасад будівлі 01
Невідомий предмет вибухнув вночі на подвір’ї ВАКС: пошкоджено фасад будівлі 02
Невідомий предмет вибухнув вночі на подвір’ї ВАКС: пошкоджено фасад будівлі 03

Автор: 

вибух (4518) Антикорупційний суд ВАКС (1977)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боевых потерь нет.
показати весь коментар
02.10.2020 15:22 Відповісти
Волки позорные?
показати весь коментар
02.10.2020 15:37 Відповісти
Когда украинцы становятся терпилами, инициативу берут на себя антиукраинцы, тушки кивы из опзжо активизируются.
показати весь коментар
02.10.2020 15:40 Відповісти
Гопники портнова активизировались.
показати весь коментар
02.10.2020 15:46 Відповісти
возможно это и прокремлёвская гопота отрабатывает..
но пещерное правосудие даёт кучу причин подобное проделать и патриотам Украины, но иногда, к сожалению (к счастью?), мы ажзанадто стратегически миркуем
показати весь коментар
02.10.2020 16:59 Відповісти
 
 