Невідомий предмет вибухнув вночі на подвір’ї ВАКС: пошкоджено фасад будівлі. ФОТОрепортаж

Вибух невідомого предмета стався в ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду на просп. Перемоги, 41 у Києві, унаслідок чого пошкоджено фасад будівлі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих у результаті інциденту не повідомляється.

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Цю подію ВАКС розцінює як факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків.

"ВАКС звернувся до Вищої ради правосуддя і до Генерального прокурора з проханням про вжиття заходів реагування. Водночас Вищий антикорупційний суд продовжує працювати в штатному режимі і здійснювати правосуддя", - йдеться в повідомленні.





