Невідомий предмет вибухнув вночі на подвір’ї ВАКС: пошкоджено фасад будівлі. ФОТОрепортаж
Вибух невідомого предмета стався в ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду на просп. Перемоги, 41 у Києві, унаслідок чого пошкоджено фасад будівлі.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою", - йдеться в повідомленні.
Про постраждалих у результаті інциденту не повідомляється.
Цю подію ВАКС розцінює як факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків.
"ВАКС звернувся до Вищої ради правосуддя і до Генерального прокурора з проханням про вжиття заходів реагування. Водночас Вищий антикорупційний суд продовжує працювати в штатному режимі і здійснювати правосуддя", - йдеться в повідомленні.
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но пещерное правосудие даёт кучу причин подобное проделать и патриотам Украины, но иногда, к сожалению (к счастью?), мы ажзанадто стратегически миркуем