У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова. ФОТО
Незважаючи на перемир'я, воїнів у госпіталях багато. З пораненнями, з важкими хворобами і з онкологією.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в київський госпіталь доставили бійців, які днями підірвалися на вибуховому пристрої, серед них є воїни з ампутацією. Кілька днів тому в реанімації помер боєць, дуже важке поранення було і, на жаль, життя його обірвалося. Незважаючи на перемир'я, воїнів у госпиталях багато. З пораненнями, з важкими хворобами, з онко. Лікують їх прекрасні лікарі, роблять складні операції, при цьому є позиції, які закривають волонтери. У гематології лежать бійці з важкими захворюваннями онко", - підкреслила волонтерка.
За словами Юсупової, списані бійці, без групи інвалідності, лікуються тільки за свій рахунок.
"На цьому тижні купила ліки Пурі-Нетол на 29 тис. грн, купила пакет ліків воїнам на фронт майже 5 тис., відправила на аналізи в приватну лабораторію, на ліки, 4500, 14 тис, 11800, 8520 грн, і закупила потреби для передової. Чеки публікую, суми великі, але треба допомагати. ... Лікування і особливо ліки коштують дуже дорого, і дуже багато прохань, але всім нереально допомогти. Так само завозимо продукти воїнам в Госпіталь. Спасибі всім, хто допомагає, війна не закінчена, робимо, що можемо. Потреби ті самі: ліки, допомога онкохворим, соки, йогурти, м'ясне, фрукти, футболки, спорт. костюми в госпіталь. Зараз в госпіталі карантин, скоро День захисника України, хто хоче допомогу бійцям, пишіть, скоординую", - підсумувала Юсупова.
Також волонтерка опублікувала номери карток для допомоги: 5358 3853 2000 2464 і 5375 4115 0042 7369 - монобанк.
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