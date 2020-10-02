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У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Незважаючи на перемир'я, воїнів у госпіталях багато. З пораненнями, з важкими хворобами і з онкологією.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в київський госпіталь доставили бійців, які днями підірвалися на вибуховому пристрої, серед них є воїни з ампутацією. Кілька днів тому в реанімації помер боєць, дуже важке поранення було і, на жаль, життя його обірвалося. Незважаючи на перемир'я, воїнів у госпиталях багато. З пораненнями, з важкими хворобами, з онко. Лікують їх прекрасні лікарі, роблять складні операції, при цьому є позиції, які закривають волонтери. У гематології лежать бійці з важкими захворюваннями онко", - підкреслила волонтерка.

За словами Юсупової, списані бійці, без групи інвалідності, лікуються тільки за свій рахунок.

"На цьому тижні купила ліки Пурі-Нетол на 29 тис. грн, купила пакет ліків воїнам на фронт майже 5 тис., відправила на аналізи в приватну лабораторію, на ліки, 4500, 14 тис, 11800, 8520 грн, і закупила потреби для передової. Чеки публікую, суми великі, але треба допомагати. ... Лікування і особливо ліки коштують дуже дорого, і дуже багато прохань, але всім нереально допомогти. Так само завозимо продукти воїнам в Госпіталь. Спасибі всім, хто допомагає, війна не закінчена, робимо, що можемо. Потреби ті самі: ліки, допомога онкохворим, соки, йогурти, м'ясне, фрукти, футболки, спорт. костюми в госпіталь. Зараз в госпіталі карантин, скоро День захисника України, хто хоче допомогу бійцям, пишіть, скоординую", - підсумувала Юсупова.

Також волонтерка опублікувала номери карток для допомоги: 5358 3853 2000 2464 і 5375 4115 0042 7369 - монобанк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українським снайперам, які вирушають на ротацію в зону ООС, необхідна допомога в забезпеченні теплими комбінезонами, - волонтерка Білецька

У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 01
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 02
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 03
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 04
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 05
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 06
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 07
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 08
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 09
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 10
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 11
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова 12

Автор: 

допомога (8442) поранення (2814) волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+11
Азербайджанское командование сообщает о полном разгроме 193-й десантно-штурмовой бригады армии Армении и захвате бригадного знамени

В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1336
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02.10.2020 17:50 Відповісти
+7
Отличное перемирие, прям мир УЖЕ настал
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02.10.2020 18:16 Відповісти
+7
«Українське волонтерство - явище унікальне. Йому завдячуємо суверенітетом.
Одним із найбільш значущих результатів Революції Гідності стало виникнення волонтерського руху

Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Розквіт волонтерської діяльності у нас припав на час Революції Гідності і початок війни на Донбасі. У надзвичайно складний період саме цей рух об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, груп людей, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем держави.»
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02.10.2020 19:05 Відповісти
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Азербайджанское командование сообщает о полном разгроме 193-й десантно-штурмовой бригады армии Армении и захвате бригадного знамени

В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1336
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02.10.2020 17:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XiiXn9KoxY0
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02.10.2020 17:57 Відповісти
народ, ну же, помогите!
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02.10.2020 18:02 Відповісти
Отличное перемирие, прям мир УЖЕ настал
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02.10.2020 18:16 Відповісти
+
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02.10.2020 18:26 Відповісти
Муділо ти. В Україні волонтер має офіційний статус.
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02.10.2020 19:01 Відповісти
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 6310
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02.10.2020 19:18 Відповісти
У нас все кто сидит у корыта имеют официальный статус. Только вот во всем мире пожертвования собирают на счета фондов, с публикацией движения денег и только в Украине на личные карточки. Вы не сможете показать НИ ОДНОЙ банковской выписки со счета волонтера приход-расход.
показати весь коментар
02.10.2020 20:30 Відповісти
«Українське волонтерство - явище унікальне. Йому завдячуємо суверенітетом.
Одним із найбільш значущих результатів Революції Гідності стало виникнення волонтерського руху

Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Розквіт волонтерської діяльності у нас припав на час Революції Гідності і початок війни на Донбасі. У надзвичайно складний період саме цей рух об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, груп людей, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем держави.»
показати весь коментар
02.10.2020 19:05 Відповісти
И ни одного отчета. Я так и написал, уникальное явление, развод по полной.
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02.10.2020 20:23 Відповісти
В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", - Шмыгаль

Целуйте Ахметова и *зеленые тарифы* в сраку.
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02.10.2020 19:06 Відповісти
"Сегодня в киевский госпиталь доставили бойцов, которые на днях подорвались на взрывном устройстве, среди них есть воины с ампутацией. Источник: https://censor.net/ru/p3222621

ЗЕ КЛОУН, А ЯК ЦЕ У ТВОЄ ПЕРЕМИРІЄ ВОЯКИ УКРАЇНИ ГИНУТЬ І ОТРИМУЮТЬ ТЯЖКІ ПОРАНЕННЯ ?
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02.10.2020 19:16 Відповісти
..шо за бред..???- государство шо, - так и не начало лечить и кормить своих защитников..????????????
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03.10.2020 02:05 Відповісти
 
 