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Морські піхотинці відремонтували пошкоджений осколками дах у будинку волонтерки. ФОТОрепортаж

Воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського допомогли волонтерці Галині Студенніковій з Торецького. Дах будинку жінки постраждав під час обстрілу, і всередину потрапляв дощ. Справитися з ремонтом самостійно жінка не могла.

Про це 35-я окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського розповіла на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Галина Студеннікова – волонтерка з прифронтового Торецька Донецької області. Впродовж всієї війни допомагає українським захисникам, які боронять місто від російсько-терористичних військ. З морськими піхотинцями жінка познайомилася цьогоріч. Відтоді регулярно підтримує з військовими зв'язок.

"Втім нещодавно підтримка знадобилася і самій волонтерці. Будинок, в якому мешкає Галина Геннадіївна, постраждав від атаки бойовиків. Від осколків снарядів сильно понівечило дах. Під час дощу вода потрапляла всередину. Волонтерка намагалася самостійно відновити дах, але їй це особливо не вдалося.

В окремому батальйоні бригади морської піхоти стало відомо про проблему. Морпіхи прийняли рішення допомогти волонтерці. Військові придбали необхідний матеріал. Після цього повністю оновили кровлю.

Нині Галина Геннадіївна радіє, що проблема з покрівлею вирішена до настання сезону дощів. І тепер вона може знов повністю зосередитися на волонтерській діяльності", - сказано в повідомленні бригади.

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Морські піхотинці відремонтували пошкоджений осколками дах у будинку волонтерки 01
Морські піхотинці відремонтували пошкоджений осколками дах у будинку волонтерки 02
Морські піхотинці відремонтували пошкоджений осколками дах у будинку волонтерки 03
Морські піхотинці відремонтували пошкоджений осколками дах у будинку волонтерки 04
Морські піхотинці відремонтували пошкоджений осколками дах у будинку волонтерки 05
Морські піхотинці відремонтували пошкоджений осколками дах у будинку волонтерки 06
Морські піхотинці відремонтували пошкоджений осколками дах у будинку волонтерки 07

допомога (8448) Донбас (22357) Донецька область (8812) волонтери (1340) Торецьк (506) 35 окрема бригада (65)


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Явно не багато живуть волонтери...
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03.10.2020 13:28 Відповісти
Це патріотка України,а ось,скажімо, Р.Ахметов ні одної гривні з особистих коштів не допоміг ВСУ!
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03.10.2020 14:44 Відповісти
Молодцы ребята.
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03.10.2020 13:43 Відповісти
От і добре. Хороші люди повинні єднатись.
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03.10.2020 13:43 Відповісти
Волонтерці- то свята справа. Успіхів їй і надалі в її нелегкій справі!
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03.10.2020 13:58 Відповісти
Варто хату поставити за кошти смердючої *изди Нелі Штепи.
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03.10.2020 14:08 Відповісти
Прокурори Харьківа не змогли(чи не захотіли) засадити цю вонючу зрадницю-стерву Штепу!
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03.10.2020 14:46 Відповісти
Нема слів...Молодці, хлопці !
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03.10.2020 14:14 Відповісти
Яке гарне обличчя у цієї жінки. Всього найкращого і їй, і хлопцям.
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03.10.2020 17:22 Відповісти
 
 