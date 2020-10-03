Терористи "ЛНР" підпалювали траву в Луганській області, відео долучено до кримінальної справи, - МВС

Однією з причин пожеж у Луганській області, ймовірно, є підпал сухої трави російськими терористами "ЛНР". Відео з цими фактами вже долучили до кримінальної справи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, спостерігачі зі Збройних сил України зафіксували, як на одній із ділянок фронту бойовики, користуючись режимом тиші і сильним вітром, випалюють вогнем траву так, щоб пожежа рухалася на українські позиції.

"Раніше ці два тіла паліїв вже отримали б мінімум по снайперській кулі у свої дурні, забиті русскім міром голови. Добре, що дотримуються обіцянки і не загрожують авіації ДСНС України", - додав Шевченко.

Відео як доказ долучено до кримінальних справ за фактами пожеж в Луганській області.

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