Поліцейські вилучили на Рівненщині понад 100 кг бурштину та виробів із нього. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели обшуки у 6 осіб, яких підозрюють в незаконному зберіганні та переробці бурштину. У них вилучили бурштин-сирець, обладнання для обробки і готові вироби.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

"За місцем проживання шести осіб, причетних до незаконного зберігання та переробки бурштину, правоохоронці виявили понад 100 кілограмів бурштину-сирцю різної фракції, обладнання для його обробки, а також готові вироби із "сонячного" каміння.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України вилучене скеровуватиметься для проведення експертизи, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк від двох до трьох років", - додали в поліції.

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