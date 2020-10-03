Стихійний меморіал російській журналістці Славіній, яка спалила себе біля будівлі МВС, прибрали, поруч поставили патруль та автозак. ФОТО

Біля будівлі головного управління МВС у Нижньому Новгороді, перед яким 2 жовтня вчинила самоспалення головна редакторка видання Koza.Press Ірина Славіна, прибрали стихійний меморіал її пам'яті. Поруч чергують поліцейські, а також стоїть автозак.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Настоящее Время".

Нижньогородці в соцмережах обурюються тим, що сталося. На їхню думку, поліцейські намагаються скоріше забути цю історію. Друзі та колеги Славіної пропонують принести нові свічки та квіти до будівлі управління МВС.

Напередодні ввечері після загибелі в Нижньому Новгороді журналістки Ірини Славіної кілька десятків жителів міста вийшли на стихійну ходу її пам'яті. Люди поклали квіти біля театру імені Горького, де стоїть пам'ятник козі, на честь якої Славіна назвала своє видання, і пройшли центральною Великою Покровською вулицею. Вони скандували: "Не забудемо, не пробачимо! Держава вбиває!"

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Славіна спалила себе біля будівлі МВС 2 жовтня. Перед тим, як вчинити самоспалення, вона написала у фейсбуці: "У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію".

Такий вигляд меморіал Славіній мав напередодні ввечері

На ранок свічки, квіти і фотографію прибрали