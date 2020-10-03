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Стихійний меморіал російській журналістці Славіній, яка спалила себе біля будівлі МВС, прибрали, поруч поставили патруль та автозак. ФОТО

Біля будівлі головного управління МВС у Нижньому Новгороді, перед яким 2 жовтня вчинила самоспалення головна редакторка видання Koza.Press Ірина Славіна, прибрали стихійний меморіал її пам'яті. Поруч чергують поліцейські, а також стоїть автозак.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Настоящее Время".

Нижньогородці в соцмережах обурюються тим, що сталося. На їхню думку, поліцейські намагаються скоріше забути цю історію. Друзі та колеги Славіної пропонують принести нові свічки та квіти до будівлі управління МВС.

Напередодні ввечері після загибелі в Нижньому Новгороді журналістки Ірини Славіної кілька десятків жителів міста вийшли на стихійну ходу її пам'яті. Люди поклали квіти біля театру імені Горького, де стоїть пам'ятник козі, на честь якої Славіна назвала своє видання, і пройшли центральною Великою Покровською вулицею. Вони скандували: "Не забудемо, не пробачимо! Держава вбиває!"

Читайте також: "Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми - сильніші", - автор книги "Трагедія МН17 правда і брехня" Лукашевич

Славіна спалила себе біля будівлі МВС 2 жовтня. Перед тим, як вчинити самоспалення, вона написала у фейсбуці: "У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію".

Стихійний меморіал російській журналістці Славіній, яка спалила себе біля будівлі МВС, прибрали, поруч поставили патруль та автозак 01

Такий вигляд меморіал Славіній мав напередодні ввечері

Стихійний меморіал російській журналістці Славіній, яка спалила себе біля будівлі МВС, прибрали, поруч поставили патруль та автозак 02

На ранок свічки, квіти і фотографію прибрали

Автор: 

сваволя (26) репресії (1626) росія (66070) самоспалення (37)


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Топ коментарі
+15
Рашисты - фашисты 21 века.
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03.10.2020 17:21 Відповісти
+13
У нас бы райотдел уже догорал
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03.10.2020 17:31 Відповісти
+11
Быдло ватное всё сожрёт ,даже если ему будут срать не голову ...
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03.10.2020 17:20 Відповісти
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Быдло ватное всё сожрёт ,даже если ему будут срать не голову ...
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03.10.2020 17:20 Відповісти
оппозиционеры, сжигающие сами себя, это просто подарок для захватившей власть в расее кгб-стской своры
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03.10.2020 17:45 Відповісти
Антихристи.
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03.10.2020 17:21 Відповісти
Рашисты - фашисты 21 века.
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03.10.2020 17:21 Відповісти
Рашизм или фашизм - как основа московского рейха это проблема многих веков.
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03.10.2020 18:27 Відповісти
треба им с квитами на протест выйти.
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03.10.2020 17:24 Відповісти
ще поставьте там пожежну автівку
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03.10.2020 17:25 Відповісти
На базе ЗИЛ с защитной сеткой на окнах...ее назначение было разгонять демонстрантов, когда пожарные части были в подчинении МВД
Стихійний меморіал російській журналістці Славіній, яка спалила себе біля будівлі МВС, прибрали, поруч поставили патруль та автозак - Цензор.НЕТ 9835
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03.10.2020 17:56 Відповісти
У нас бы райотдел уже догорал
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03.10.2020 17:31 Відповісти
В Тернопольской области мужчина, который пытался оформить пенсию, поджег себя в коридоре центра занятости. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции.
Инцидент произошел в пгт Гусятин 28 сентября. Как стало известно, 59-летний пенсионер пришел оформлять пенсию, но ему отказали по причине недостачи нескольких месяцев до необходимого стажа работы.
Райотдел на месте.
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03.10.2020 17:53 Відповісти
https://xakac.info/news/46535 А вот в Дудинке нет
местный пенсионер, крайне недовольный тем, как администрация решает его жилищные вопросы, вошел в здание, разлил по полу бензин и поджег его.
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03.10.2020 17:59 Відповісти
Мне плевать, что там в вашей параше, товарищ брежнев.
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03.10.2020 18:16 Відповісти
не путай просто самоубийство с намеренным доведением до него.
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03.10.2020 18:55 Відповісти
Каждый день в мире тысячи нищих кончают самовыпилом. Славину планомерно, обысками, штрафами и арестами довели до самовыпила.
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03.10.2020 19:02 Відповісти
Та ладно,сильно він горів в Києві коли студент Індило в мусарні помер?Прикладів немало і нічого не горіло.Не так уже сильно ми і відрізняємось. А після вибору 2019 то я вже й не знаю,що і думати.
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03.10.2020 18:59 Відповісти
Врадієвка......

та й ще декілька відділків
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03.10.2020 19:27 Відповісти
ой та не смішіть мої капці, це не в києві у райвідділі людей гвалтували, свідків карл свідків гвалтували - це мабуть нове слово у здобутті показань у поліцаїв, новий бл-ть метод і що запалав райвідділ? мабуть уже догоряє
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04.10.2020 09:38 Відповісти
вата есть вата это вам не Флойд где за убитого негра вышла вся страна а Пуйло обнулили возмущались там немного даже митинга как в Минске не было против этого хотя очень многих не устраивает сцыкливые они там в большинстве
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03.10.2020 17:40 Відповісти
Автозак- символ кацапії,нічого тут не попишеш...
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03.10.2020 17:54 Відповісти
В Севастополе детям дали посидеть в автозаке в честь дня МВД.
https://www.youtube.com/watch?v=AFfTYikxoBQ
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03.10.2020 19:49 Відповісти
Прости ее, Господи. Приняла мученическую смерть за свободу своей страны. Вечная помять. Будь проклят Путин!
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03.10.2020 17:58 Відповісти
После слов , в заголовке, "стихийный мемориал" , должна быть запятая )
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03.10.2020 18:22 Відповісти
мемориал (КОМУ?) сжегшей себя ... мемориал (чему?) памяти жертвам ... - запятой не должно быть
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03.10.2020 18:25 Відповісти
А где в Рашістскіх століцах шота наподобіє Я ЛАГУНОВ ( ну тот шо плакал в суде за несправєдлівое прєслєдоаніе ) ?
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03.10.2020 18:22 Відповісти
Не понимаю я таких поступков. Если уж власть допекла так, что готова на все, то прихвати с собой на тот свет нескольких чекистов или чинуш. А если власть допекла, но хочеться жить, то сваливай из страны и не поддерживай своими налогами своих врагов. Но зачем убивать себя, да еще таким болезненным способом как самосожжение?
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03.10.2020 18:23 Відповісти
Она не до общества стучалась а до сограждан,в том числе і убивающих братьев ...
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03.10.2020 18:42 Відповісти
Ничего святого мокшандия как она есть уроды думают что они далеко уйдут скоро будут там же Все возвращается как и законы физики
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03.10.2020 19:34 Відповісти
НЕОБХОДИМО В СТОЛИЦАХ АНТИРОССИЙСКИХ СТРАН ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ ЕЙ !!!
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03.10.2020 20:30 Відповісти
на болотах как всегда, овцы в стойле пьют за величие
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04.10.2020 10:21 Відповісти
 
 