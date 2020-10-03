Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: "Ти нам не міністр". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Протестувальники біля будівлі Офісу президента вимагали відправити у відставку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції протесту звинувачують Шкарлета в непрофесіоналізмі, плагіаті, нездатності впоратися з викликами, які створює у галузі освіти пандемія COVID-19.
Вони тримали в руках плакати з написами "Ти нам не міністр", "Цей міністр зламався. Вимагаємо нового", "Ми зупинимося тоді, коли він піде".
Протестувальники в магістерських мантіях принесли до Офісу президента гарбузи для Шкарлета і залишили їх на східцях будівлі.
Автор фото і відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+10 Leutnant Schmidte
показати весь коментар03.10.2020 17:44 Відповісти Посилання
+9 Andrey Rudik
показати весь коментар03.10.2020 17:41 Відповісти Посилання
+8 Vika Lysenko
показати весь коментар03.10.2020 18:21 Відповісти Посилання
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Якщо йдеться про кохання, то чього вони від нього вимагають?
Дуже смішно все це виглядає.
Хто кого сватає?
Не треба пояснювати те, що сенсу взагалі не має.
Дуже смішно.
Хочешь выглядеть "не дурочкой"?
Жить стало легче,
жить стало веселей.
Дали щоб знищив все, що тільки можна!! ДЕ ОДНОКУРСНИКИ ЦЬОГО МІНІСТРА", ХТО КЕРІВНИК ЙОГО ДИСЕРТАЦІЇЇ????? Зараз найнеосвіченіша команда керує країною, а ляльководи в кремлі!!!