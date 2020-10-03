Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: "Ти нам не міністр". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протестувальники біля будівлі Офісу президента вимагали відправити у відставку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції протесту звинувачують Шкарлета в непрофесіоналізмі, плагіаті, нездатності впоратися з викликами, які створює у галузі освіти пандемія COVID-19.

Вони тримали в руках плакати з написами "Ти нам не міністр", "Цей міністр зламався. Вимагаємо нового", "Ми зупинимося тоді, коли він піде".

Протестувальники в магістерських мантіях принесли до Офісу президента гарбузи для Шкарлета і залишили їх на східцях будівлі.

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Автор фото і відео - Олег Богачук









































