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Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: "Ти нам не міністр". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протестувальники біля будівлі Офісу президента вимагали відправити у відставку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції протесту звинувачують Шкарлета в непрофесіоналізмі, плагіаті, нездатності впоратися з викликами, які створює у галузі освіти пандемія COVID-19.

Вони тримали в руках плакати з написами "Ти нам не міністр", "Цей міністр зламався. Вимагаємо нового", "Ми зупинимося тоді, коли він піде".

Протестувальники в магістерських мантіях принесли до Офісу президента гарбузи для Шкарлета і залишили їх на східцях будівлі.

Дивіться також: Студенти Олімпійського коледжу біля стін Кабміну вимагають відставки Шкарлета і Гутцайта. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор фото і відео - Олег Богачук

Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 01
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 02
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 03
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 04
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 05
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 06
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 07
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 08
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 09
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 10
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 11
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 12
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 13
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 14
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 15
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 16
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 17
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 18
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 19
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 20
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: Ти нам не міністр 21

Автор: 

Міносвіти (1420) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2033) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+10
"Воины света, воины добра..." (с)
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: "Ты нам не министр" - Цензор.НЕТ 1241
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03.10.2020 17:44 Відповісти
+9
Заслуженому плагіатору від ЗЕ команди та екс-регіоналу!
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03.10.2020 17:41 Відповісти
+8
Рыба гниет с головы !Каков поп ( шестерка ***** ********** 🤢🤡 ), такие и министры !
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03.10.2020 18:21 Відповісти
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Заслуженому плагіатору від ЗЕ команди та екс-регіоналу!
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03.10.2020 17:41 Відповісти
От бродячих воинов света и добра.
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03.10.2020 17:45 Відповісти
Рыба гниет с головы !Каков поп ( шестерка ***** ********** 🤢🤡 ), такие и министры !
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03.10.2020 18:21 Відповісти
"заслуженому" - это из какой ... языка, вчёный?
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03.10.2020 17:46 Відповісти
"Воины света, воины добра..." (с)
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: "Ты нам не министр" - Цензор.НЕТ 1241
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03.10.2020 17:44 Відповісти
Гарбуз - это по-украински. Но если пишете на русском, то - тыква.
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03.10.2020 17:50 Відповісти
До чього тут гарбузи взагалі не зрозуміло.
Якщо йдеться про кохання, то чього вони від нього вимагають?
Дуже смішно все це виглядає.
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03.10.2020 18:03 Відповісти
йдеться про сватання мінистра до Освіти , а вона йому- ГАРБУЗА!
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03.10.2020 18:20 Відповісти
Українські традиції я добре знаю.
Хто кого сватає?
Не треба пояснювати те, що сенсу взагалі не має.
Дуже смішно.
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03.10.2020 18:33 Відповісти
міністра ЗЕНЕЛОХИ засватали до Освіти
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03.10.2020 18:35 Відповісти
ЗЕНЕЛОХИ туплять )) нудануда дурачкам усьо пращаєтся
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03.10.2020 18:38 Відповісти
Зачем ты коверкаешь "мову"?
Хочешь выглядеть "не дурочкой"?
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03.10.2020 18:43 Відповісти
Та нє, хочу щоб дурачки клюнули...
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03.10.2020 18:47 Відповісти
"чього" - українською треба ЧОМУ , знавцю традицій України
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03.10.2020 18:53 Відповісти
Дурня.
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03.10.2020 18:45 Відповісти
Помню как то встретил знакомых .Спрашиваю "Как дела ребьята ? Отвечают -"Да нормально , сейчас идём на акцию протеста за 200 гривен , выражать свою гражданскую позицию "
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03.10.2020 18:01 Відповісти
кривой рог вава стайл Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: "Ти нам не міністр" - Цензор.НЕТ 829
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03.10.2020 18:03 Відповісти
Забил в Гугл это фото ,показало город Кейптаун
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03.10.2020 18:07 Відповісти
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: "Ти нам не міністр" - Цензор.НЕТ 8879
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03.10.2020 18:11 Відповісти
В ПАР державна мова українська, це загальновідомий факт.
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03.10.2020 18:23 Відповісти
А раньше студенты ходили вагоны разгружать...
Жить стало легче,
жить стало веселей.
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03.10.2020 18:27 Відповісти
гарбузы для Шкарлета: "Ты нам не министр"./ А для воровского кодлана Коломойского Шкарлет-уважаемый человек. В работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат(воровство) . И поэтому "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. 04.06.20 ". Потому что "Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского". 05.04.2019.
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03.10.2020 18:05 Відповісти
шмарклету пофиг. он сейчас где-то у коли кушает котлеты.
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03.10.2020 18:08 Відповісти
Чем бы студентики не тешились, лишь бы в масках ходили! Карантин все же, мудрые!
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03.10.2020 18:15 Відповісти
Ты ватный поклонник рыгошкарпета, безмозглый препод ?
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03.10.2020 18:48 Відповісти
у НЕлоха НЕюриста и и министры НЕминистры
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03.10.2020 18:17 Відповісти
Шкарпет не министр, а рыговский петух.
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03.10.2020 18:43 Відповісти
А шо он этому колледжу сделал?
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03.10.2020 19:14 Відповісти
Виходячи з плівок Єрмака, можливо, комусь щось зробив. Але, точно не всьому коледжу...
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03.10.2020 19:24 Відповісти
В общем, тут политика, и студенты ее заложники.
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03.10.2020 19:49 Відповісти
Освіта та наука. За такі витівки зі значно меншими % плагіату рубають дипломи та дисертації вже років 10.
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03.10.2020 19:56 Відповісти
Доказан плагиат?
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03.10.2020 20:06 Відповісти
Це ж не судова справа. https://www.bbc.com/ukrainian/news-54118779 Важко заперечити. .
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03.10.2020 20:15 Відповісти
Да
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04.10.2020 08:55 Відповісти
Как же ты блазень достал своими антиукраинскими кадрами, а не пошел бы ты уже добровольно в ростов, пока граница открыта, играешь с огнем, терпение у народа может кончиться.
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03.10.2020 19:21 Відповісти
Шкарпета поддерживают старые коррупционные уроды, плагиаторы и лжеучёные.
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03.10.2020 19:28 Відповісти
А були часи коли без гарбузів в сміттєві баки вкидали.
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03.10.2020 20:35 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550 Плагіат у наукових роботах Шкарлета. Шкарлет купив службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам. За наполяганням президента Володимира Зеленського Шкарлета призначили в.о. міністра в обхід парламенту
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03.10.2020 23:52 Відповісти
У Порошенко работал замом главы администрации руководитель украинского офиса Майкрософт, у Голобородько: Шкарлет - министр образования. Таки кадровый голод.
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04.10.2020 00:13 Відповісти
Підтримую, от просто так, по приколу: яке їхало, таке й здибало
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04.10.2020 00:30 Відповісти
Ворюга чужих мыслей и идей не может быть министром МОН!!
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04.10.2020 13:05 Відповісти
"Викопали" зененолохівського міністра, який і у внз толком не вчився!!! Точно такий, як і през..к!
Дали щоб знищив все, що тільки можна!! ДЕ ОДНОКУРСНИКИ ЦЬОГО МІНІСТРА", ХТО КЕРІВНИК ЙОГО ДИСЕРТАЦІЇЇ????? Зараз найнеосвіченіша команда керує країною, а ляльководи в кремлі!!!
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05.10.2020 12:37 Відповісти
 
 