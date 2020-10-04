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Денис Кузнєцов помер від побоїв міліції Лукашенка - п'ята жертва від початку протестів у Білорусі. ФОТО

З СІЗО на Окрестіна в Мінську 29 вересня в лікарню швидкої медичної допомоги з різними травмами привезли 41-річного Дениса Кузнєцова. 3 жовтня він помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

У супровідних документах пацієнта зазначено, що швидка  дорогою в лікарню вводила йому седативний препарат, сам пацієнт обставини травм не пояснював. У довідці огляду лікаря зазначено: пацієнт повідомляв бригаді швидкої, що його побили на Окрестіна. Однак в ізоляторі медикам сказали (і це також зазначено в довідці), що він впав з другого ярусу ліжка.

У чоловіка були відкрита середня ЧМТ, двосторонні пластинчасті субдуральні гематоми, геморагічний забій лівої скроневої частки, перелом правої скроневої кістки з переходом на основу черепа, перелом ребер справа з другого по 12-е ребро, перелом стернального кінця правої ключиці, осколковий перелом крила клубової кістки справа, забій легенів і серця, черевна гематома справа, забій передньої черевної стінки, синець м'яких тканин у проєкції гребеня клубової кістки справа, синець на лопатки лінії в області верхньої половини грудної клітки справа.

Сотни женщин вышли на улицы Минска с цветами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Денис Кузнєцов помер від побоїв міліції Лукашенка - пята жертва від початку протестів у Білорусі 01
Фото: belsat.eu

"Де взялися ці травми, невідомо, лікарі не знають, що сталося з цією людиною. Пацієнта привезла швидка допомога з Окрестіна, і практично відразу його підключили до ШВЛ і він поїхав в операційну. Йому відразу задренували плевральну порожнину, тому що у нього були переламані з 2-го по 12-е ребра, потім його взяли на діагностичну лапаротомію і там діагностували забрюшинную гематому, і після йому зробили нейрохірургічну операцію - видалили субдуральні гематоми", - зазначає медик, знайомий з ситуацією.

Одна з родичок розповіла виданню, що чоловік не брав участі в акціях протесту, а в останні вихідні взагалі був з ними на дачі.

"Як він потрапив на Окрестіна, ми не знаємо, але знаємо, що він ні в чому не брав участь", - зазначила вона. За словами співрозмовниці, чоловік жив з мамою, займався підробітками, він не одружений.

Також дивіться: Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як розповіли TUT.BY співкамерники Дениса, його в камеру привезли вдень 28 вересня. Як його затримували і доставляли - він не розповідав.

"Він спокійно зайшов, зовні кров не текла, за ніс не тримався, вид у нього був пошарпаний, ні з ким він особливо не спілкувався і не дискутував, але як ми зрозуміли, по-домашньому була якась битовуха. Він спав на другому ярусі, який на висоті під два метри, полиці  там нестандартні, нормальній людині залізти не так просто. Вранці 29 вересня чую: "Ааааааа", а я сам дрімав, прийшов до тями, дивлюся - лежить! Викликали чергового, черговий - лікаря, з рота у нього йшла піна, кров - з носа, медик укол зробила, сказала, щоб полежав. Йому краще не стало, і ми знову стали кликати чергового, щоб викликали швидку. Швидка приїхала і забрала", - говорить один із сусідів по камері.

Слідчий комітет в телеграм-каналі повідомив, що розбирається в обставинах смертельного травмування чоловіка: "Під час перевірки встановлено, що чоловік був затриманий за адміністративне правопорушення (дрібне хуліганство) і містився в ІТТ УМВС Мінміськвиконкому. Також попередньо встановлено, що він впав з другого ярусу ліжка і так зазнав тілесних ушкоджень. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза, вилучена необхідна медична документація, опитуються очевидці".

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Видання не називає прізвища померлого, проте в соцмережах опублікували його дані і фото.

Денис Кузнєцов помер від побоїв міліції Лукашенка - пята жертва від початку протестів у Білорусі 02

Білорусь (7969) Лукашенко Олександр (2661) репресії (1626) СІЗО (728) смерть (6779)


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Топ коментарі
+16
На страницу описание переломов и гематом от "падения со второго яруса кровати"!!?? - Что б вы все мрази вместе с вашим лукашеску там передохли с таким же диагнозом и подольше помучились !!!
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04.10.2020 02:51 Відповісти
+7
Упал,очнулся, гипс. Мрази !!!!
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04.10.2020 01:30 Відповісти
+6
Беларуса менты забили насмерть, беларусы вчера вышли с букетиками на демонстрацию. Не хочется даже вникать в этот коллапс противоречивых действий. У беларусов есть своя голова на плечах , им виднее, что кошерно, а что нет.
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04.10.2020 05:00 Відповісти
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Упал,очнулся, гипс. Мрази !!!!
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04.10.2020 01:30 Відповісти
это совсем другое, болван
это политика, а не бытовуха
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04.10.2020 07:45 Відповісти
Революция в Беларуси (ЦензорНет):
Тогда люди принялись водить хороводы вокруг фонтана.Источник: https://censor.net/ru/p3221508

Вечером минчане проводили мероприятия во дворах - с музыкальными выступлениями и чаепитием.Источник: https://censor.net/ru/v3222751
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04.10.2020 01:37 Відповісти
Всё просрали...и не видят этого...
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04.10.2020 02:02 Відповісти
На страницу описание переломов и гематом от "падения со второго яруса кровати"!!?? - Что б вы все мрази вместе с вашим лукашеску там передохли с таким же диагнозом и подольше помучились !!!
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04.10.2020 02:51 Відповісти
Человек упал с кровати на плоский пол и переломал все ребра: от первого до последнего...

Упыри через пару лет за всё ответят, как ответили совковые упыри-омоновцы из Риги за свои зверства 1991 года. Латвийские спецслужбы даже через много лет всё-таки достали уродов на другом конце света и посадили за решётку.

Нордические балтийцы имеют долгую память и "блюдо мести подают холодным".

Надо брать с них пример: палачей из януковской беркутни, у которых на руках кровь украинских героев, надо достать везде: в Москве, в В Самаре, в Саратове, в Тюмени.
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05.10.2020 01:52 Відповісти
Беларуса менты забили насмерть, беларусы вчера вышли с букетиками на демонстрацию. Не хочется даже вникать в этот коллапс противоречивых действий. У беларусов есть своя голова на плечах , им виднее, что кошерно, а что нет.
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04.10.2020 05:00 Відповісти
не голова там, а жопа
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04.10.2020 07:44 Відповісти
Белорусы уже на 3 миллиметра приблизились к победе над Лукашенко
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04.10.2020 06:43 Відповісти
Не над, а під.
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04.10.2020 06:47 Відповісти
Эй, сябры! Кто там ещё на вторых ярусах?
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04.10.2020 06:50 Відповісти
Невже білоруси схавають це все, що відбувається?
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04.10.2020 06:53 Відповісти
"Правоохоронці" всього світу за найменшої нагоди товчуть своїх "клієнтів", прикладів море. "Хавають" не тільки білоруси...
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04.10.2020 07:45 Відповісти
Нынешняя БССР требует еще больше цветов! Всяких и разных.
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04.10.2020 07:26 Відповісти
Наче танком переїхали...
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04.10.2020 07:35 Відповісти
***** белорусские менты по моему уже вне закона - их можно и нужно забивать палками или камнями в подворотнях до полусмерти (убивать нельзя, а вот ломать руки ноги нужно, чтобы мучались и ссались всю свою остальную жизнь)
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04.10.2020 07:40 Відповісти
У Врадіївці, Кагарлику руки-ноги дуже наламали?
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04.10.2020 07:47 Відповісти
Не плутай грішне з праведним. У Білорусі менти б'ють і вбивають людей- їх керівництво це заохочує.
Тепер окремо по Врадіївці- підозрювані засуджені до тюремних строків (не умовно). По Кагарлику іде слідство і я впевнений- також сядуть.
Отже не перекручуй та не проводь тупих аналогій- вони дієві лише з опонентами, що не здатні аналізувати.
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04.10.2020 07:53 Відповісти
Не переводь тему. Людина написала про білоруських безкарних ментів, ти натомість навів як приклад Врадіївку та Кагарлик. Я тобі довів, що ситуації різні. То натомість ти почав писати про ригів та хто скільки випив.
Чи ти визнав цим, що "аналогії дійсно тупі"?
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04.10.2020 09:28 Відповісти
мало цветочков и шариков!
нужно еще больше!
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04.10.2020 07:43 Відповісти
Почерк кацапні.
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04.10.2020 08:00 Відповісти
отнюдь не только
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04.10.2020 08:06 Відповісти
Ну що, сябри БССР, вам квітів підвозити чи ще своїх достатньо? Я дивлюсь, непоганий бізнес можна замутити.
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04.10.2020 08:19 Відповісти
Ну що,сябри,беріть побільше квітів та повітряних кульок,і вперед,водити хороводи навколо фонтана. А в цей час мєнти будут забивати ногами насмерть слідуючу жертву.
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04.10.2020 08:24 Відповісти
Я в шоці з білорусів... Їх міліція вбиває, а вони на коліна стають і квіточки мусорам дарять. Це поведінка не воїнів, а рабів.
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04.10.2020 08:47 Відповісти
Ну сколько можно уже говорить, что о революциях судят не только по процессу ее свершения, но и по результату во многих аспектах. Был бы только опыт цветных революций польши или чехословакии - взрослые люди активней включились бы в процесс. а так, много людей не готовы тянуть к власти не пойми каких газпромовцев. но полученный опыт бесценен, всему свое время, никто ничего не забудет.
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04.10.2020 10:10 Відповісти
Позор-позор кричали?! Если да, то мало и неуверенно.
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04.10.2020 08:59 Відповісти
У нас такое тоже было - менты забрали студента Игоря Индило из общежития в райотел, там избили до смерти, а всем сказали что он с нар упал
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04.10.2020 10:20 Відповісти
Хороводы с песнями уже были по этому поводу?
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04.10.2020 13:23 Відповісти
 
 