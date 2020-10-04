Денис Кузнєцов помер від побоїв міліції Лукашенка - п'ята жертва від початку протестів у Білорусі. ФОТО

З СІЗО на Окрестіна в Мінську 29 вересня в лікарню швидкої медичної допомоги з різними травмами привезли 41-річного Дениса Кузнєцова. 3 жовтня він помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

У супровідних документах пацієнта зазначено, що швидка дорогою в лікарню вводила йому седативний препарат, сам пацієнт обставини травм не пояснював. У довідці огляду лікаря зазначено: пацієнт повідомляв бригаді швидкої, що його побили на Окрестіна. Однак в ізоляторі медикам сказали (і це також зазначено в довідці), що він впав з другого ярусу ліжка.

У чоловіка були відкрита середня ЧМТ, двосторонні пластинчасті субдуральні гематоми, геморагічний забій лівої скроневої частки, перелом правої скроневої кістки з переходом на основу черепа, перелом ребер справа з другого по 12-е ребро, перелом стернального кінця правої ключиці, осколковий перелом крила клубової кістки справа, забій легенів і серця, черевна гематома справа, забій передньої черевної стінки, синець м'яких тканин у проєкції гребеня клубової кістки справа, синець на лопатки лінії в області верхньої половини грудної клітки справа.

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"Де взялися ці травми, невідомо, лікарі не знають, що сталося з цією людиною. Пацієнта привезла швидка допомога з Окрестіна, і практично відразу його підключили до ШВЛ і він поїхав в операційну. Йому відразу задренували плевральну порожнину, тому що у нього були переламані з 2-го по 12-е ребра, потім його взяли на діагностичну лапаротомію і там діагностували забрюшинную гематому, і після йому зробили нейрохірургічну операцію - видалили субдуральні гематоми", - зазначає медик, знайомий з ситуацією.

Одна з родичок розповіла виданню, що чоловік не брав участі в акціях протесту, а в останні вихідні взагалі був з ними на дачі.

"Як він потрапив на Окрестіна, ми не знаємо, але знаємо, що він ні в чому не брав участь", - зазначила вона. За словами співрозмовниці, чоловік жив з мамою, займався підробітками, він не одружений.

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Як розповіли TUT.BY співкамерники Дениса, його в камеру привезли вдень 28 вересня. Як його затримували і доставляли - він не розповідав.

"Він спокійно зайшов, зовні кров не текла, за ніс не тримався, вид у нього був пошарпаний, ні з ким він особливо не спілкувався і не дискутував, але як ми зрозуміли, по-домашньому була якась битовуха. Він спав на другому ярусі, який на висоті під два метри, полиці там нестандартні, нормальній людині залізти не так просто. Вранці 29 вересня чую: "Ааааааа", а я сам дрімав, прийшов до тями, дивлюся - лежить! Викликали чергового, черговий - лікаря, з рота у нього йшла піна, кров - з носа, медик укол зробила, сказала, щоб полежав. Йому краще не стало, і ми знову стали кликати чергового, щоб викликали швидку. Швидка приїхала і забрала", - говорить один із сусідів по камері.

Слідчий комітет в телеграм-каналі повідомив, що розбирається в обставинах смертельного травмування чоловіка: "Під час перевірки встановлено, що чоловік був затриманий за адміністративне правопорушення (дрібне хуліганство) і містився в ІТТ УМВС Мінміськвиконкому. Також попередньо встановлено, що він впав з другого ярусу ліжка і так зазнав тілесних ушкоджень. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза, вилучена необхідна медична документація, опитуються очевидці".

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Видання не називає прізвища померлого, проте в соцмережах опублікували його дані і фото.