"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода. ФОТО ДНЯ

Дочка головного редактора KozaPress Ірини Славінової (яка підпалила себе біля МВС в Нижньому Новгороді 2 жовтня) Маргарита вийшла на одиночний пікет у центрі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая газета".

В руках Маргарита тримала плакат "Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали".

Дочь Ирины Славиной Маргарита встала с пикетом в центре города на улице Большая Покровская. Она держит плакат "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".



Видео: Татьяна Васильчук / "Новая" pic.twitter.com/76Tc3EaKY7 — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020

Рядом с местом, где с плакатом стоит дочь Ирины Славиной, в пикеты начали вставать еще люди. Они держат плакаты "Государство убило человека", "Ира! Мы их не простим!", "Как это кто убил? Да вы и убили"



Фото: Светлана Виданова / "Новая газета" pic.twitter.com/LFqI4GJVta — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми - сильніші", - автор книги "Трагедія МН17 правда і брехня" Лукашевич

Славіна спалила себе біля будівлі МВС 2 жовтня. Перед тим, як вчинити самоспалення, вона написала в фейсбуці: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".