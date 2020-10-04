"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода. ФОТО ДНЯ
Дочка головного редактора KozaPress Ірини Славінової (яка підпалила себе біля МВС в Нижньому Новгороді 2 жовтня) Маргарита вийшла на одиночний пікет у центрі міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая газета".
В руках Маргарита тримала плакат "Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали".
Дочь Ирины Славиной Маргарита встала с пикетом в центре города на улице Большая Покровская. Она держит плакат "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".— Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020
Видео: Татьяна Васильчук / "Новая" pic.twitter.com/76Tc3EaKY7
Рядом с местом, где с плакатом стоит дочь Ирины Славиной, в пикеты начали вставать еще люди. Они держат плакаты "Государство убило человека", "Ира! Мы их не простим!", "Как это кто убил? Да вы и убили"— Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020
Фото: Светлана Виданова / "Новая газета" pic.twitter.com/LFqI4GJVta
Славіна спалила себе біля будівлі МВС 2 жовтня. Перед тим, як вчинити самоспалення, вона написала в фейсбуці: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".
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Годі чогось від них вимагати.
Ти собі спочатку горлянку прочисти, лапоть.
Хоча б за мовною ознакою.
Та і чого приховувати - я давно помітила твої тролячі ніки та вислови.
Ви в своєму розумі ?
В Украине ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ , в отличии от лаптей и их друзей
ВОТ ВЫ ПИШИТЕ НА ЦЕНЗОРЕ , а в раше такого нет
Сидели бы и пили боярышник
Українці говорять відверто про янєлохАМінє42 й їх ніхто не орештовує за "пост" у і-неті.
Та й з/п мінімальна вже вища ніж на рфії, а як що не рахувати мацкву а порівнювати з Ростовом , наприклад, то й середня з/п вища.
Україна тільки почала свій шлях до нормального життя, без совка, срашки **#нутої та дикої. Й аби не ху#ло з р@шистами, котрі принесли війну толк був би вже набагато більший й відчутний.
Ви щойно назвали себе рабом. Тепер живіть з цим.
стабильная такая ситуация.
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.
Рекомендую прочитати,якщо хто не знав-
https://chas.cv.ua/history/7754-vasil-makuh-spaliv-sebe-u-1968-roc.html 5 листопада 1968 року, протестуючи проти колонізації та русифікації України та проти радянського вторгнення в Чехословаччину, Василь Макух спалив себе на київському Хрещатику То був перший у новочасній історії Європи акт самопожертви проти національного гноблення. Той самий шлях мученицького протесту згодом обрали: Ян Палах (Чехословаччина, січень 1969 року), Ілля Ріпс (Латвія, квітень 1969 року), Ромас Каланта та його послідовники (Литва, травень 1972 року), кримський татарин Муса Мамут (1978 рік). Подвиг Василя Макуха повторив Олекса Гірник. 21 січня 1978 року, у 60-ту річницю проголошення УНР, він спалив себе на Чернечій горі в Каневі на могилі Тараса Шевченка в ім'я захисту української мови. Його подвиг відзначений званням Героя України.
Вони думали не про себе, не тікали від яких проблем, не "обрізували кінці", вони думали про інших людей. Або діяли проти якоїсь системи для інших людей.
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ЭТО ПИСССЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦ !. .
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Над ее психикой Кто-то методично работал
Вже кілька днів пишуть.