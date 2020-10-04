УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9364 відвідувача онлайн
Новини Фото
23 731 88

"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода. ФОТО ДНЯ

Дочка головного редактора KozaPress Ірини Славінової (яка підпалила себе біля МВС в Нижньому Новгороді 2 жовтня) Маргарита вийшла на одиночний пікет у центрі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая газета".

Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали. Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода 01

В руках Маргарита тримала плакат "Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали".

Дочь Ирины Славиной Маргарита встала с пикетом в центре города на улице Большая Покровская. Она держит плакат "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".

Видео: Татьяна Васильчук / "Новая" pic.twitter.com/76Tc3EaKY7

— Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020

Рядом с местом, где с плакатом стоит дочь Ирины Славиной, в пикеты начали вставать еще люди. Они держат плакаты "Государство убило человека", "Ира! Мы их не простим!", "Как это кто убил? Да вы и убили"

Фото: Светлана Виданова / "Новая газета" pic.twitter.com/LFqI4GJVta

— Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми - сильніші", - автор книги "Трагедія МН17 правда і брехня" Лукашевич

Славіна спалила себе біля будівлі МВС 2 жовтня. Перед тим, як вчинити самоспалення, вона написала в фейсбуці: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".

росія (66080) самоспалення (37) самогубство (646) Славіна Ірина (2)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Москалі раби. Без царя в голові..
Годі чогось від них вимагати.
показати весь коментар
04.10.2020 10:19 Відповісти
+27
Всем начхать. Это расея. На кой чёрт было себя палить?
показати весь коментар
04.10.2020 10:23 Відповісти
+18
Зазомбированные членограем идиоты на каналах для умственно недоразвитых смотрят «сваты», «голобородька» квартал 95
показати весь коментар
04.10.2020 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москалі раби. Без царя в голові..
Годі чогось від них вимагати.
показати весь коментар
04.10.2020 10:19 Відповісти
Хто протестує ?
Ти собі спочатку горлянку прочисти, лапоть.
показати весь коментар
04.10.2020 10:31 Відповісти
Ти москаль, а не українець.
Хоча б за мовною ознакою.
Та і чого приховувати - я давно помітила твої тролячі ніки та вислови.
показати весь коментар
04.10.2020 10:42 Відповісти
Ніби в нас пікетів не було. Не кажучи вже про численні революції.
Ви в своєму розумі ?
показати весь коментар
04.10.2020 11:11 Відповісти
Зазомбированные членограем идиоты на каналах для умственно недоразвитых смотрят «сваты», «голобородька» квартал 95
показати весь коментар
04.10.2020 10:34 Відповісти
Понимаешь кацапчик, за время независимости Украины произошло несколько революций и сменилось 6 президентов. Пока мокшане на царя своего молились. Так что не стоит нам тут рассказывать
показати весь коментар
04.10.2020 11:21 Відповісти
А толку?
показати весь коментар
04.10.2020 11:53 Відповісти
Толку?

В Украине ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ , в отличии от лаптей и их друзей
показати весь коментар
04.10.2020 12:08 Відповісти
А толку?
показати весь коментар
04.10.2020 12:17 Відповісти
Толку?

ВОТ ВЫ ПИШИТЕ НА ЦЕНЗОРЕ , а в раше такого нет
Сидели бы и пили боярышник
показати весь коментар
04.10.2020 12:20 Відповісти
А толку Саша в тому що Українців пускають до нрмальних країн ЄС без віз - просто сів й поїхав.
Українці говорять відверто про янєлохАМінє42 й їх ніхто не орештовує за "пост" у і-неті.
Та й з/п мінімальна вже вища ніж на рфії, а як що не рахувати мацкву а порівнювати з Ростовом , наприклад, то й середня з/п вища.
Україна тільки почала свій шлях до нормального життя, без совка, срашки **#нутої та дикої. Й аби не ху#ло з р@шистами, котрі принесли війну толк був би вже набагато більший й відчутний.
показати весь коментар
05.10.2020 08:46 Відповісти
Особенно к 74% 🤢🤡💩🎪🐲любителей марионетки Каломоя и Кремля
показати весь коментар
04.10.2020 12:26 Відповісти
Так мы такие же самые.
показати весь коментар
04.10.2020 10:42 Відповісти
а украинцы не рабы которых зебил нагибает уже целый год? издевается как хочет,идёт реванш ватников полным ходом и все молчат только на цензоре горазд ныть о том что украинцы великие революционеры а на деле пшик,так что ты тут о рабах не так сильно распинайся,украинцы такие же терпилы как и россияни
показати весь коментар
04.10.2020 10:57 Відповісти
Хуже...у россияшек нет свободного доступа к информации и правдивой статистики.
показати весь коментар
04.10.2020 11:09 Відповісти
Еще им кинули кость и они сыты, если им нечего будет жрать снесут все как в 1917, у вас первая революция, а в России и было уже две
показати весь коментар
04.10.2020 11:16 Відповісти
Не первая...и смотря что называть революцией 1917-го. Февральская- да, революция. Октябрьская же- переворот и хунта на 70 лет.
показати весь коментар
04.10.2020 11:30 Відповісти
Ну да. Проплатили и думаю досихпор жалеют...
показати весь коментар
04.10.2020 13:27 Відповісти
Согласен, потом еще захват власти ельцином
показати весь коментар
04.10.2020 14:47 Відповісти
Очень эпично - "статистики".
показати весь коментар
04.10.2020 12:19 Відповісти
Что не так
показати весь коментар
04.10.2020 12:21 Відповісти
А ви не відокремлюйтесь.
Ви щойно назвали себе рабом. Тепер живіть з цим.
показати весь коментар
04.10.2020 11:12 Відповісти
так все их нагибают, с незапамятных времен начиная с Петра Романова и до сейчас
стабильная такая ситуация.
показати весь коментар
04.10.2020 12:35 Відповісти
«Однажды бояре новгородские (по туземному обычаю они одни только отправляют военную службу) были на войне с татарами. Кончив ее со славой, они возвращались домой, но на пути узнали, что оставленные ими дома холопы, или рабы, в отсутствие их овладели их городами, поместьями, домами, женами, всем прочим. Такая новость поразила их, и, презирая гнусный поступок своих рабов, они поспешно возвратились домой, но недалеко от Новгорода встретились с рабами, выступившими против них в боевом порядке. Собрали совет и положили идти на холопов не с оружием, а с кнутами (по тамошнему обычаю всякий, кто едет верхом, берет кнут с собой), чтобы напомнить им об их рабском состоянии, устрашить и усмирить их. Идя таким образом вперед и размахивая кнутами, они устремились на рабов. Рабы столь испугались вида кнутов, действие которых они и прежде испытывали на себе, бросились бежать, как овцы, гонимые пастухом...» - Джилс Флетчер, английской дипломат (1548 - 1611 гг.)
показати весь коментар
04.10.2020 11:08 Відповісти
іван грозний зі своїми карателями вирізав та пустив під кригу еліту новгорода, а горожан переселив в гирло оки, на пониззя...от звідти і тягнеться мотузочок нинішніх поколінь нижегородців
показати весь коментар
04.10.2020 15:29 Відповісти
Всем начхать. Это расея. На кой чёрт было себя палить?
показати весь коментар
04.10.2020 10:23 Відповісти
Выход всегда есть, например пояс шахида
показати весь коментар
04.10.2020 10:34 Відповісти
Винні всі крім Х**ла (?)
показати весь коментар
04.10.2020 10:23 Відповісти
Видимо тебе самое время.
показати весь коментар
04.10.2020 10:31 Відповісти
А он причём?
показати весь коментар
04.10.2020 11:54 Відповісти
А у вас на расеи все, кто хочет лучшей жизни - сумасшедшие. Как в совке, несогласных или в психушку, или в лагеря
показати весь коментар
04.10.2020 10:29 Відповісти
Можно подумать в Украине лучше ? Иуды слили операцию по нейтрализации утконосов *****, а допрашивают журналистов , показавших , что зельцман предатель
показати весь коментар
04.10.2020 10:37 Відповісти
Страшное дело... Уже люди себя жгут, а страна молчит... Рабы...
показати весь коментар
04.10.2020 10:27 Відповісти
Здесь не рабы?
показати весь коментар
04.10.2020 11:55 Відповісти
Очень глупо, большинству глубоко плевать на подобные поступки, промелькнуло в новостях и забыли, помнится и Киеве были попытки самосожжения.
показати весь коментар
04.10.2020 10:28 Відповісти
Да очень жаль ! Может быть можно было попросить политическое убежище
показати весь коментар
04.10.2020 12:30 Відповісти
просто в Мордоре концетрация ваты "какаяразница" 98% где-то спаливай себя или нет им все равно даже самое значимое событие обнуление Пуйла вечно править все проглотили не было даже разового шествия против обнуление фальсификации нарушения ботоксного ни в каком количевстве ни в одном городе беларусы и эти выходят кацапы даже не пытаютя прийти на митинг
показати весь коментар
04.10.2020 10:29 Відповісти
Вата и какаяразница это не одно и тоже, и то и то плохо, но по разному
показати весь коментар
04.10.2020 14:54 Відповісти
Когда нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.

Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.

Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.
показати весь коментар
04.10.2020 10:29 Відповісти
Был бы там - тоже вышел.
показати весь коментар
04.10.2020 10:30 Відповісти
Дааа.....Иванофф, Петрофф и Сидорофф...это вам не Хабаровск.
показати весь коментар
04.10.2020 10:32 Відповісти
Жалко девочку , мама это все .
показати весь коментар
04.10.2020 10:33 Відповісти
Смотрел видно..это ужас.Мужик пытался сбить пламя но она его прогнала...
показати весь коментар
04.10.2020 10:34 Відповісти
це мордор, дитинко, пекло на землі
показати весь коментар
04.10.2020 10:36 Відповісти
от самосожжения яна палаха, до освобождения чехии и европы от освободителей прошло больше двух десятилетий. так там совок насаждался не с 1917 го, а с 1945 го.
показати весь коментар
04.10.2020 10:37 Відповісти
Последняя запись в Фейсбуке Ирины Славиной...в моей смерти прошу витить РАБссиянскую фидирацию...
показати весь коментар
04.10.2020 10:39 Відповісти
Мы жжем мусор, они жгут себя. Это Рабссия.
показати весь коментар
04.10.2020 11:07 Відповісти
Депутаты -мусор вас грабят и насмеаются ,имея за легковерных дурачков - Каломой и вся его кошер -ностра с нанятым порношутом танцующим на лабутенах , польку -бабочку перед ****** ведёт в объятия «русского мира «
показати весь коментар
04.10.2020 12:37 Відповісти
Не, себя я жечь из-за каломойши не буду. И не надейтесь. Лучше бензинчик для коктейлей приберегу)
показати весь коментар
04.10.2020 13:19 Відповісти
Жизни черных имеют значение.
показати весь коментар
04.10.2020 11:07 Відповісти
И полыхнёт приполярная однажды, люто и кроваво полыхнет как 1917... Такое повторится рано или поздно...
показати весь коментар
04.10.2020 11:11 Відповісти
Понятно, что у неё НПН (нервно-психическая неустойчивость). Была бы она здорова уехала бы в другую страну или даже в тихое место в глубинке(подальше от "цивилизации"). Но кто довёл её до такого состояния, когда точка невозврата пройдена? Есть статья "доведения до самоубийства".
показати весь коментар
04.10.2020 11:14 Відповісти
Еще чего. Павленский уехал и пытался сжечь Банк Франции. Надо лечиться дома.
показати весь коментар
04.10.2020 11:26 Відповісти
Это Вы Кобзону не успели рассказать
показати весь коментар
04.10.2020 11:31 Відповісти
Русские терпилы молчат при любой ситуации
показати весь коментар
04.10.2020 11:22 Відповісти
В кгб-шно-комуняцькому концтаборі таке траплялося...
Рекомендую прочитати,якщо хто не знав-
https://chas.cv.ua/history/7754-vasil-makuh-spaliv-sebe-u-1968-roc.html 5 листопада 1968 року, протестуючи проти колонізації та русифікації України та проти радянського вторгнення в Чехословаччину, Василь Макух спалив себе на київському Хрещатику То був перший у новочасній історії Європи акт самопожертви проти національного гноблення. Той самий шлях мученицького протесту згодом обрали: Ян Палах (Чехословаччина, січень 1969 року), Ілля Ріпс (Латвія, квітень 1969 року), Ромас Каланта та його послідовники (Литва, травень 1972 року), кримський татарин Муса Мамут (1978 рік). Подвиг Василя Макуха повторив Олекса Гірник. 21 січня 1978 року, у 60-ту річницю проголошення УНР, він спалив себе на Чернечій горі в Каневі на могилі Тараса Шевченка в ім'я захисту української мови. Його подвиг відзначений званням Героя України.
показати весь коментар
04.10.2020 11:23 Відповісти
Ці люди зважували за та проти перед тим як такий собі шлях вибрати.

Вони думали не про себе, не тікали від яких проблем, не "обрізували кінці", вони думали про інших людей. Або діяли проти якоїсь системи для інших людей.
показати весь коментар
04.10.2020 11:42 Відповісти
Нижний вставай!!! .... ах да вата не встаёт она плотно прессуется в коробки(автозаки)...
показати весь коментар
04.10.2020 11:25 Відповісти
http://trip-trial.blogspot.com/2014/03/Citaty-i-aforizmy-o-russkih.html

-
ЭТО ПИСССЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦ !. .
!!
показати весь коментар
04.10.2020 11:26 Відповісти
"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода - Цензор.НЕТ 6444
показати весь коментар
04.10.2020 11:37 Відповісти
Здесь такие же, только хуже раз в шесть!
показати весь коментар
04.10.2020 11:58 Відповісти
"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода - Цензор.НЕТ 2672терпилы стерпят
показати весь коментар
04.10.2020 11:37 Відповісти
"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода - Цензор.НЕТ 5036
показати весь коментар
04.10.2020 12:09 Відповісти
приведёт туда вас всех - портнов , Бойко мертвечук шуфрич ,Рабинович Ермак и зельцман с каломоем Все молчат ! Реванш не за горами ! ВСУ молчит , когда их в полях расстреливают , как кроликов , а поджоги «ихтамнетов « лично покрывает **********
показати весь коментар
04.10.2020 12:44 Відповісти
"Государство убило человека"... і знов про кооператив озеро ні слова. Так далеко не поїдете.
показати весь коментар
04.10.2020 11:39 Відповісти
твоя мама- большая дура, не так борятся,
показати весь коментар
04.10.2020 12:19 Відповісти
Там надо разбираться КТО ЕЕ МОРАЛЬНО К ЭТОМУ ПОДГОТОВИЛ
Над ее психикой Кто-то методично работал
показати весь коментар
04.10.2020 12:21 Відповісти
никто разбираться не будет, а дура, которой жить и жить и дочь растить - сгорела в страшных муках
показати весь коментар
04.10.2020 12:42 Відповісти
зараз би дочці якусь психологічну допомогу і хоч якийсь нагляд, щоб ще гірше не стало...
показати весь коментар
04.10.2020 12:20 Відповісти
а маменька дебилка о дочери и не подумала, идиотка, каких свет не видывал
показати весь коментар
04.10.2020 12:43 Відповісти
и дочка дебилка и мамка ущербная, и что это за борьба?шиза ее скосила
показати весь коментар
04.10.2020 12:21 Відповісти
Тварь кремлевская, исчезни
показати весь коментар
04.10.2020 14:37 Відповісти
вместо того чтоб сжечь пару тройку мусоров или фсбешников, ну хотя б прокуратуру или пару тройку депутатов эта дура себя сожгла ... *******
показати весь коментар
04.10.2020 13:14 Відповісти
"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода - Цензор.НЕТ 3070
показати весь коментар
04.10.2020 14:15 Відповісти
Ради москалей идти на самопожертву это шаг в никуда. Жаль конечно женщину--за терпилов жизнь загубила за зря, рогатые ещё и скрепами измажут.
показати весь коментар
04.10.2020 14:24 Відповісти
Для чого нам ці новини ?
Вже кілька днів пишуть.
показати весь коментар
04.10.2020 18:40 Відповісти
 
 