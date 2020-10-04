Будинок горів в Одесі, дівчину госпіталізували у важкому стані. ФОТОрепортаж
19-річна дівчина доставлена в лікарню у важкому стані. Вона постраждала в результаті пожежі в багатоквартирному будинку.
Про це повідомляє Головне Управління ДСНС в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.
Пожежа сталася рано-вранці: повідомлення про неї надійшло рятувальникам о 4:55. На місці з'ясувалося, що горить одна з квартир на другому поверсі.
"Під час гасіння пожежі врятовано дівчину, 1999 р.н., яка у важкому стані госпіталізована в міську клінічну лікарню № 9", - сказано в повідомленні ДСНС.
Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.
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