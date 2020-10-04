УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9996 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 467 7

Будинок горів в Одесі, дівчину госпіталізували у важкому стані. ФОТОрепортаж

19-річна дівчина доставлена в лікарню у важкому стані. Вона постраждала в результаті пожежі в багатоквартирному будинку.

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася рано-вранці: повідомлення про неї надійшло рятувальникам о 4:55. На місці з'ясувалося, що горить одна з квартир на другому поверсі.

"Під час гасіння пожежі врятовано дівчину, 1999 р.н., яка у важкому стані госпіталізована в міську клінічну лікарню № 9", - сказано в повідомленні ДСНС.

Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у квартирі стався у Львові, постраждав 23-річний хлопець. ФОТО

Будинок горів в Одесі, дівчину госпіталізували у важкому стані 01
Будинок горів в Одесі, дівчину госпіталізували у важкому стані 02
Будинок горів в Одесі, дівчину госпіталізували у важкому стані 03
Будинок горів в Одесі, дівчину госпіталізували у важкому стані 04
Будинок горів в Одесі, дівчину госпіталізували у важкому стані 05
Будинок горів в Одесі, дівчину госпіталізували у важкому стані 06
Будинок горів в Одесі, дівчину госпіталізували у важкому стані 07

Одеса (5499) пожежа (4356) ДСНС (5163)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро Одесса наверное выгорит дотла. Мистика...
показати весь коментар
04.10.2020 13:05 Відповісти
И это ещё из Одессы нет новостей попал под лошадь и на Пересыпи лопнул меридиан
показати весь коментар
04.10.2020 13:29 Відповісти
С приходом в Администрацию Президента на улицу Банковую любителя шаурмы <************** «The», Украина утратила Божье благословение и находится под гневом Вседержителя.
Господне наказание не замедлило обрушиться на Украину. Царь царей и Господь господствующих разверз источники великой бездны, и открыл окна небесные.
На Закарпатье обрушились сильные ливни, которые вызвали наводнения с человеческими жертвами, в Киеве сильные порывы ветра повалили деревья на жилые дома и припаркованные под ними автомобили, на трассе в Польше дотла сгорел автобус, следовавший из Киева в Прагу, а в городе Переяслав-Хмельницком пьяные полицейские застрелили пятилетнего мальчика.
В Одессе, в психиатрической лечебнице на ул. Академика Воробьева,9 во время пожара недавно погибло шесть человеческих душ и пять пострадавших пациентов доставили в реанимацию. Позже в больнице скончался еще один человек.
К полукруглой дате девяносто дней президентства «слуги еврейского народа», произошла ещё одна трагедия с человеческими жертвами. В Одессе и области 18 августа 2019 года был объявлен траур по жертвам масштабного пожара в гостинице «ТОКИО СТАР», во время которого погибли девять человек и десять клиентов готеля в тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр.
Жуткая трагедия разыгралась утром, 4 декабря 2019 года. В старом здании одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, произошло возгорание китайского удлинителя, и огонь быстро распространился по всем этажам.
Из под завалов спасатели извлекли шестнадцать трупов и более тридцати пострадавших от огна и дыма кареты «Скорой помощи» доставили в различные медицинские учреждения Южной Жемчужины.
показати весь коментар
05.10.2020 09:42 Відповісти
Блин , когда уже эти гныдныко-крысятники снесут...
показати весь коментар
04.10.2020 15:18 Відповісти
ЗЫ... Там же стока ваты усушеной завалялось...
показати весь коментар
04.10.2020 15:21 Відповісти
Где горело???? Шо оорело???? ***************?
показати весь коментар
04.10.2020 21:12 Відповісти
 
 