Азербайджан заявив про загибель мирного жителя в результаті обстрілу з території Вірменії другого за величиною міста Гянджі, Єреван заперечує. ФОТО

Азербайджан сьогодні заявив, що з території Вірменії було обстріляне місто Гянджі - друге найбільше місто в країні. В Єревані факт обстрілу заперечують. При цьому, про здійснення обстрілу заявляє Нагірний Карабах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", в самопроголошеному Нагірному Карабасі заявили про удар по військовому аеропорту в Гянджі. Про це заявив прессектетар лідера Ваграм Погосян, якого цитує вірменське "Радіо Азатутюн".

"Військовий аеропорт Гянджи злетів у повітря", - оголосив він.

Невдовзі перед цим лідер Нагірного Карабаху заявляв, що Азербайджан обстрілює його столицю Степанакерт із систем "Полонез" та "Смерч", та додав, що "великі військові об’єкти, постійно розташовані у великих містах Азербайджану, віднині стали цілями Армії оборони" і закликав мирне населення "якнайшвидше покинути ці міста, щоб уникнути можливих втрат".

Міноборони Азербайджану зі свого боку вранці повідомило про ракетний обстріл Фізулінського району з території Вірменії та артобстріл сіл Агдамського і Тертерського районів з Нагірного Карабаху.

О 10:51 Міноборони Азербайджану заявило про обстріл Гянджі, другого найбільшого міста в країні.

"Вірменські збройні сили обстрілюють Гянджу", - йдеться у короткому повідомленні. Згодом з’явилося уточнююче повідомлення про те, що місто обстріляли з території Вірменії. Про жертви та руйнування не повідомляють.

Після цього міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов заявив, що "відкриття вогню з території Вірменії по території Азербайджану має явно провокаціний характер і розширює зону бойових дій".

За інформацією Міністерства закордонних справ Азербайджану, в результаті обстрілу постраждала цивільна інфраструктура і стародавні історичні споруди.

"В результаті ракетного удару вірменської армії по Гянджі - другого за величиною міста Азербайджану, розташованому за 60 км від кордону з Вірменією, загинув 1 мирний житель, 4 зазнали поранень. Місту завдано значної шкоди", - повідомили в МЗС.

Офіційний Єреван заперечує, що обстріл здійснювався з території Вірменії.

The Ministry of Defense of the Republic of #Armenia formally declares that no fire of any kind is being opened from the territory of Armenia in the #Azerbaijan’s direction.