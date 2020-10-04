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Новини Фото Революція в Білорусі
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"Люди, які готові 40 хвилин терти картоплю на деруни, ушатають будь-якого диктатора!!!"- протест біля посольства Білорусі в Москві. ФОТО ДНЯ

Цю фотографію зроблено на акції протесту біля посольства Білорусі в Москві.

Напис на плакаті: "Люди, які готові 40 хвилин терти картоплю на деруни, ушатають будь-якого диктатора!!!"

Репортаж з аналогічної акції в Києві дивіться тут.

Люди, які готові 40 хвилин терти картоплю на деруни, ушатають будь-якого диктатора!!!- протест біля посольства Білорусі в Москві 01

Автор: 

Білорусь (7969) москва (1264) протест (2404)


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Топ коментарі
+42
Правда в тім що люди котрі готові 40 хвилин терти картоплю на деруни і диктатора терплять уже 25 років....
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04.10.2020 18:27 Відповісти
+15
На электромясорубке 40сек)
В совке ничего не меняется, все по хардкору, терочкой)
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04.10.2020 18:29 Відповісти
+12
Дитсадок он-лайн. Так вони і в себе вдома в Білорусії протестують.
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04.10.2020 18:24 Відповісти
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Как то не убедительно, вяло, наигранно. Создается впечатление, что деньги от кураторов таки не доходят до протестующих и растаскиваются по дороге активистами.
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04.10.2020 19:44 Відповісти
так диктатор же тоже из этого народа. Даже бульбу сам копает. "Люди, які готові 40 хвилин терти картоплю на деруни, ушатають будь-якого диктатора!!!"- протест біля посольства Білорусі в Москві - Цензор.НЕТ 187
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04.10.2020 19:45 Відповісти
а уж на терке потереть - раз плюнуть.
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04.10.2020 19:47 Відповісти
Блин, какие-то недогадливые збоченцi здесь собрались ... Жанчына Рыгорача бульбой обозвала, а они черти о чем трындят, лишь бы не молчать...
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04.10.2020 19:50 Відповісти
Правда сорок минут для овоща на терке - это уже садизм ... Походу, я думал шо наш тянет на шлепера-2, первым чухнть в Ростов , здесь то и заковыка - Овощ-2 нашего опередит... Так шо насчет инфантильности неча пенять на братушек... На их месте я бы наших костерил на чем ни есть.
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04.10.2020 19:56 Відповісти
скоро и в мордоре
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04.10.2020 20:01 Відповісти
NEXTA Live, [04.10.20 17:53]
Те кто пошёл на Малиновку: заканчиваем шествие у Окрестина и ждём пока отпустят наших соратников. Не расходимся, пока наши требования не будут услышаны
Один за всех, все за одного!

NEXTA Live, [04.10.20 19:56]
[ Фото ]
Сегодня в Минске в очередной раз произошло кое-что потрясающее. Когда марш стал расходиться и штурмовые лошкипетушки ломанулись задерживать протестующих, автомобилисты заблокировали проспект Дзержинского.
Это значительно замедлило передвижение техники оккупантов и позволило большинству протестующих спокойно разойтись.
Кстати, снова не без помощи автомобилистов - те охотно брались подвозить людей, чтобы они не попадались в руки лукашистов
А ещё сегодня минчане превратили водомёт в городской фонтан. С учётом дефицита деталей для этой модели, скорее всего на наших улицах он людей уже не пополивает!
В регионах лукашисты, как всегда, пытались жестить. В Гродно два бронированных мента проволокли по земле и задержали 13-летнюю девочку. В Витебске опять распыляли газ. Но люди всё равно вышли по всей стране!
И продолжат выходить до полной победы!


"Люди, які готові 40 хвилин терти картоплю на деруни, ушатають будь-якого диктатора!!!"- протест біля посольства Білорусі в Москві - Цензор.НЕТ 4723
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04.10.2020 20:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Q54t3-3ZaE ЕЩЕ ПРО УКРАИНУ !
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04.10.2020 21:16 Відповісти
Всеж таки два місяці протестів щось таки значить. Люди не сидять, а виходять тисячами на вулиці. І не нам їм давати поради, самі розберуться.
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04.10.2020 21:29 Відповісти
Москва в полной больше: в Хабаровске штото ходят и Брест не отстаёт, а остальным все пофиг-- главное стабильность ЛУКАПУТИН навсегда, москали безродные мне безразличные, а братьев Славян Беларусов по человечески жаль.
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04.10.2020 22:09 Відповісти
"Люди, які готові 40 хвилин терти картоплю на деруни, ушатають будь-якого диктатора!!!"- протест біля посольства Білорусі в Москві - Цензор.НЕТ 1716
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04.10.2020 22:25 Відповісти
Глеб 123 ты въехал кацапам ниже пояса.
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04.10.2020 22:45 Відповісти
сам делаю и люблю драники(деруны) и поддерживаю
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04.10.2020 23:24 Відповісти
Дивно читати, як такі сміливі і волелюбны українці, що півтора року терплять знущання над країною і її зраду шутом-невгласом та його слугами, повчають білорусів, що безглуздо терпіти!
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05.10.2020 00:17 Відповісти
Ой i не кажiть панi... Шо б ото Ви з`iли , щобы не трендiли, бо виходить , що Ви позицiонуете, що до украiнцiв.
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05.10.2020 02:58 Відповісти
Задрали новости с бульбоголовыми. Пусть сами разбираются.
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05.10.2020 00:55 Відповісти
Да какие там протесты. несколько женщин с плакатами. Лукашенко всю жизнь мечтал о таких протестах
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05.10.2020 07:03 Відповісти
И только одно слово из всего плаката на беларуском языке "дранікі"
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05.10.2020 08:01 Відповісти
Вышло десяток тёток с плакатами. Лукашенко всю жизнь мечтал о таких протестах!!!!
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05.10.2020 10:02 Відповісти
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