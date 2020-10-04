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"Люди, які готові 40 хвилин терти картоплю на деруни, ушатають будь-якого диктатора!!!"- протест біля посольства Білорусі в Москві. ФОТО ДНЯ
Цю фотографію зроблено на акції протесту біля посольства Білорусі в Москві.
Напис на плакаті: "Люди, які готові 40 хвилин терти картоплю на деруни, ушатають будь-якого диктатора!!!"
Репортаж з аналогічної акції в Києві дивіться тут.
Топ коментарі
+42 Порохобандерівець
показати весь коментар04.10.2020 18:27 Відповісти Посилання
+15 MrC
показати весь коментар04.10.2020 18:29 Відповісти Посилання
+12 Евгеньевич Євгенович
показати весь коментар04.10.2020 18:24 Відповісти Посилання
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Те кто пошёл на Малиновку: заканчиваем шествие у Окрестина и ждём пока отпустят наших соратников. Не расходимся, пока наши требования не будут услышаны
Один за всех, все за одного!
NEXTA Live, [04.10.20 19:56]
[ Фото ]
Сегодня в Минске в очередной раз произошло кое-что потрясающее. Когда марш стал расходиться и штурмовые лошкипетушки ломанулись задерживать протестующих, автомобилисты заблокировали проспект Дзержинского.
Это значительно замедлило передвижение техники оккупантов и позволило большинству протестующих спокойно разойтись.
Кстати, снова не без помощи автомобилистов - те охотно брались подвозить людей, чтобы они не попадались в руки лукашистов
А ещё сегодня минчане превратили водомёт в городской фонтан. С учётом дефицита деталей для этой модели, скорее всего на наших улицах он людей уже не пополивает!
В регионах лукашисты, как всегда, пытались жестить. В Гродно два бронированных мента проволокли по земле и задержали 13-летнюю девочку. В Витебске опять распыляли газ. Но люди всё равно вышли по всей стране!
И продолжат выходить до полной победы!