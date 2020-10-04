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Новини Фото Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг
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Російський авіаексперт Лукашевич опублікував повний маршрут "Бука", що збив МН17, від місця дислокації під Курськом до точки пуску на Донбасі. ФОТО

Значення доповідей Bellingcat незаперечне - в них вперше було оприлюднено багато фактів, які згодом було використано кримінальним розслідуванням JIT. Але зміст і аргументація не є безперечними.

Про це заявив у фейсбуці російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.

Він обґрунтовує свою точку зору і причину публікації своєї книги про трагедію МН17:

"По-перше, навіть якщо зібрати всі доповіді Bellingcat на тему МН17, це однак дуже фрагментарно. Кожна з доповідей досліджує якийсь один вузький напрямок (наприклад, приналежність Зарощенського в момент загибелі "Боїнга"), і всі разом вони не покривають всю тему, яка набагато ширша й об'ємніша. Цілісної закінченої картини всіх аспектів загибелі рейсу МН17 публікації Bellingcat не дають.

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По-друге, група Bellingcat у своїй діяльності використовує тільки загальнодоступні джерела, що вже само собою не дозволяє дати вичерпні відповіді на всі питання. Такий підхід дозволяє відповісти на питання "Як?" і "Чим?", але не "Чому?".

По-третє, в складі групи Bellingcat, попри всю мою пошану, немає профільних авіаційних фахівців. Це часто призводить до того, що у своєму аналізі вони проходять повз істотні фактори, і їх висновки не завжди повні або досить аргументовані. Наприклад, непогоджуючись із висновком російського концерну "Алмаз-Антей", у якому сказано про запуск "Бука" із Зарощенського (а не Сніжного), Bellingcat доводить зрештою приналежність Зарощенського сепаратистам, але зовсім нічого не говорить про методологічні помилки в організації та проведенні концерном своїх натурних експериментів. Тобто суперечка ведеться щодо висновку, але не оскаржуються сумнівні вихідні дані і помилкова методика.

По-четверте, в міркуваннях і висновках Bellingcat теж є помилки і неточності. Вони зумовлені бажанням забігти поперед слідства і частково видати те, що робиться, за дійсне. Ці недоліки зазвичай не принципові і не скасовують основних висновків Bellingcat (МН17 збитий СВУ "Бук-М1-2" №332 53-ї зенітно-ракетної бригади 20-ї армії Західного військового округу ЗС РФ із території сепаратистів біля смт Первомайський південніше Сніжного), проте вони є. І це теж необхідно показати й оцінити.

Ну і найголовніше, по-п'яте: розповідаючи в другому томі про дослідження групи Belling Bellingcat, я часто йду далі за них. Доповнюючи, поглиблюючи, розширюючи і ліквідуючи "білі плями" в загальній картині знищення рейсу МН17 і вбивства 298 осіб на його борту", - повідомив експерт.

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Як приклад Лукашевич надав два розвороти з розділу "Відтворення повного маршруту руху "Бука" №332 влітку 2014 року":

- на стор. 363 показано точне місце переправлення СВУ "Бук" через російсько-український кордон у ніч на 17 липня 2014 р.;

Російський авіаексперт Лукашевич опублікував повний маршрут Бука, що збив МН17, від місця дислокації під Курськом до точки пуску на Донбасі 01

- на стор. 377 наведено повний і вивірений маршрут СВУ "Бук-М1-2" №332 53-ї зенітно-ракетної бригади від місця постійної дислокації біля селища Маршала Жукова під Курськом до точки пуску зенітної ракети на південь від смт Первомайський Донецької області України в червні-липні 2014 р.

Російський авіаексперт Лукашевич опублікував повний маршрут Бука, що збив МН17, від місця дислокації під Курськом до точки пуску на Донбасі 02

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"Петля в районі Міллерово зумовлена дворазовим проходженням ділянки маршруту від траси М4 "Дон" до польового табору в районі військового аеродрому, а в районі Макіївки - подвійним проходженням міста (дорогою в Донецьк і назад), але різними вулицями", - уточнив авіаексперт.

Російський авіаексперт Лукашевич опублікував повний маршрут Бука, що збив МН17, від місця дислокації під Курськом до точки пуску на Донбасі 03

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

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Автор: 

Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Бук (131) Лукашевич Вадим (38)


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Топ коментарі
+22
Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 "Бука" от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе - Цензор.НЕТ 8141
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04.10.2020 22:50 Відповісти
+21
Нет нет нет чувак. Вот какой бы ублюдочной не была страна вкуснейшего пломбира, но у них хватило и мозга и других частей тела признать то что они сбили этот Боинг.
Главная идея рашки стала идея вранья, абсолютного и всепроникающего.
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04.10.2020 22:58 Відповісти
+15
Лукашевич тикай, глупец. К тебе едет новичок.
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04.10.2020 22:47 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Таких Лукашевичей и такие поясняющие фолианты на лощеной бумаге готовят не сами Лукашевичи, а целые научные институты и бабок на это не жалеют. Не исключено, что появятся ещё подобные научные измышления под другой фамилией и и может на тисненой бумаге потому, что вопрос Бука завязан для России на многие неприятности, включая и положение в мире их фюрера.
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05.10.2020 21:42 Відповісти
Лукашевич маладца,первым на РАБссии сказал... мы УБИЙЦЫ
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05.10.2020 05:14 Відповісти
Казус беллі беззаперечний. Приперли БУК з РФ, з екіпажем російських військових на територію України, збили цивільний борт МН-17 і знову втекли до РФ, і обстріли з "Градів" теж були з території РФ. А хабадна влада України, так і не спромоглася назвати війну - війною, а прийняла рішення ніби нападу немає, а є доморощені сепаратисти, терористи і наймаці , як Макрон і інші 30 років валяли дурня по Нагірному Карабаху доки не бахнуло. ЦІ зелені плохіші устами Єрмака, Фокіна, Кравчука, Зеленського виводять РФ в статус миротворця, що вже є державною зрадою. і за це повинні вже бути в трибуналі.
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05.10.2020 07:26 Відповісти
А Україна була готова до повноцінної війди з РФією?
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05.10.2020 20:45 Відповісти
А отримувати персональні пенсії, нагороди, вислугу років тощо, готові? Може хтось відмовився від цього, мовляв профукали все. Якщо армія не готова, то де трибунал, адже її ту армію валили починаючи з Кравчука, Кучми, і інших, де діла по тим фігурантам, звалили все на бурбона Януковича, а ці зелені ост остолопи жодної програми переозброєння не виконано. І пардон, навіть не було введено воєнний стан і країна жила умовами мирного часу, тобто ніхто навіть не збирався воювати, збирались здати землю під чужий геополітичний проект.
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05.10.2020 21:17 Відповісти
"Якщо армія не готова, то де трибунал, адже її ту армію валили починаючи "

Армію майже знищили саме при Януковичу - для цього у нього було 2 міністри оборони - громадяни РФ, які цілеспрямовано нищили ВСУ.
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05.10.2020 21:41 Відповісти
Шановний, я ж теж жив не на Місяці і все відбувалось на моїх очах. Валили армію з 1991 року, валили усі президенти, і Кравчук, і Кучма, і інші. Військомати почали розганаяти ще при Кучмі (ласі ділянки під забудову), тоді підкинули олігофренам з народу таку дурницю, що професійна кишенькова армія всіх захистить, а лишки можна розікрасти і розпродати. Разом з РФ спільно крали газ, а потім розкраданням армії компенсували втрати і собі в кишеньку клали бонуси. Всі наші без виключення президенти заслужили Столипінські галстуки і стільчик під ноги. І діла резервістів спалили, ще до Януковича. Захід і Схід радо вітали знищення боздатності колонії, за це вони дозволяли красти елітам давали кошти на підрив шахт в 4 млрд.доларів, на знищення твердопаливних ракет в Павлограді тощо. Тому маємо, і ганьбу , і війну і недотьоп еліт, лозунг яких вкрасти тут щоб добре жити там.
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06.10.2020 06:42 Відповісти
Російський авіаексперт Лукашевич опублікував повний маршрут "Бука", що збив МН17, від місця дислокації під Курськом до точки пуску на Донбасі - Цензор.НЕТ 2127
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05.10.2020 08:27 Відповісти
смысл его публикации? максимум, так это себя попиарить в инфополе
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05.10.2020 10:01 Відповісти
Это труд на который он потратил 4 года жизни, и там собран материал и анализ точнее чем у Беллингкет. Материалы Лукашевича используются в Гаагском суде а сам он привлечен в качестве эксперта.
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05.10.2020 10:33 Відповісти
Т.е. даже при беглом рассмотрении доказательство "рыхлое" ?
Зачем публиковал авиаэксперт ? Попиариться на чужих костях.
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05.10.2020 10:11 Відповісти
О сколько комментаротов вылезло в стиле "не читал но раз эксперт из Раши то осуждаю".
То что нарыл Лукашевич, используется ващета в суде по Боингу против Раши, так что мы должны ему огромное спасибо сказать. Человек с 2014 года доказывает что Боинг сбила Раша, но упоротым все не так.
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05.10.2020 10:31 Відповісти
Все может оказаться не так просто... обнародование доказательств агрессии кацапии "буком" против Украины и сбитие Бонга может оказаться первой ласточкой спецоперации против ху.. ла и его смещения в самой кацапии.
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05.10.2020 10:46 Відповісти
Да поймите же наконец что сам ***** ничего не значит,а все делает его окружение в надежде что если что-то пойдет не так то свсержением ***** или его убийством они скроют все концы своего причастия в воду ссылаясь на диктатуру *****.
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05.10.2020 13:51 Відповісти
Bellingcat доказывает итоговую принадлежность Зарощенского сепаратистам, но совсем ничего не говорит о методологических ошибках в организации и проведении концерном своих натурных экспериментов. Т.е. спор идет по выводу, но не оспариваются сомнительные исходные данные и ошибочная методика. Источник: https://censor.net/ru/p3222820
===
А кого волнуют методологические ошибки этого концерна ????? Главное КАК и ЧЕМ, а всё остальное не существенно. Про ПОЧЕМУ пусть благодарные потомки ИССЛЕДОВАНИЯ проводят. После того, как виновников ОСУДЯТ в ГААГЕ.
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05.10.2020 15:13 Відповісти
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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05.10.2020 19:19 Відповісти
Кто слушал романс «Поручик Галицын» в исполнении Александра Малинина (https://www.youtube.com/watch?v=HWKdZa2RVrE) был весьма удивлен, что после исполнения талантливым певцом первых строчек этого музыкального произведения «Четвертые сутки, пылают станицы, Горит под ногами, донская земля» зал взрывается аплодисментами.
Российским православным приятно слышать, что где-то на Дону горят станицы, из горящих домов выскакивают полуодетые женщины в ночных рубашках с крохотными детьми на руках. В объятых огнем хозяйственных пристройках ревут коровы, в свинарнике визжат свиньи, лают собаки на цепи и некому их отвязать.
Когда-то апостолы Иисуса Христа Иаков и Иоанн, сказали: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их (самарянское селение прим. автора), как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «не знаете, какого вы духа».
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05.10.2020 20:24 Відповісти
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