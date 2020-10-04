Російський авіаексперт Лукашевич опублікував повний маршрут "Бука", що збив МН17, від місця дислокації під Курськом до точки пуску на Донбасі. ФОТО
Значення доповідей Bellingcat незаперечне - в них вперше було оприлюднено багато фактів, які згодом було використано кримінальним розслідуванням JIT. Але зміст і аргументація не є безперечними.
Про це заявив у фейсбуці російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.
Він обґрунтовує свою точку зору і причину публікації своєї книги про трагедію МН17:
"По-перше, навіть якщо зібрати всі доповіді Bellingcat на тему МН17, це однак дуже фрагментарно. Кожна з доповідей досліджує якийсь один вузький напрямок (наприклад, приналежність Зарощенського в момент загибелі "Боїнга"), і всі разом вони не покривають всю тему, яка набагато ширша й об'ємніша. Цілісної закінченої картини всіх аспектів загибелі рейсу МН17 публікації Bellingcat не дають.
По-друге, група Bellingcat у своїй діяльності використовує тільки загальнодоступні джерела, що вже само собою не дозволяє дати вичерпні відповіді на всі питання. Такий підхід дозволяє відповісти на питання "Як?" і "Чим?", але не "Чому?".
По-третє, в складі групи Bellingcat, попри всю мою пошану, немає профільних авіаційних фахівців. Це часто призводить до того, що у своєму аналізі вони проходять повз істотні фактори, і їх висновки не завжди повні або досить аргументовані. Наприклад, непогоджуючись із висновком російського концерну "Алмаз-Антей", у якому сказано про запуск "Бука" із Зарощенського (а не Сніжного), Bellingcat доводить зрештою приналежність Зарощенського сепаратистам, але зовсім нічого не говорить про методологічні помилки в організації та проведенні концерном своїх натурних експериментів. Тобто суперечка ведеться щодо висновку, але не оскаржуються сумнівні вихідні дані і помилкова методика.
По-четверте, в міркуваннях і висновках Bellingcat теж є помилки і неточності. Вони зумовлені бажанням забігти поперед слідства і частково видати те, що робиться, за дійсне. Ці недоліки зазвичай не принципові і не скасовують основних висновків Bellingcat (МН17 збитий СВУ "Бук-М1-2" №332 53-ї зенітно-ракетної бригади 20-ї армії Західного військового округу ЗС РФ із території сепаратистів біля смт Первомайський південніше Сніжного), проте вони є. І це теж необхідно показати й оцінити.
Ну і найголовніше, по-п'яте: розповідаючи в другому томі про дослідження групи Belling Bellingcat, я часто йду далі за них. Доповнюючи, поглиблюючи, розширюючи і ліквідуючи "білі плями" в загальній картині знищення рейсу МН17 і вбивства 298 осіб на його борту", - повідомив експерт.
Як приклад Лукашевич надав два розвороти з розділу "Відтворення повного маршруту руху "Бука" №332 влітку 2014 року":
- на стор. 363 показано точне місце переправлення СВУ "Бук" через російсько-український кордон у ніч на 17 липня 2014 р.;
- на стор. 377 наведено повний і вивірений маршрут СВУ "Бук-М1-2" №332 53-ї зенітно-ракетної бригади від місця постійної дислокації біля селища Маршала Жукова під Курськом до точки пуску зенітної ракети на південь від смт Первомайський Донецької області України в червні-липні 2014 р.
"Петля в районі Міллерово зумовлена дворазовим проходженням ділянки маршруту від траси М4 "Дон" до польового табору в районі військового аеродрому, а в районі Макіївки - подвійним проходженням міста (дорогою в Донецьк і назад), але різними вулицями", - уточнив авіаексперт.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.
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Армію майже знищили саме при Януковичу - для цього у нього було 2 міністри оборони - громадяни РФ, які цілеспрямовано нищили ВСУ.
Зачем публиковал авиаэксперт ? Попиариться на чужих костях.
То что нарыл Лукашевич, используется ващета в суде по Боингу против Раши, так что мы должны ему огромное спасибо сказать. Человек с 2014 года доказывает что Боинг сбила Раша, но упоротым все не так.
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А кого волнуют методологические ошибки этого концерна ????? Главное КАК и ЧЕМ, а всё остальное не существенно. Про ПОЧЕМУ пусть благодарные потомки ИССЛЕДОВАНИЯ проводят. После того, как виновников ОСУДЯТ в ГААГЕ.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Российским православным приятно слышать, что где-то на Дону горят станицы, из горящих домов выскакивают полуодетые женщины в ночных рубашках с крохотными детьми на руках. В объятых огнем хозяйственных пристройках ревут коровы, в свинарнике визжат свиньи, лают собаки на цепи и некому их отвязать.
Когда-то апостолы Иисуса Христа Иаков и Иоанн, сказали: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их (самарянское селение прим. автора), как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «не знаете, какого вы духа».