Російський авіаексперт Лукашевич опублікував повний маршрут "Бука", що збив МН17, від місця дислокації під Курськом до точки пуску на Донбасі. ФОТО

Значення доповідей Bellingcat незаперечне - в них вперше було оприлюднено багато фактів, які згодом було використано кримінальним розслідуванням JIT. Але зміст і аргументація не є безперечними.

Про це заявив у фейсбуці російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.

Він обґрунтовує свою точку зору і причину публікації своєї книги про трагедію МН17:

"По-перше, навіть якщо зібрати всі доповіді Bellingcat на тему МН17, це однак дуже фрагментарно. Кожна з доповідей досліджує якийсь один вузький напрямок (наприклад, приналежність Зарощенського в момент загибелі "Боїнга"), і всі разом вони не покривають всю тему, яка набагато ширша й об'ємніша. Цілісної закінченої картини всіх аспектів загибелі рейсу МН17 публікації Bellingcat не дають.

Читайте також: Україна розглядає питання приєднання до позову Нідерландів у ЄСПЛ у справі MH17, - заступник генпрокурора Мамедов

По-друге, група Bellingcat у своїй діяльності використовує тільки загальнодоступні джерела, що вже само собою не дозволяє дати вичерпні відповіді на всі питання. Такий підхід дозволяє відповісти на питання "Як?" і "Чим?", але не "Чому?".

По-третє, в складі групи Bellingcat, попри всю мою пошану, немає профільних авіаційних фахівців. Це часто призводить до того, що у своєму аналізі вони проходять повз істотні фактори, і їх висновки не завжди повні або досить аргументовані. Наприклад, непогоджуючись із висновком російського концерну "Алмаз-Антей", у якому сказано про запуск "Бука" із Зарощенського (а не Сніжного), Bellingcat доводить зрештою приналежність Зарощенського сепаратистам, але зовсім нічого не говорить про методологічні помилки в організації та проведенні концерном своїх натурних експериментів. Тобто суперечка ведеться щодо висновку, але не оскаржуються сумнівні вихідні дані і помилкова методика.

По-четверте, в міркуваннях і висновках Bellingcat теж є помилки і неточності. Вони зумовлені бажанням забігти поперед слідства і частково видати те, що робиться, за дійсне. Ці недоліки зазвичай не принципові і не скасовують основних висновків Bellingcat (МН17 збитий СВУ "Бук-М1-2" №332 53-ї зенітно-ракетної бригади 20-ї армії Західного військового округу ЗС РФ із території сепаратистів біля смт Первомайський південніше Сніжного), проте вони є. І це теж необхідно показати й оцінити.

Ну і найголовніше, по-п'яте: розповідаючи в другому томі про дослідження групи Belling Bellingcat, я часто йду далі за них. Доповнюючи, поглиблюючи, розширюючи і ліквідуючи "білі плями" в загальній картині знищення рейсу МН17 і вбивства 298 осіб на його борту", - повідомив експерт.

Дивіться також: "Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира". ВIДЕО

Як приклад Лукашевич надав два розвороти з розділу "Відтворення повного маршруту руху "Бука" №332 влітку 2014 року":

- на стор. 363 показано точне місце переправлення СВУ "Бук" через російсько-український кордон у ніч на 17 липня 2014 р.;

- на стор. 377 наведено повний і вивірений маршрут СВУ "Бук-М1-2" №332 53-ї зенітно-ракетної бригади від місця постійної дислокації біля селища Маршала Жукова під Курськом до точки пуску зенітної ракети на південь від смт Первомайський Донецької області України в червні-липні 2014 р.

Читайте також: У Нідерландах суд у справі МН17 оголосив перерву до 3 листопада

"Петля в районі Міллерово зумовлена дворазовим проходженням ділянки маршруту від траси М4 "Дон" до польового табору в районі військового аеродрому, а в районі Макіївки - подвійним проходженням міста (дорогою в Донецьк і назад), але різними вулицями", - уточнив авіаексперт.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

Читайте також: Обвинувачений у справі МН17 Пулатов хоче приїхати в Нідерланди і виступити на суді попри загрозу арешту, - адвокатка Дуссхате