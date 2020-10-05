Команда одного з кандидатів на пост мера Кремінної організувала роздачу продуктових наборів, - поліція. ФОТОрепортаж
Вдень 4 жовтня під час огляду одного з магазинів у Кремінній поліцейські виявили і вилучили продуктові набори та списки виборців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області, це "вказує на організацію схеми зі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата на посаду голови м. Кремінна".
Поліцейські встановили свідків події та осіб, які встигли отримати продукти харчування.
Наразі встановлюються особи, причетні до організації схеми підкупу виборців.
Слідчі дії проводяться в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 160 КК України "Підкуп виборця, учасника референдуму " та направлені на встановлення всіх обставин правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
Зазначається, що операцію проводили оперативники Управління карного розшуку, слідчий Слідчого управління, спецпризначенці та працівники Кремінського відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
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Що за недолугий закон про підкуп? А якщо я наберу від декількох кандидатів????
Чи вони між собою спілкуються і не дадуть мені на них нажитися? Цирк на дроті
P.S. Списочек продуктов в "подарочном" наборе опубликовали бы, чтобы знать, на что лохторат идет.
https://censor.net/ru/photo_news/3185052/3_tysyachi_produktovyh_naborov_ot_fonda_poroshenko_otpravleny_pensioneram_i_lyudyam_s_invalidnostyu, а не визивати поліцію.
мусорятам калаши дали стоят важные как индюки куда там