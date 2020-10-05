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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Команда одного з кандидатів на пост мера Кремінної організувала роздачу продуктових наборів, - поліція. ФОТОрепортаж

Вдень 4 жовтня під час огляду одного з магазинів у Кремінній поліцейські виявили і вилучили продуктові набори та списки виборців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області, це "вказує на організацію схеми зі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата на посаду голови м. Кремінна".

Поліцейські встановили свідків події та осіб, які встигли отримати продукти харчування.

Наразі встановлюються особи, причетні до організації схеми підкупу виборців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схему підкупу виборців викрили на Чернігівщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі дії проводяться в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 160 КК України "Підкуп виборця, учасника референдуму " та направлені на встановлення всіх обставин правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Зазначається, що операцію проводили оперативники Управління карного розшуку, слідчий Слідчого управління, спецпризначенці та працівники Кремінського відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Команда одного з кандидатів на пост мера Кремінної організувала роздачу продуктових наборів, - поліція 01

Також дивіться: Чиновника мерії Подольська викрито на підкупі членів виборчої комісії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Команда одного з кандидатів на пост мера Кремінної організувала роздачу продуктових наборів, - поліція 02
Команда одного з кандидатів на пост мера Кремінної організувала роздачу продуктових наборів, - поліція 03
Команда одного з кандидатів на пост мера Кремінної організувала роздачу продуктових наборів, - поліція 04
Команда одного з кандидатів на пост мера Кремінної організувала роздачу продуктових наборів, - поліція 05

Читайте: П'ята частина усіх "виборчих" проваджень стосується можливого підкупу, - Нацполіція

Автор: 

місцеві вибори (1366) підкуп (279) Нацполіція (15276) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+9
Позорище. За кусок хлеба готовы продать страну. Власти выгодно чтобы народ был нищим. Те кто вас покупает за пачку сухарей вас же и сделают нищими.
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05.10.2020 01:13 Відповісти
+6
Берущие эти подачки не имеют права голосовать
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05.10.2020 01:04 Відповісти
+4
Никак нельзя - ОПЗЖ избирательной базы лишится.
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05.10.2020 06:40 Відповісти
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Хлеба и зрелищ..... старо Рим
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05.10.2020 00:57 Відповісти
Берущие эти подачки не имеют права голосовать
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05.10.2020 01:04 Відповісти
Никак нельзя - ОПЗЖ избирательной базы лишится.
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05.10.2020 06:40 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3185052/3_tysyachi_produktovyh_naborov_ot_fonda_poroshenko_otpravleny_pensioneram_i_lyudyam_s_invalidnostyu
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05.10.2020 06:54 Відповісти
Позорище. За кусок хлеба готовы продать страну. Власти выгодно чтобы народ был нищим. Те кто вас покупает за пачку сухарей вас же и сделают нищими.
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05.10.2020 01:13 Відповісти
тут залежність наступна - чим більш зубожілий народ тим дешевше його купити.
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05.10.2020 07:01 Відповісти
Питається, ЯК перевірити, чи ти не схибив, і добросовісно відпрацював гречку?
Що за недолугий закон про підкуп? А якщо я наберу від декількох кандидатів????
Чи вони між собою спілкуються і не дадуть мені на них нажитися? Цирк на дроті
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05.10.2020 06:07 Відповісти
Ранний феодализм - поощрение пищей.

P.S. Списочек продуктов в "подарочном" наборе опубликовали бы, чтобы знать, на что лохторат идет.
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05.10.2020 06:39 Відповісти
Тю! Так це ж класно і дуже добре!
https://censor.net/ru/photo_news/3185052/3_tysyachi_produktovyh_naborov_ot_fonda_poroshenko_otpravleny_pensioneram_i_lyudyam_s_invalidnostyu, а не визивати поліцію.
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05.10.2020 06:53 Відповісти
ментов привлекли - значит действующий ! шакалы
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05.10.2020 06:54 Відповісти
що цікаво, пакети "наш край" білого кольору із синім написом. Тобто мусора полюють на конкурентів шахова аби він залишався на ринку скупки голосів монополістом.
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05.10.2020 07:00 Відповісти
а что мусорам обязательно так раскорячиться перед в входом в магаз где одна продавщица ?
мусорятам калаши дали стоят важные как индюки куда там
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05.10.2020 07:58 Відповісти
опзж или сн? ))
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05.10.2020 08:46 Відповісти
 
 