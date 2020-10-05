На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції протесту, яка 4 жовтня мала назву "Марш визволення політв'язнів", пройшли в Мінську від стели на проспекті Переможців до ізолятора на провулку Окрестіна і далі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Зазначається, що в п'ятницю МЗС РБ раптово припинило акредитацію кореспондентів іноземних ЗМІ, тому їх не було на акції. Але й ті журналісти, які вийшли, зіткнулися з проблемами. За даними БАЖ, 4 жовтня затримували 15 журналістів, п'ятеро залишилися в ізоляторах, їх судитимуть за адміністративною статтею - участь у несанкціонованому масовому заході.

"З уже звичного: військова техніка, автобуси без номерів, автозаки і силовики в місті з самого ранку, оточені центральні площі, заборонена стоянка в центрі міста, закриті торгові центри і деякі станції метро, ​​практично відсутній мобільний інтернет. З незвичного: з динаміка в районі стели лунає не тільки попередження про те, що захід не санкціоновано, але і що приховувати свої обличчя під масками забороняється", - повідомляє видання.

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Поодинокі затримання на проспекті Переможців почалися навіть раніше, ніж там почали збиратися люди. О пів на третю біля готелю "Ювілейна" було лише кілька десятків людей. Протестувальники стікалися до стели "Мінськ - місто-герой" проспектом Переможців і по обидва боки проспекту Машерова. Люди підходили поступово: коли голова колони рушила далі, багато хто був ще далеко від стели.

Перший водомет пішов у хід на проспекті Переможців. Але виявилося, що учасники протесту в ньому щось пошкодили: в результаті струмінь став бити не по людях, а вгору. Ще один водомет працював на проспекті Машерова. Але від нього відвалилися деталі і він теж працював дивно. Струмінь також бив угору і потрапляв на силовиків, які перебували найближче до водомета.





Присутні біля стели люди рушили колоною проспектом Машерова в бік Тімірязєва - вони вийшли на проїжджу частину, тут протестувальників було вже кілька тисяч. Багато хто ніс у руках портрети політв'язнів: Марії Колеснікової, Миколи Статкевича, Сергія Тіхановського. Метою акції було дійти до ізолятора на Окрестіна.

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Біля стели ланцюг людей у ​​балаклавах і шоломах відступив, коли на них рушили протестувальники. Після того як прибуло підкріплення, силовики зафіксували позицію.







Протестувальники дісталися до вулиці Домашевської, а потім повернули праворуч - на Кальварійську. Частина людей, які зібралися біля стели, не змогли приєднатися до колони. Вони пішли в бік Неміги, там їх почали затримувати.

На Кальварійській протестувальників теж затримували.

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Колона дісталася до станції метро "Пушкінська" і повернула ліворуч - на проспект Пушкіна і Жукова, дійшла до проспекту Дзержинського, частина пішла ним, а частина попрямувала до Окрестіна через парк на вулиці Прилуцькій.







На підступах до ізолятора колону зустріли волонтери, які просили протестувальників не підходити ближче ніж на 500 метрів. Однак демонстранти підійшли до самих стін ІТТ і почали скандувати "Випускай!".

Постоявши трохи на Окрестіна, протестувальники вийшли на проїжджу частину проспекту Дзержинського і дійшли до станції метро "Міхалово", потім частина колони повернула на вулицю Гурського, а частина пішла до станції метро "Петрівщина". Лави протестувальників почали рідшати. За підрахунками МБХ Медиа, кількість учасників акції протесту в Мінську перевищила 100 тисяч осіб.

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Акція в Мінську закінчилася близько сьомої години вечора. Під кінець затримували людей особливо активно - біля метро "Міхалово" і "Петрівщина", на вулиці Семашка, в парку Павлова. Автомобілісти підбирали демонстрантів на проспекті Дзержинського і підвозили в центр.

Акції протесту відбулися у Вітебську, Гродні (там затримали 13-річну дівчинку), Бресті, Жодіно, Гомелі та деяких інших містах. Це був 57-й день протестів.

За даними правозахисної організації "Вясна", на недільній акції було затримано щонайменше 225 осіб. Найбільше затриманих у Мінську. Крім того, затримання були в низці обласних і районних міст - Бресті, Солігорську, Могильові, Бобруйську, Гродні та інших.