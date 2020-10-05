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Новини Фото Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції протесту, яка 4 жовтня мала назву "Марш визволення політв'язнів", пройшли в Мінську від стели на проспекті Переможців до ізолятора на провулку Окрестіна і далі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Зазначається, що в п'ятницю МЗС РБ раптово припинило акредитацію кореспондентів іноземних ЗМІ, тому їх не було на акції. Але й ті журналісти, які вийшли, зіткнулися з проблемами. За даними БАЖ, 4 жовтня затримували 15 журналістів, п'ятеро залишилися в ізоляторах, їх судитимуть за адміністративною статтею - участь у несанкціонованому масовому заході.

На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 01

"З уже звичного: військова техніка, автобуси без номерів, автозаки і силовики в місті з самого ранку, оточені центральні площі, заборонена стоянка в центрі міста, закриті торгові центри і деякі станції метро, ​​практично відсутній мобільний інтернет. З незвичного: з динаміка в районі стели лунає не тільки попередження про те, що захід не санкціоновано, але і що приховувати свої обличчя під масками забороняється", - повідомляє видання.

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На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 02

Поодинокі затримання на проспекті Переможців почалися навіть раніше, ніж там почали збиратися люди. О пів на третю біля готелю "Ювілейна" було лише кілька десятків людей. Протестувальники стікалися до стели "Мінськ - місто-герой" проспектом Переможців і по обидва боки проспекту Машерова. Люди підходили поступово: коли голова колони рушила далі, багато хто був ще далеко від стели.

Перший водомет пішов у хід на проспекті Переможців. Але виявилося, що учасники протесту в ньому щось пошкодили: в результаті струмінь став бити не по людях, а вгору. Ще один водомет працював на проспекті Машерова. Але від нього відвалилися деталі і він теж працював дивно. Струмінь також бив угору і потрапляв на силовиків, які перебували найближче до водомета.

На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 03
На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 04

Присутні біля стели люди рушили колоною проспектом Машерова в бік Тімірязєва - вони вийшли на проїжджу частину, тут протестувальників було вже кілька тисяч. Багато хто ніс у руках портрети політв'язнів: Марії Колеснікової, Миколи Статкевича, Сергія Тіхановського. Метою акції було дійти до ізолятора на Окрестіна.

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Біля стели ланцюг людей у ​​балаклавах і шоломах відступив, коли на них рушили протестувальники. Після того як прибуло підкріплення, силовики зафіксували позицію.

На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 05
На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 06
На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 07

Протестувальники дісталися до вулиці Домашевської, а потім повернули праворуч - на Кальварійську. Частина людей, які зібралися біля стели, не змогли приєднатися до колони. Вони пішли в бік Неміги, там їх почали затримувати.

На Кальварійській протестувальників теж затримували.

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Колона дісталася до станції метро "Пушкінська" і повернула ліворуч - на проспект Пушкіна і Жукова, дійшла до проспекту Дзержинського, частина пішла ним, а частина попрямувала до Окрестіна через парк на вулиці Прилуцькій.

На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 08
На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 09
На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 10

На підступах до ізолятора колону зустріли волонтери, які просили протестувальників не підходити ближче ніж на 500 метрів. Однак демонстранти підійшли до самих стін ІТТ і почали скандувати "Випускай!".

Постоявши трохи на Окрестіна, протестувальники вийшли на проїжджу частину проспекту Дзержинського і дійшли до станції метро "Міхалово", потім частина колони повернула на вулицю Гурського, а частина пішла до станції метро "Петрівщина". Лави протестувальників почали рідшати. За підрахунками МБХ Медиа, кількість учасників акції протесту в Мінську перевищила 100 тисяч осіб.

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На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій 11

Акція в Мінську закінчилася близько сьомої години вечора. Під кінець затримували людей особливо активно - біля метро "Міхалово" і "Петрівщина", на вулиці Семашка, в парку Павлова. Автомобілісти підбирали демонстрантів на проспекті Дзержинського і підвозили в центр.

Акції протесту відбулися у Вітебську, Гродні (там затримали 13-річну дівчинку), Бресті, Жодіно, Гомелі та деяких інших містах. Це був 57-й день протестів.

За даними правозахисної організації "Вясна", на недільній акції було затримано щонайменше 225 осіб. Найбільше затриманих у Мінську. Крім того, затримання були в низці обласних і районних міст - Бресті, Солігорську, Могильові, Бобруйську, Гродні та інших.

Автор: 

Білорусь (7969) Лукашенко Олександр (2661) марш (334) репресії (1626) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+12
чудесная девушка-красавица с флагом Беларуси - это Приговор истории старому совковому упырю Лукашеску из Прошлого тысячелетия.
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05.10.2020 02:05 Відповісти
+4
Це все від зарозумілості. Сябри не хочуть як в Україні. Вони хочуть обійтися без пляшок із запальною сумішшю, без палиць і щитів в руках народу. А по-іншому у них не вийде.
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05.10.2020 08:36 Відповісти
+3
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,-
Кожу для них дают
Сами бараны... https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoria-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943 (с)
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05.10.2020 02:15 Відповісти
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чудесная девушка-красавица с флагом Беларуси - это Приговор истории старому совковому упырю Лукашеску из Прошлого тысячелетия.
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05.10.2020 02:05 Відповісти
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций - Цензор.НЕТ 5275
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05.10.2020 06:44 Відповісти
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,-
Кожу для них дают
Сами бараны... https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoria-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943 (с)
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05.10.2020 02:15 Відповісти
не пойму за против чего бастовать? Лука Рыгорач - за хутина, ватница из оппозиции - тоже, шо понту менять шило на мыло?
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05.10.2020 04:50 Відповісти
Лукашенка лишил их даже иллюзии свободы выбора.
То ли дело у нас. Каждый раз спектакль с выборами. "А на манеже всё те же" - власть контролируют кучка олигархов.
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05.10.2020 05:43 Відповісти
В нас головне, щоб була аби не юлька якась. Бо юлька вкрала наше фсьо, продала, потім ще раз вкрала і потім ще раз продала, але вже дорожче.
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05.10.2020 06:18 Відповісти
Білорусам хочеться свободи слова, вибору, незалежності від Раші і демократичних змін. Бацька все це не дає. Ніколи в Нідерландах не били б громадян, як Білорусі, або в КНДР. Або навіть в Раші. То чому дивуватись - що хочуть білоруси?
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05.10.2020 06:09 Відповісти
Молодцы сябры!! Но власть надо забирать силой, так просто через мирные марши не получится.
Жыве Беларусь! ✌
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05.10.2020 05:47 Відповісти
Надо срочно собирать заседание трехконтактной группы СНБО и на внеочередном заседании ВР принять Постановление о взятии на учет полиции особ, которые дома жарят дранікі
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05.10.2020 05:57 Відповісти
Нормальний формат обрали білоруси. Один раз на тиждень дві-три години можна і виділити для побудови власної держави, затишної для її мешканців. Головне, що видно конструктив - не замальовують гаслами навіть паркани, вже не кажучі про биті вітрини магазинів, як у Сіетлі, Мінеаполісі, або навіть у Парижу з жовтими жокетками.
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05.10.2020 06:14 Відповісти
лука так и сказал пуцьке: люди выходят на прогулку. Вот и прогуливаются, как в тюрьме, под конвоем силовиков с дубинкам
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05.10.2020 06:23 Відповісти
Рано, чи пізно, силовики перейдуть на бік протестувальників і Лука залишиться голий. Не може бути така кількість протестувальників бути купленими західними грошима. Тим більш, що ще ЖОДНОГО факту західних грошей на протести не довели, хоч КДБ в Білорусі з ніг збилась, шукаючи. Тому з силовиками треба не битись, а працювати, переконувати, перетягувати на свій бік.
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05.10.2020 06:38 Відповісти
Вы недооцениваете силу пропаганды и совка в головах силовиков. Они всё еще воюют против Америки/Запада и НАТО!!!
Поэтому будут стрелять в демонстрантов, не задумываясь.
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05.10.2020 06:42 Відповісти
Ось бачите! Достатньо хочаб маленького "грушевського" в Мінську і пуляти по демонстрантах почнуть відкрито і не ховаючись, під приводом, що "протестувальники перші почали". Тому силове протистояння - це не для білорусів. Вони все правильно роблять, коли показують жінок з квітами на камеру. Це обеззброює. Не так все просто.
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05.10.2020 06:53 Відповісти
Да, беларусы из всех сил пытаются сделать всё без кровии показать, что Вот вроде как можно и по-другому: "не так как в Украине".
Но мирные перемены происходят только в демократических странах. А против диктатора нужна революция, которая без жертв не бывает
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05.10.2020 07:00 Відповісти
Як на мене, то буду беззаперечно за "революцію з жертвами" в Москві. А білоруси нехай залишаються живими.
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05.10.2020 07:21 Відповісти
Если честно, мне пофик их жертвы. Беларусы нас никогда не поддерживали, помощи не окащывали. А наоборот на нашей трагедии еще выгоды себе выторговывали. Даже на бытовом уровне. Противопоставляли себя украинцам: "мы не такие как украинцы, мы не воюем"
Такие же хитроопые, как и их бацька .
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05.10.2020 07:31 Відповісти
На Майдані першими загинули білорус Жизнєвський і вірменин Нігоян. А росіянин Бабченко був "розстріляний", вивалявсь у свинячій крові і потім втік в Ізраїль. Тому різниця таки є.
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05.10.2020 07:44 Відповісти
Да, может и есть.
Мой опыт субъективен, но живу я и отношусь к людям, только исходя из своего личного опыта. Уже не надеюсь на чью-то помощь и поддержку, но и моей помощи пусть не ждут
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05.10.2020 08:09 Відповісти
Доречі, робота в цьому напрямку ведеться. Десь Тисяча найбільш жорстоких і брутальних силовиків Білорусі вже в списку з описом їхніх "подвигів". І цей список рано, чи пізно, потраписть до суду. Білоруські силовики хочуть закінчити свій життєвий шлях десь у Сирії, або Ливії роздертими на частини у лавах "вагнерівців"? Бо українські беркута саме там і закінчують.
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05.10.2020 06:48 Відповісти
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций - Цензор.НЕТ 5106
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05.10.2020 06:29 Відповісти
Хождения баранов по кругу ничего никогда не решали даже если число участников нарисовали умножив на 10 реальную цифру. Мы что не видели в Киеве что такое 100 тысяч? Зачем эта лапша на уши? Лучше бы там была тысяча которая коктейлями поджарила бы ОМОН...
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05.10.2020 06:43 Відповісти
О це дуже точно сказано - Хождения баранов по кругу- , такою масою курва можно было задавити який хочешь омон , визволити своiх братiв з в,язниць та взяти нарештi владу в своi руки. Але то не з цими революціонерами ..
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05.10.2020 06:53 Відповісти
А что же Белорусский парламент???
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05.10.2020 06:49 Відповісти
В водометах была святая вода для очищения полиции от зла.
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05.10.2020 07:26 Відповісти
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций - Цензор.НЕТ 4952
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05.10.2020 08:25 Відповісти
На фото срочники. Питухи за ними прятались.
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05.10.2020 09:42 Відповісти
Це все від зарозумілості. Сябри не хочуть як в Україні. Вони хочуть обійтися без пляшок із запальною сумішшю, без палиць і щитів в руках народу. А по-іншому у них не вийде.
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05.10.2020 08:36 Відповісти
"Шел 100500-й день протестов в Беларуси.
По улице стройными колоннами двигались потомки первых протестующих.
Повсюду плакаты "Свободу внукам политзаключенных!"
На дворе дышал осенью 2275 год..."
Современная трактовка Дж.Оруэлла "1984"
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05.10.2020 08:51 Відповісти
Не надаело постить фото двухмесячной давности?
Белсат вчера пытался найти протестующих, корреспондент бегал по улицам и утверждал, что где то здесь видел 200 человек.
Потом нашли в общей сложности до 2000 человек на весь Минск.
Ментов было раз в 10 больше.
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05.10.2020 08:53 Відповісти
100 000 это вместе с военными и ментами?
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05.10.2020 09:56 Відповісти
Скоро в Беларуси будут казнить тех неосторожных граждан,которые нечаянно наступили на трещину в асфальте.
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05.10.2020 11:04 Відповісти
Ждем-с момента, когда сябрам объявят, что их будут вешать, а они придут к Луке с цветами и плакатами, что хотят купить веревки за свой счет.
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06.10.2020 02:24 Відповісти
 
 