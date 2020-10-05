Поліція викрила масштабну схему збуту психотропів через Telegram-канал у Запоріжжі. ФОТО

У Запоріжжі двоє жителів організували виготовлення та збут психотропних речовин через Telegram-канал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції, поліція під час обшуків вилучила психотропи та прекурсори орієнтовною вартістю 24 млн грн.

"До злочинної діяльності виявилися причетними двоє мешканців Запоріжжя. На території області вони створили нарколабораторію, де у великих масштабах виготовляли психотропні речовини та збували їх по всій території України. Замовлення приймали у месенджері, а після оплати надсилали товар клієнтам поштовим відправленням", - сказано в повідомленні.

Так, правоохоронці провели 9 санкціонованих обшуків за місцем проживання, в заміських будинках і в транспортних засобах фігурантів. Під час заходів правоохоронці виявили дві нарколабораторії для виготовлення наркотичних засобів, вилучили майже 550 літрів і 100 кг прекурсорів, більше 15 кг фасованої метадону та метамфетаміну, 70 "марок" і зіппакети з PVP-сіллю. Також вилучено обладнання для виготовлення наркотиків, готівкові, банківські картки, комп'ютерна техніка та чорнові записи.

"Орієнтовна вартість вилучених психотропних речовин і прекурсорів на "чорному" ринку становить 24 млн грн", - сказано в повідомленні.

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Наразі одного зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Іншому учаснику незаконних оборудок слідчі поліції готуються вручити підозру.

За кримінальні діяння зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.







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