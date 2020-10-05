Чиновника одеської колонії затримано на хабарі в $1,2 тис., посередник намагався втекти і рвав купюри, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань затримали одного з керівників ГУ "Одеська виправна колонія (№ 14)" під час одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець вимагав та одержав через посередника неправомірну вигоду в сумі 1200 доларів США від родича засудженого, який відбуває покарання у зазначеній установі, за позитивне вирішення питання щодо його умовно-дострокового звільнення.

4 жовтня 2020 року службову особу держустанови затримано в порядку статті 208 КПК України, а також проведено обшук автомобіля та службових приміщень виправної колонії. Предмет неправомірної вигоди вилучено.

Під час передачі грошових коштів правоохоронці намагалися затримати посередника, проте він почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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