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Громадянина РФ затримано під час спроби виїхати в Росію з пістолетом і майже сотнею набоїв, - МВС. ФОТО

Вчора, 4 жовтня, в пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська обл.) прикордонники спільно з митниками в автомобілі мандрівника виявили пістолет і майже сотню набоїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Громадянин Росії виїжджав до своєї країни автомобілем Skoda, на яку спрацював службовий собака прикордонників. Згодом у багажнику росіянина знайшли пристрій для відстрілу патронів, споряджений кулями травматичної дії з магазином, та близько сотні набоїв 9 міліметрів", - йдеться в повідомленні.

Знахідки вилучено та передано представникам компетентних правоохоронних органів, яким також направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення за ст. 201 КК України (Контрабанда).

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Громадянина РФ затримано під час спроби виїхати в Росію з пістолетом і майже сотнею набоїв, - МВС 01
Громадянина РФ затримано під час спроби виїхати в Росію з пістолетом і майже сотнею набоїв, - МВС 02

Автор: 

МВС (3512) зброя (7537) прикордонники (1110) росія (66104) Харків (5702)


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Топ коментарі
+11
Ну и пусть бы ехал на расию. Можно было бы дать несколько гранат.
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05.10.2020 12:07 Відповісти
+5
Без чеки.
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05.10.2020 12:30 Відповісти
+4
Чувак їхав мочити Путіна. Навіщо ви зупинили?
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05.10.2020 12:14 Відповісти
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В обмінний фонд би його.
Терорист. Очевидно.
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05.10.2020 12:05 Відповісти
Во это зря, яб ишо и рпг подарил 😄
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05.10.2020 12:06 Відповісти
Ну и пусть бы ехал на расию. Можно было бы дать несколько гранат.
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05.10.2020 12:07 Відповісти
Без чеки.
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05.10.2020 12:30 Відповісти
Зброю туди треба слати вагонами. Най одне одного мочать. Щоб було суцільне днр *****
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05.10.2020 13:11 Відповісти
і багато дешевого галімого бухла,
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05.10.2020 16:29 Відповісти
Кацап -гуманитарий , может Бубас в переговорщики возьмет ?
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05.10.2020 12:08 Відповісти
Какая нафиг контрабанда.
Не законное ношение. Арест, ствол на баллистику.....
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05.10.2020 12:09 Відповісти
Если погранцы написали, шо это - конкретно галимое устройство для отстрела резины, а не так как они обычно пишут - ИЗЬЯТ ПРЕДМЕТ, ПОХОЖИЙ НА БОЕВОЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УБИВАНИЯ ЛЮДЕЙ - то значит у этого кацапчика на него есть документы.
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05.10.2020 12:26 Відповісти
якщо через кордон то вже контрабас, ствол балістику пройде, там же один постріл роблять бойовим, якщо не розвалився, значить вогнепальна зброя, якщо розвалився, значить повезло - кримінала не буде.
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05.10.2020 16:30 Відповісти
Гражданин РФ задержан при попытке выехать в Россию с пистолетом и почти сотней патронов, - МВД - Цензор.НЕТ 6357
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05.10.2020 12:10 Відповісти
Чувак їхав мочити Путіна. Навіщо ви зупинили?
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05.10.2020 12:14 Відповісти
Да зачем сразу Вову пу? Пусть замочит какое быдло в забегайловке, нам меньше работы.
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05.10.2020 12:32 Відповісти
Та хай бы ехал. Я бы на месте погранцов каждому выезжающему в Макшанию выдавал бы по пару гранат и по боевому пистолету.
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05.10.2020 12:28 Відповісти
тут своїм не продають, а ти їм видавати бойові, рюкзаков цілий бізнес на цьому робить. видавати пепероблені турецькі самопали, щоб один два постріли бойовими міг зробити більше не треба.
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05.10.2020 16:32 Відповісти
Киса Воробьянинов?
Я дам Вам Парабеллум...
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05.10.2020 12:35 Відповісти
от нас выезжал - пусть едет! может на несколько штук москалей бы меньше стало.
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05.10.2020 12:38 Відповісти
Как биомусор попал в Украину во время войны .
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05.10.2020 13:54 Відповісти
Так может он сюда и въехал с оружием? Только патронов было немного больше...
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05.10.2020 14:16 Відповісти
заехал купить, в рф с этим намного сложнее
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05.10.2020 15:10 Відповісти
киллер Леон чикатила-кукушкин
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05.10.2020 18:20 Відповісти
пукалка ворон пугать в 21 веке
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05.10.2020 18:23 Відповісти
 
 