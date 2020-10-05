Громадянина РФ затримано під час спроби виїхати в Росію з пістолетом і майже сотнею набоїв, - МВС. ФОТО
Вчора, 4 жовтня, в пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська обл.) прикордонники спільно з митниками в автомобілі мандрівника виявили пістолет і майже сотню набоїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Громадянин Росії виїжджав до своєї країни автомобілем Skoda, на яку спрацював службовий собака прикордонників. Згодом у багажнику росіянина знайшли пристрій для відстрілу патронів, споряджений кулями травматичної дії з магазином, та близько сотні набоїв 9 міліметрів", - йдеться в повідомленні.
Знахідки вилучено та передано представникам компетентних правоохоронних органів, яким також направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення за ст. 201 КК України (Контрабанда).
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