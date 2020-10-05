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Чоловік перевозив наркотики на окуповану Донеччину транзитом через Росію, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду важких наркотиків на тимчасово окуповані території Донецької області транзитом через Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, наркобізнес налагодив мешканець тимчасово окупованого Донецька. Наркотики зловмисник скуповував у дилерів із Запорізької області та нелегально переправляв на власному автомобілі через лінію розмежування. Із запровадженням карантинних обмежень наркоторгівець розробив новий маршрут через територію країни-агресора та розширив клієнтську базу в Росії. За оперативною інформацією, обороти такого наркотрафіку становили до 2,5 мільйона гривень на місяць.

Затримали організатора контрабанди відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на пункті пропуску "Гоптівка" під час чергової спроби переміщення через кордон майже 400 грамів метадону. Наркотики контрабандист приховав в обшивці автомобіля. Вартість вилученого "товару" за цінами чорного ринку становить 600 тисяч гривень.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до наркотрафіку.

Чоловік перевозив наркотики на окуповану Донеччину транзитом через Росію, - СБУ 01
Чоловік перевозив наркотики на окуповану Донеччину транзитом через Росію, - СБУ 02
Чоловік перевозив наркотики на окуповану Донеччину транзитом через Росію, - СБУ 03
Чоловік перевозив наркотики на окуповану Донеччину транзитом через Росію, - СБУ 04
Чоловік перевозив наркотики на окуповану Донеччину транзитом через Росію, - СБУ 05

Автор: 

контрабанда (1826) наркотики (1462) СБУ (12984) боротьба з наркотиками (149)


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Топ коментарі
+11
Дьік вродє надо прєдставіть к правітєльствєнной наградє, нє?
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05.10.2020 13:19 Відповісти
+6
ну и зачем вы ему помешали ?
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05.10.2020 13:19 Відповісти
+4
Наградить его надо за то что травил наркотой врагов Украины.
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05.10.2020 13:20 Відповісти
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Дьік вродє надо прєдставіть к правітєльствєнной наградє, нє?
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05.10.2020 13:19 Відповісти
ну и зачем вы ему помешали ?
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05.10.2020 13:19 Відповісти
Потому что Бубочка очень сильно ругался...
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05.10.2020 14:22 Відповісти
Наградить его надо за то что травил наркотой врагов Украины.
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05.10.2020 13:20 Відповісти
Так ему орден нужно дать а не задерживать. Он делает больше для Украины чем вся ваша армия с ганокомандующим.
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05.10.2020 13:27 Відповісти
Народний герой України!( )
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05.10.2020 13:40 Відповісти
пенсию врагам платят, а наркотики возить запрещают
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05.10.2020 15:13 Відповісти
сбу вже й зайнятися ничим- то прости господи, то хабар, то наркота...- лафа кругом......)))

де ж та держзрада, врожи прояви, теракти...??

а, пидкажить нам тут, чим-таки саме славнозвитний ОБНОН займаэться..??- щось нам трохи так незрозумило..................
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05.10.2020 23:56 Відповісти
И зачем? Нужно было еще такой гадости догрузить и пусть везет.
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06.10.2020 04:15 Відповісти
 
 