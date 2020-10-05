Чоловік перевозив наркотики на окуповану Донеччину транзитом через Росію, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду важких наркотиків на тимчасово окуповані території Донецької області транзитом через Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, наркобізнес налагодив мешканець тимчасово окупованого Донецька. Наркотики зловмисник скуповував у дилерів із Запорізької області та нелегально переправляв на власному автомобілі через лінію розмежування. Із запровадженням карантинних обмежень наркоторгівець розробив новий маршрут через територію країни-агресора та розширив клієнтську базу в Росії. За оперативною інформацією, обороти такого наркотрафіку становили до 2,5 мільйона гривень на місяць.

Затримали організатора контрабанди відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на пункті пропуску "Гоптівка" під час чергової спроби переміщення через кордон майже 400 грамів метадону. Наркотики контрабандист приховав в обшивці автомобіля. Вартість вилученого "товару" за цінами чорного ринку становить 600 тисяч гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітник СБУ Харківщини зберігав удома арсенал зброї та наркотики, - ДБР. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до наркотрафіку.









