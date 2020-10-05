Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди. ВІДЕО+ФОТО

Ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо нещодавно відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив ветеран АТО і блогер Олексій Петров.

"Нещодавно, в зоні проведення ООС був помічений Сергій Сивохо, фаховий голуб миру! Якого біса він там вештався, у ролі кого та хто дав йому дозвіл на відвідування лінії фронту, доки невідомо! Ні, я не знаю, навіщо йому бронежилет?!" - йдеться в повідомленні.

Сам Сивохо нещодавно опублікував у Facebook відео з Опитного Донецької області, в якому розповів про тяжке життя місцевих жителів, у яких немає газу, води й електрики. А також закликав народних обранців приїхати на Донбас.

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