Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди. ВІДЕО+ФОТО
Ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо нещодавно відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив ветеран АТО і блогер Олексій Петров.
"Нещодавно, в зоні проведення ООС був помічений Сергій Сивохо, фаховий голуб миру! Якого біса він там вештався, у ролі кого та хто дав йому дозвіл на відвідування лінії фронту, доки невідомо! Ні, я не знаю, навіщо йому бронежилет?!" - йдеться в повідомленні.
Сам Сивохо нещодавно опублікував у Facebook відео з Опитного Донецької області, в якому розповів про тяжке життя місцевих жителів, у яких немає газу, води й електрики. А також закликав народних обранців приїхати на Донбас.
Топ коментарі
+75 Rhodesian
показати весь коментар05.10.2020 14:46 Відповісти Посилання
+60 ALEX SUROVV
показати весь коментар05.10.2020 14:47 Відповісти Посилання
+57 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.10.2020 17:10 Відповісти Посилання
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Для кого? Для чего?
Для долбоЗЕбов, для кого ж
Для неё, для него.
Інших можливостей не існує.
Це все що треба знати про цю «владу»
Завтра сожрет водопроводные трубы, будет орать, что нет воды. Опыты с.ка проводит.
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
Его братаны по разуму и убеждениям,сожгли половину лесов Лугащины,32 насел пункта,не говоря о блиндажах ВСУ-он их за людей не Щитает((,ввергнув тысячи людей в каменный век там,где уже 6 лет нет войны.Пусть снова завалит свое жЫрное е...ло,тварь!