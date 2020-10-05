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Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди. ВІДЕО+ФОТО

Ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо нещодавно відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив ветеран АТО і блогер Олексій Петров.

"Нещодавно, в зоні проведення ООС був помічений Сергій Сивохо, фаховий голуб миру! Якого біса він там вештався, у ролі кого та хто дав йому дозвіл на відвідування лінії фронту, доки невідомо! Ні, я не знаю, навіщо йому бронежилет?!" - йдеться в повідомленні.

Сам Сивохо нещодавно опублікував у Facebook відео з Опитного Донецької області, в якому розповів про тяжке життя місцевих жителів, у яких немає газу, води й електрики. А також закликав народних обранців приїхати на Донбас.

Також дивіться: Сивохо заступився за Фокіна: Вітольду Паличу респект за позицію. ВIДЕО

Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди 01

Автор: 

Донбас (22357) Сивохо Сергій (91)


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Топ коментарі
+75
пинка под зад и в Лугандон, - пусть над ним опыты братушки ставят в Инсталяции.
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05.10.2020 14:46 Відповісти
+60
Отправьте ету свинью на тушение пожаров которые устроили его подопытные подопечные любители рузькогомира
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05.10.2020 14:47 Відповісти
+57
Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди - Цензор.НЕТ 2313

...
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05.10.2020 17:10 Відповісти
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То не броніжелет, а слюнявчик йому мама оділа. Щоб не забрьохався.
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05.10.2020 16:45 Відповісти
обосаный алкаш - это и есть высшая ступень самосознания русссскага челавека
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05.10.2020 16:56 Відповісти
В Украине подкацапников 73% голосовавших за порношута и «новые лица « в обоссанных штанах
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06.10.2020 07:01 Відповісти
на этом борове бронник больше на слюнявчик пахож
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05.10.2020 16:56 Відповісти
зато какой мощный памперс он одел, чтоб не обосцаться
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05.10.2020 17:14 Відповісти
Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди - Цензор.НЕТ 5929
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06.10.2020 09:12 Відповісти
Зберіг гіфку ))))))
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06.10.2020 12:10 Відповісти
в помощь еноту)
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06.10.2020 13:02 Відповісти
Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди - Цензор.НЕТ 7588
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05.10.2020 17:01 Відповісти
краще б сфотали , як песик задню лапу задрав.
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06.10.2020 02:58 Відповісти
Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди - Цензор.НЕТ 884
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05.10.2020 17:03 Відповісти
Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди - Цензор.НЕТ 2313

...
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05.10.2020 17:10 Відповісти
Це шедевр!!!

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05.10.2020 17:20 Відповісти
лютий говніщекомандувач
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06.10.2020 12:59 Відповісти
Мы продолжаем КВН.
Для кого? Для чего?
Для долбоЗЕбов, для кого ж
Для неё, для него.
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05.10.2020 17:23 Відповісти
Лише одне питання: Хто пустив того зас ранця в зону відповідальності ЗСУ? Що воно там робило? В якості кого? Чому дозволили вести підривну діяльність ? Хто відповідальний за пропуск Сивухи в сіру зону?
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05.10.2020 17:37 Відповісти
хто-хто ... -ШМАРКЛЯ...
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06.10.2020 02:56 Відповісти
Зеленский иуда , вопрос здесь неуместен ! Возмущает подлость генералов предавших своих солдат !
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06.10.2020 07:05 Відповісти
Ані галасавалі на рехферендуме !
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05.10.2020 17:39 Відповісти
а кто пустил туда эту многослойную алкосцывуху?
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05.10.2020 17:50 Відповісти
у него абонемент
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05.10.2020 20:33 Відповісти
Что то не верится что нашли такой бронежилет который налез бы на сивоху....Реклама? Наверное...
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05.10.2020 18:03 Відповісти
это не бронежилет, это бронеманишка
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05.10.2020 18:08 Відповісти
То слюнявчик .. .
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05.10.2020 18:22 Відповісти
а кто его пустил кто он и на эту свинью уже нет размеров..колобок
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05.10.2020 18:10 Відповісти
Це чмо могло попасти на передок тільки якщо хтось із ОП дав команду військовим.
Інших можливостей не існує.
Це все що треба знати про цю «владу»
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05.10.2020 18:17 Відповісти
Он же по документам в РНБО числится. И ксива наверное есть.
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06.10.2020 00:03 Відповісти
А нехєр було у 2014 репетувати : Х.йло пріді! Хавайте тепер.
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05.10.2020 18:26 Відповісти
Поржали с тупого хряка. Но эту купу дерьма в бронеманишке и памперсах необходимо поскорее утилизировать - вонь и инфекция от говорящих фекалий мешает жить и развиваться людям и стране. Квалифицированные ассенизаторы - АУ! Пора.
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05.10.2020 19:02 Відповісти
Судя по объёму его рожи, он и электропровода сожрал, и газовые трубы..
Завтра сожрет водопроводные трубы, будет орать, что нет воды. Опыты с.ка проводит.
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05.10.2020 19:21 Відповісти
Какие проблемы? УЁ**вайте, россиянские свинособаки из лугандона и все появится!
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05.10.2020 19:29 Відповісти
Що воно верзе?!До чого тут украинские депутаты?Обращайся в ГосДуру к Кургиняну
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05.10.2020 19:44 Відповісти
свинопика мерзото, в окопи гидота і захищай там даунбасяу від обстрілів *************** ...дарасів.
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05.10.2020 20:01 Відповісти
Сивохо разбирается в большой политике и в военном деле так само как я в микробиологии.
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05.10.2020 20:06 Відповісти
Вонючая отрыжка ,мама над ним эксперимент поставила ,папа пьяный выкинул гандон,а мама подобрала. Получился обоссаный пьяница. Спросите Киевских таксистов. Не одно такси обрыгал.
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05.10.2020 20:08 Відповісти
На нем броник смотрится как бабский топик.
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05.10.2020 20:09 Відповісти
Побухать поехал вершина его мастерства как и остального цирка Сн которые там просто стадо бездумных особей за бабло
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05.10.2020 20:41 Відповісти
а что за дебилы в форме?
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05.10.2020 20:45 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Его братаны по разуму и убеждениям,сожгли половину лесов Лугащины,32 насел пункта,не говоря о блиндажах ВСУ-он их за людей не Щитает((,ввергнув тысячи людей в каменный век там,где уже 6 лет нет войны.Пусть снова завалит свое жЫрное е...ло,тварь!
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05.10.2020 21:24 Відповісти
Есть такое словосочетание - "мешок с говном". Вот именно так он выглядит.
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05.10.2020 21:29 Відповісти
Не только выглядит, еще и воняет.И по сути - дерьмо.
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05.10.2020 21:59 Відповісти
пане, не мiшок, а рептух.
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06.10.2020 02:55 Відповісти
Сивуха -любимый народный напиток совка...
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05.10.2020 21:33 Відповісти
одягніть йому йог на голову. як чепчик! коли воно здохне ЧМО..
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05.10.2020 22:48 Відповісти
Этому борову пора дать повестку и проповедовать на фронте,в окопах.Я бы его послал на разминирование полей.
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05.10.2020 23:29 Відповісти
на парашу сортиры чистить.
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06.10.2020 02:53 Відповісти
Сівохо - ВІН Ж ХВОРИЙ НА ГОЛОВУ, ходить без гальмівної сорочки, це негаразд
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06.10.2020 01:27 Відповісти
Сівоху б ще кокошнік на голову і буде дійсно ГОЛУБ миру
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06.10.2020 01:29 Відповісти
Пане , гниду б доречно - на камеру, щоби вибачився привселюдно.
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06.10.2020 02:52 Відповісти
скорее бы этот цирк с маразматиком факиным и уринотерапистом сивохо закончится...
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06.10.2020 02:45 Відповісти
Такое скажете... - уриноиспражненцем не расстегивая зиппер.
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06.10.2020 02:51 Відповісти
Бг-ггг... Сивохо - збоченець, все не может кончить(чепухой маяться) пока на него на форумах не поиспражняются. Вот дурачок как тока самоудовлетворится (этим), дык, его, шо Яюлю долго днем с огнем не разыщешь...ХЕХ...
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06.10.2020 02:50 Відповісти
всё верно делает.
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06.10.2020 05:54 Відповісти
В мене просте питання: як це тіло змогло опинитись не те що на нулі, а в сірій зоні нейтралки? Тут або спецслужби та війскові зовсім "мишей не ловлять", або в нього була перепустка. Тоді наступне запитання - який ворог з керівництва ССО виписав йому перепустку?
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06.10.2020 07:45 Відповісти
Они - одна команда! Янелохи!
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06.10.2020 08:31 Відповісти
Боже,невже нашим воїнам там нема чим займатись,як охороняти це безпардонне і відстале гівно?Невже їм мало,що туди приїджає кортежем бідоносець?
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06.10.2020 09:13 Відповісти
Конечно, то, что там нет нормальных условий для жизни понятно, но сказав "А", ты таварисчь сивохо говори и "Б", что все это организовала и поддерживает империя зла- российская федерация. Хотя справедливости ради, надо сказать, при полной бездеятельности украинской власти. Она в это время, да и все другое время, у корыта народного чавкала и чавкает.
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06.10.2020 09:21 Відповісти
Фігассе,у нього "слюнявчик" ! Чи то шоб соплі витирати ?
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06.10.2020 09:32 Відповісти
Одел бронежилет чтоб правосеки не замочили.
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06.10.2020 10:34 Відповісти
Какой же это броник? Это лифчик камуфляжной окраски.
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06.10.2020 11:53 Відповісти
Непотріб,відправити в днр,лишити громадянства України.
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06.10.2020 16:58 Відповісти
Когда тебя опускают, а ты говоришь давайте жить дружно, значит Сивохо - опущенный.
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21.11.2021 16:28 Відповісти
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