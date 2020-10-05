Чиновник райуправління поліції Києва підозрюється в отриманні $3 тис. хабаря за перекваліфікацію злочину, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Затримано заступника начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Нацполіції в м. Київ під час одержання неправомірної вигоди в сумі 3 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, поліцейський вимагав та одержав хабар від свідка у кримінальному провадженні за непритягнення його до відповідальності за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом. За грошову "винагороду" правоохоронець пообіцяв перекваліфікувати злочин на менш тяжкий – шахрайство або вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, яке розслідується слідчим відділу, де він обіймає керівну посаду.



Наразі тривають невідкладні слідчі дії та вирішується питання про обрання посадовцеві поліції запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також читайте: Чиновника одеської колонії затримано на хабарі в $1,2 тис., посередник намагався втекти і рвав купюри, - ДБР. ФОТОрепортаж



