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Джип намагався наїхати на прикордонників поряд з Румунією, машину зупинили пострілами. ФОТО

Неподалік кордону з Румунією у Чернівецькій області наряд відділу прикордонної служби виявив позашляховик. Водій не виконав вимогу правоохоронців зупинитися і направив свій автомобіль у бік прикордонників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Після попереджувальних пострілів військовослужбовці застосували зброю для зупинки автомобіля. Невгомонний зловмисник продовжив рух своїм позашляховиком, однак невдовзі зупинився, а з транспортного засобу вискочили кілька осіб, які вдалися до втечі. Як з’ясувалося, покинутий автомобіль було завантажено коробками з сигаретами", - йдеться в повідомленні.

Джип намагався наїхати на прикордонників поряд з Румунією, машину зупинили пострілами 01

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Наразі пошук зловмисників триває. Про подію поінформовано взаємодіючі правоохоронні органи України та румунських прикордонників.

"Варто наголосити, що це вже не перший випадок в області, коли контрабандисти, щоб уникнути відповідальності, ставлять під загрозу життя та здоров’я правоохоронців", - додали в Держприкордонслужбі.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) контрабанда (1826) Румунія (1191)


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Топ коментарі
+14
Застрелили бы да и все
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05.10.2020 15:48 Відповісти
+13
Я колишній прикордоник....8 років на кордоні з Іраном,Афганістаном, Китаєм і в Афганістані...В мої часи все було оговорено короткою і змістовною інструкцією,по ній ми б зробили "решето" з цього авто а всі родичі власника авто переселили б з кордону в ліси Хабаровського краю...., у нас нема хабаровського краю
згодиться лугандон....,
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05.10.2020 15:53 Відповісти
+10
Вот как раз эти на лапу не дают. Все остальные стоят организованно на пункте пропуска.
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05.10.2020 16:16 Відповісти
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Застрелили бы да и все
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05.10.2020 15:48 Відповісти
а на лапу кто давать будет если всех застрелить?
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05.10.2020 15:51 Відповісти
Вот как раз эти на лапу не дают. Все остальные стоят организованно на пункте пропуска.
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05.10.2020 16:16 Відповісти
Контрабанда сигарет подрывает экономику Украины и угрожает жизни украинцев.
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05.10.2020 15:51 Відповісти
Контрабанда действительно подрывает экономику государств.
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05.10.2020 16:00 Відповісти
В данном конкретном случае - контрабанда подрывает экономику румынцев, а украинцам она приносит повышение благосостояния и положительного торгового баланса, хай даже и в виде черного нала.
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05.10.2020 16:10 Відповісти
Т.е. мы готовы убивать своих, защищая экономику Румынии?
Сколько в джипе пачек, пусть 1 000, это 100 евро налогов.
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05.10.2020 17:25 Відповісти
Это не свои, это преступники, ибо они незаконно пересекают границу Украины.
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05.10.2020 18:12 Відповісти
Дело не в этом, контрабанда, как и всякая преступность, плодит моральных уродов.
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05.10.2020 17:40 Відповісти
Я колишній прикордоник....8 років на кордоні з Іраном,Афганістаном, Китаєм і в Афганістані...В мої часи все було оговорено короткою і змістовною інструкцією,по ній ми б зробили "решето" з цього авто а всі родичі власника авто переселили б з кордону в ліси Хабаровського краю...., у нас нема хабаровського краю
згодиться лугандон....,
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05.10.2020 15:53 Відповісти
Так и было. До 53 года. Тебе за 90? Или ты вспоминаешь рассказы своего деда, который служил с Карацупой? ( это я о переселении всех родственников ВН, **********)
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05.10.2020 21:40 Відповісти
Интересно, как быстро контрабандисты себе на новый джип заработают?
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05.10.2020 15:55 Відповісти
За ходку
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05.10.2020 16:06 Відповісти
Не, это ты уж совсем оптимист. 10 евро с блока примерно доход от такого трансфера. Чтобы купить даже сильно подержанный джип, нужна фура с сигаретами. Но в общем твоя мысль верна, потери отобьют за счет новых ходок.
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05.10.2020 16:45 Відповісти
Хорошие пограничники,от которых все нарушители поубегали!
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05.10.2020 16:17 Відповісти
я удивился если б коробки были с чем то полезным -например лекарство от рака ..виноградом....а нет
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05.10.2020 17:39 Відповісти
Все як у фільмі "Беренись автомобіля". " Ты чего убегаешь ? -- Ты догоняешь, я убегаю... " Не дуже то прикордонники хотіли їх наздогнати. Часом як почнуть вихвалятись -- і собаки у них є, і зброя різна є, і мацатикли з квадрациклами є, і навіть вєтральоти ! Тай самі таку фізпідготовку мають, що "взують" любого марафонця. Але є одне "але"... Справа в тому, що вони майже всі місцеві. Дітки прикордонника і контрабандиста ходять в один садочок, школу, дружини працюють на одній фірмі, та й зрештою вони просто сусіди ! І джипа вони добре знають, і хто його власник теж... Правда довго будуть"шукати" власника і так і не знайдуть. Хто там казав "Нада біло стрельнуть !" ? А з тобою завтра що було б ?
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05.10.2020 18:46 Відповісти
Що правда то правда, служать місцеві, деколи наряд розбавляють строковиками і командированими з інших частин та регіонів. Знаю, син родича служить вздовж Молдови, мріє потрапити на західний кордон з Польщею, але це дорого коштує.
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05.10.2020 19:58 Відповісти
Резина на тачке зачетно внедорожная и дорогая. Была
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05.10.2020 20:01 Відповісти
Влучному стрільцю премію ! Нагородний МР 5 буде саме те
Джип намагався наїхати на прикордонників поряд з Румунією, машину зупинили пострілами - Цензор.НЕТ 8468
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05.10.2020 22:48 Відповісти
та да- дороже самого вагона-мр-старичка...
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06.10.2020 00:41 Відповісти
 
 