Джип намагався наїхати на прикордонників поряд з Румунією, машину зупинили пострілами. ФОТО

Неподалік кордону з Румунією у Чернівецькій області наряд відділу прикордонної служби виявив позашляховик. Водій не виконав вимогу правоохоронців зупинитися і направив свій автомобіль у бік прикордонників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Після попереджувальних пострілів військовослужбовці застосували зброю для зупинки автомобіля. Невгомонний зловмисник продовжив рух своїм позашляховиком, однак невдовзі зупинився, а з транспортного засобу вискочили кілька осіб, які вдалися до втечі. Як з’ясувалося, покинутий автомобіль було завантажено коробками з сигаретами", - йдеться в повідомленні.

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Наразі пошук зловмисників триває. Про подію поінформовано взаємодіючі правоохоронні органи України та румунських прикордонників.

"Варто наголосити, що це вже не перший випадок в області, коли контрабандисти, щоб уникнути відповідальності, ставлять під загрозу життя та здоров’я правоохоронців", - додали в Держприкордонслужбі.

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