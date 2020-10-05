"Бабусі проти насильства, дідусі проти ОМОНу": в Білорусі відбувається акція протесту пенсіонерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську на акції протесту вийшли пенсіонери. Багато з них прийшли з квітами і плакатами "Іди", "Не вірю Лукашенку, БТ і RT", "Пенсіонери за зміни"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "TUT.by".

Зазначається, що група пенсіонерів зібралася біля Будинку уряду.

Колона пенсіонерів з біло-червоно-білими прапорами скандувала "Бабусі проти насильства, дідусі проти ОМОНу".

Крім того, пенсіонери-учасники протесту вишикувалися в ланцюг солідарності на Жовтневій площі.

Протестувальники заявили, що йдуть підтримати студентів інституту іноземних мов. "Діти - наша гордість", - скандували вони.

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