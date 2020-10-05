Затримано шахраїв, які продавали посади помічників нардепів за $18 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів "Слуги народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, посилаючись на нібито існуючі зв'язки у політсилі і Верховній Раді, намагалися продати "посади" і шукали клієнтів. Вартість такого кар'єрного росту становила 18 тис. доларів США за місце. Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування і видати службове посвідчення.

Затримали зловмисників у центрі столиці під час одержання 3 тисяч доларів США - частини суми від одного з клієнтів.

Прокуратура Києва сповідомляє, що під час провадження досудового розслідування правоохоронці задокументували кілька фактів отримання вказаними особами частин обумовленої суми коштів.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зараз зловмисникам готується повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші можливі факти пропозицій фейкового працевлаштування.

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