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Затримано шахраїв, які продавали посади помічників нардепів за $18 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів "Слуги народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, посилаючись на нібито існуючі зв'язки у політсилі і Верховній Раді, намагалися продати "посади" і шукали клієнтів. Вартість такого кар'єрного росту становила 18 тис. доларів США за місце. Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування і видати службове посвідчення.

Затримали зловмисників у центрі столиці під час одержання 3 тисяч доларів США - частини суми від одного з клієнтів.

Прокуратура Києва сповідомляє, що під час провадження досудового розслідування правоохоронці задокументували кілька фактів отримання вказаними особами частин обумовленої суми коштів.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зараз зловмисникам готується повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші можливі факти пропозицій фейкового працевлаштування.

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Затримано шахраїв, які продавали посади помічників нардепів за $18 тис., - СБУ 01
Затримано шахраїв, які продавали посади помічників нардепів за $18 тис., - СБУ 02

Затримано шахраїв, які продавали посади помічників нардепів за $18 тис., - СБУ 03
Затримано шахраїв, які продавали посади помічників нардепів за $18 тис., - СБУ 04

Автор: 

Київ (19683) шахрайство (1108) прокуратура (3704) СБУ (12986) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+13
Напоминаем: остерегайтесь мошенников и покупайте должности только у проверенных продавцов.
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05.10.2020 17:34 Відповісти
+7
Если кто-то покупает, значит должность прибыльная
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05.10.2020 17:27 Відповісти
+7
племянники ермака???? )))))
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05.10.2020 17:49 Відповісти
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Если кто-то покупает, значит должность прибыльная
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05.10.2020 17:27 Відповісти
А что есть сомнения?)))
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05.10.2020 19:36 Відповісти
це тупо, але розвести лоха - святе діло.
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05.10.2020 20:32 Відповісти
Так может быть они совсем и не мошенники, а решалы из конкурирующей канторы, подыскивающие денежных клиентов нашим гавно-нардепам? Они же не на зарплату себе десятки квартир, авто и земельных участков покупают, правильно ведь?
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05.10.2020 17:31 Відповісти
Напоминаем: остерегайтесь мошенников и покупайте должности только у проверенных продавцов.
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05.10.2020 17:34 Відповісти
сюр во всей красе
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05.10.2020 18:44 Відповісти
а то цену сбивают. Всего 18 тысяч
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05.10.2020 22:06 Відповісти
легализуйте торговлю должностями - будет доп статья поступлений в бюджет.
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05.10.2020 17:49 Відповісти
племянники ермака???? )))))
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05.10.2020 17:49 Відповісти
Это банда Порошенко. Братья Ермаки нивинаватые.
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05.10.2020 19:57 Відповісти
Можно только догадываться, сколько ума у тех потенциальных "помощников" депутатов, если они клюнули на такую дешевку...
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05.10.2020 19:48 Відповісти
 
 