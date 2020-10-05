Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців. ФОТОрепортаж

Велика Британія, США та Нідерланди сформували авіаносну ударну групу - найбільшу в Європі за майже 20 років.

Про це повідомляє пресслужба британського Королівського флоту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Група складається з 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гелікоптерів та 3000 військових з трьох країн. Зараз вона зібралася у Північному морі для найбільших щорічних навчань НАТО Joint Warrior.

Головним судної групи є британський авіаносець HMS Queen Elizabeth.

До неї також входять одні з найдосконаліших есмінців НАТО – HMS Diamond та HMS Defender, американський ескадрений міноносець USS The Sullivans, британські фрегати HMS Northumberland та HMS Kent, нідерландський фрегат HNLMS Evertsen.

"Разом із партнерами в НАТО ми будемо готові діяти навіть за найскладніших обставин… Це потужний фактор стримування для ймовірного противника", - зазначає командувач групи Стів Мурхауз.

Зазначається, що ще 2 судна британського військово-морського флоту - RFA Tideforce та RFA Fort Victoria - будуть забезпечувати постачання пального, продовольства та боєприпасів, щоб уможливити тривале перебування ударної групи у відкритому морі.

























