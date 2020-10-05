Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців. ФОТОрепортаж
Велика Британія, США та Нідерланди сформували авіаносну ударну групу - найбільшу в Європі за майже 20 років.
Про це повідомляє пресслужба британського Королівського флоту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Група складається з 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гелікоптерів та 3000 військових з трьох країн. Зараз вона зібралася у Північному морі для найбільших щорічних навчань НАТО Joint Warrior.
Головним судної групи є британський авіаносець HMS Queen Elizabeth.
До неї також входять одні з найдосконаліших есмінців НАТО – HMS Diamond та HMS Defender, американський ескадрений міноносець USS The Sullivans, британські фрегати HMS Northumberland та HMS Kent, нідерландський фрегат HNLMS Evertsen.
"Разом із партнерами в НАТО ми будемо готові діяти навіть за найскладніших обставин… Це потужний фактор стримування для ймовірного противника", - зазначає командувач групи Стів Мурхауз.
Зазначається, що ще 2 судна британського військово-морського флоту - RFA Tideforce та RFA Fort Victoria - будуть забезпечувати постачання пального, продовольства та боєприпасів, щоб уможливити тривале перебування ударної групи у відкритому морі.
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15 винищувачів це сила))))
Отже, Ботоксний догрався. Проти нього починає створюватися міжнародна коаліція без "пана" Меркель і без "пані" Макрона))
і один з них("москва" ) зараз на ремонті...
Ще є "Варяг" і "маршал Устінов"..
ага.. ЩЕ Є гроза США "Адмірал Нахімов". теж "модернізується " до 2022 р..Зброєю з "мультиків путіна" )))
ни одной подводной лодки - ничего экстраординарного, если не считать информационную поддержку с орбиты и других источников. Идут себе на учения. Учение - свет.
1)
делітантівдилетантів ))))
2)
хто не навчається на своїх помилках, той завжди із світла потрапляє у темряву
Розумний вчиться на чужих помилках, а дурень - на своїх".
3)
і граблі у даній темі ДО ЧОГО ?
....а вокруг укры с натой стоят /и это уже реальность/
Авианосец "Энтерпрайз" - до 90 самолётов и вертолётов (С)
Какая-то странная новость.