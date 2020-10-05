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Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців. ФОТОрепортаж

Велика Британія, США та Нідерланди сформували авіаносну ударну групу - найбільшу в Європі за майже 20 років.

Про це повідомляє пресслужба британського Королівського флоту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Група складається з 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гелікоптерів та 3000 військових з трьох країн. Зараз вона зібралася у Північному морі для найбільших щорічних навчань НАТО Joint Warrior. 

Головним судної групи є британський авіаносець HMS Queen Elizabeth.

До неї також входять одні з найдосконаліших есмінців НАТО – HMS Diamond та HMS Defender, американський ескадрений міноносець USS The Sullivans, британські фрегати HMS Northumberland та HMS Kent, нідерландський фрегат HNLMS Evertsen.

"Разом із партнерами в НАТО ми будемо готові діяти навіть за найскладніших обставин… Це потужний фактор стримування для ймовірного противника", - зазначає командувач групи Стів Мурхауз.

Зазначається, що ще 2 судна британського військово-морського флоту - RFA Tideforce та RFA Fort Victoria - будуть забезпечувати постачання пального, продовольства та боєприпасів, щоб уможливити тривале перебування ударної групи у відкритому морі.

Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 01
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 02
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 03
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 04
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 05
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 06
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 07
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 08
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 09
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 10
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 11
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 12
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців 13

Автор: 

авіація (4173) Велика Британія (5663) НАТО (6561) Нідерланди (1588) США (23437) флот (343)


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Топ коментарі
+58
НА что надеятся эти пиндосы
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев - Цензор.НЕТ 6668
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05.10.2020 19:23 Відповісти
+35
хм.. и передают кацапо-воякам пламенный привет !!!
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05.10.2020 19:17 Відповісти
+21
«Какая стратегия была разработана в СССР для противостояния американским авианосцам?


https://stanradar.com/news/full/6445-borba-s-avianostsami-ssha-vozmozhnosti-kitaja-i-strategija-sssr.html
Ключевым компонентом советских противоавианосных сил были дивизии бомбардировщиков Ту-22М2 и Ту-22М3 с крылатыми ракетами X-22. Эти самолеты представляли собой вершину развития советской морской ракетоносной авиации. Тем не менее, с точки зрения советского планирования, операция по уничтожению одной авианосной ударной группы требовала одновременного применения как минимум одной дивизии морской ракетоносной авиации. Она насчитывала в своем составе около 90 самолетов. СССР учитывал необходимость ведения борьбы одновременно с шестью американскими авианосными ударными группами. Однако удалось сформировать лишь четыре дивизии морских бомбардировщиков-ракетоносцев, укомплектованные самолетами Ту-22 и Ту-16. Предполагалось, что будет потеряно около половины ее состава; некоторые самолеты, например, осуществлявшие окончательную разведку цели и обеспечивавшие точное целеуказание ракетам, были обречены на гибель вместе со своими экипажами еще на этапе планирования удара. Поэтому в мирное время за каждой американской авианосной ударной группой следовал советский надводный боевой корабль (например, эскадренный миноносец), который вел за ним визуальное наблюдение и непрерывно передавал координаты противника. В случае начала боевых действий этот корабль до своего неминуемого уничтожения должен был успеть нанести авианосцу максимальный ущерб. Впрочем, на успех никто всерьез не рассчитывал. Главная функция такого корабля после передачи точных координат авианосца считалась исполненной. В целом, советские ассиметричные меры по борьбе с авианосцами суммарно едва ли были существенно дешевле самих авианосцев.»
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05.10.2020 19:40 Відповісти
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Не знаю зачем все это. К рашке подплывать на авианосцах бессмысленно, да и куда. Штурмовать Мадагаскар?
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05.10.2020 21:18 Відповісти
Група складається з 9 кораблів, 15 винищувачів,Джерело: https://censor.net/ua/p3223019

15 винищувачів це сила))))
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05.10.2020 21:19 Відповісти
Кузю срочно доукомплектовывают дровами
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців - Цензор.НЕТ 715
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05.10.2020 21:32 Відповісти
Кузя отплавался, раньше 2022 года ( а реально 2025-2026) он никуда с места не двинется. Он и так совершил чудо и проплыл почти без проблем целых 10 тыс. миль.
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05.10.2020 22:07 Відповісти
Спинным мозгом чувствую-готовится какой-то кипеш.
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05.10.2020 21:45 Відповісти
Так группа авианосцев или группа с одного авианосца и 8 кораблей? Где группа авианосцев ? Цензор,пишите правду.
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05.10.2020 23:17 Відповісти
Взагалі-то це авіаносна група. а не група авіаносців. Хоть би перечитували. що викладають.
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06.10.2020 10:30 Відповісти
АУГ в Північній Атлантиці у складі кораблів та суден країн Європи та США це ЩОСЬ новеньке для Кремля. Пан Ботокс догрався. В Кремлі знають, що в цьому регіоні постійно несе службу АУГ ВМС США значно потужніший за той що ми бачимо на фото цього репортажу. Наприклад авіаносець АУГ США (а буває і ДВА) обов"язково моє бути з ядерною ГЕУ. Це означає, що на борту у нього не менше 60 літаків різних призначень + гілекоптери. Це ціла авіаційна база. В АУГ ВМС США входять 1-2 крейсери УРО класу "Тикандерога". Про їх озброєння погугліть самі. В паРаші про таке навіть не мріють. Далі йдуть єсмінці УРО типу "Арли Берк". За звичай їх в АУГ нараховують 2-3 одиниці. Про зброєння мовчу. Хто здібний - гугліть. А парашоїди нехай об стінку головою гуглять. Під водою АУГ США стереже 1-2 одиниці багатоцільових атомних підводних човнів типу "Лос-Анжелес" з торпедами та "Томагавками" по морським і береговим цілям. Про судна забезпечення мовчу.

Отже, Ботоксний догрався. Проти нього починає створюватися міжнародна коаліція без "пана" Меркель і без "пані" Макрона))
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05.10.2020 23:44 Відповісти
У косяпен ракетних крейсерів подібних класу "Арлі Бьорк" взагалі лише 3.
і один з них("москва" ) зараз на ремонті...
Ще є "Варяг" і "маршал Устінов"..

ага.. ЩЕ Є гроза США "Адмірал Нахімов". теж "модернізується " до 2022 р..Зброєю з "мультиків путіна" )))
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06.10.2020 18:22 Відповісти
Группы авианосцев нет - есть один средний авианосец, два танкера, три лёгких крейсера,
ни одной подводной лодки - ничего экстраординарного, если не считать информационную поддержку с орбиты и других источников. Идут себе на учения. Учение - свет.
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05.10.2020 23:57 Відповісти
Зазвичай делітантів не коментую, але вас прокоментую. АУГ це не група авіаносців, а один - максимум два. Усе інше, як написано у мене в попередньому коменті. Це не навчання, шановний. Це дуже потужний сигнал ботоксному про те, що хто не навчається на своїх помилках, той завжди із світла потрапляє у темряву і розбиває свою голову об найближчу біля себе стіну. Про граблі, щось чули?))
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06.10.2020 00:17 Відповісти
В новости написано "группа авианосцев". Читайте внимательно
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06.10.2020 11:29 Відповісти
зазвичай Не витримую і коментую щодо помилок ну вже ОСОБЛИВО НЕГРАМОТНИХ..

1)
делітантів дилетантів ))))

2)
хто не навчається на своїх помилках, той завжди із світла потрапляє у темряву

Розумний вчиться на чужих помилках, а дурень - на своїх".

3)
і граблі у даній темі ДО ЧОГО ?
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06.10.2020 18:08 Відповісти
Думаю , что подлотки есть ... Без прикрытия врядли такая толпа соберется.
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06.10.2020 00:59 Відповісти
Окружают недострану-помойку чтобы гавно по всему миру не расплывалось.

....а вокруг укры с натой стоят /и это уже реальность/
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06.10.2020 02:14 Відповісти
..та хай не гонят валну..- ща кузя дров закинет в топку, и на тапок...
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06.10.2020 03:03 Відповісти
а смысл их видно подлетел дроном пульнул и нема металлолома))))
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06.10.2020 04:06 Відповісти
ща все эти няшки причалат к хортице в запоре и рашке хана...я давно писал в белый дом на конец письмо дошло
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06.10.2020 04:08 Відповісти
Це все фейк!Немає диму від кораблів!Подивіться на Авіаносець Кузю.
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06.10.2020 10:29 Відповісти
"15 истребителей, 11 вертолетов " ???
Авианосец "Энтерпрайз" - до 90 самолётов и вертолётов (С)

Какая-то странная новость.
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06.10.2020 11:27 Відповісти
А.. это крупнейшая в европе... тогда ладно.
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06.10.2020 11:30 Відповісти
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців - Цензор.НЕТ 9637
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06.10.2020 11:41 Відповісти
Самый лучший ударный авианосец в Европе - это разместить по границе с лаптекопытными с десяток аэродромов для авиации НАТО и базы ракет с ядренными боеголовками средней дальности. И тогда вся Европа вместе с Украиной будет защищена
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06.10.2020 16:03 Відповісти
а шо авианосец такий малэнький... кацап такого может и не испугаться...
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06.10.2020 17:37 Відповісти
До Мурманска и Североморска -рукой подать.Видно с прицелом на Кузю?Ядерный подводный флот орды не в счёт.И Северодвинск и питерские верфи..
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06.10.2020 17:50 Відповісти
Здравия всем! МИШКУ жалко! Обложили со всех сторон! Ну **** сам нарвался! Предупреждали- не делай глупостей, не буянь в лесу- нет, опьянел от бабла и вседозвроенности, а сейчас будут учить уму разуму!
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07.10.2020 04:57 Відповісти
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