Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін. ФОТО
Народний депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін звинуватив мера Києва Віталія Кличка в тому, що комунальники зрізали біля станції метро "Арсенальна" 17 здорових дерев.
Про це Гурін написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Зрізали під нуль 17 здорових дорослих дерев. Знайдемо кожну тварюку, яка за це відповідає, і зживемо зі світу", - пообіцяв Гурин.
"Віталію Кличко, що, дядьку, тобі нормально, що у тебе дорослі дерева в центрі ріжуть? Ти - очільник дроворубів, а не міський голова", - додав він.
Роботи на Арсенальній проводять згідно з розпорядженням №1055 КМДА. Згідно з документом, поруч з "Арсенальною" для туристів планують створити привабливу пішохідну і рекреаційну зону, сформувати об'ємно-просторовий ансамбль, а також у перспективі облаштувати фонтан. Замовник робіт - Печерська районна державна адміністрація, а фінансується ремонт з місцевого бюджету.
Очевидці опублікували в соцмережах фотографії з місця події.
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А вы, скоты, страну под корень режете
И продолжают "нравиться" таким интеллектуалам как ты. Ва совки.
А на счет памятников - так пару недель назад на Саксаганского разрушили приятный древней постройки домик и это не единичный случай.
Откуда столько лайков у тебя?! Троли ??
"24 вересня, на вул.Саксаганського в центрі Києва знесли будівлю, якій близько 150 років. Вік архітектурної споруди може підтвердити знімок фотографа Франца Мезера, який датовано 1870 роком. За словами істориків, будинок був найстарішою будовою на вулиці Саксаганського."
Гадючник у тебе в голові. Комуняки знищили центр міста в 1941, а такі Шарікови як ти продовжують їх справу.
Это у малоросов такая манера сказки рассказывать. Вон одним в партию Порошенко подкинул "патриота"
БИЙ БЕНДЕР - ДАЙОШ СССР!!!
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
Під час конгресу WBC в Києві Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд в дитячому будинку!
Сделайте из этого еще один пришибленный лозунг для своей летающей коровы!
А вообще, на фоне ********** прихвостней - "слуг уродов", Кличко смотрится очень даже хорошо.
Надеюсь, киевляне сделают правильный выбор!
Про "летающюю корову" в частности.
Вообще это сильный пиар с летающей Верещук конечно! Ролики ТicTok также зачётные! Ну а хоррор с преследованием типа в очках за брошенный мимо урны мусор - это просто Хичкок! Эта "слуга" в жёлтом дождевике такими роликами сведёт в могилу электорат из числа "бабушек"!
У такого дерева корень достигает глубины аж 1.5 метра, а ствол хрупкий.
Достаточно ветра средней силы, что бы завалить либо все это дерево, либо его ветку массой 200 кг на голову любителю природы, либо автомобиль.
На борщаговской возле Полевой имеется дубовая рощица, всего там до десятка дубов.
Кроме них, ближе к тротуару, росло два таких вот тополя.
В один прекрасный день их вывернуло вместе с корнями поперек тротуара и проезжей части.
Жалко тебя, вумника, там в данный момент не проходило.
Мышление боксера ближе к мышлению мелкого лавочника, чем политика и менеджера.
И никто ему не скажет: сойдите, это не ваше, вам не дано.
новые деревья посадить можно ?
так что верещук просто подстилка клованов под педалика
Похож типаж - "белуга" налицо: спрашивает, нормально ли "дяде" Виталию Кличко, что у него "конченые твари и ублюдки" в центре "взрослые" деревья режут? Причем грозится установить этих лиц ("тварей") и каждого "изжить со свету".
Представляется во множественном числе - "мы" (по всей видимости случай ранее не выявленной шизофрении на фоне хронической алко-(нарко-)интоксикации).