Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін. ФОТО

Народний депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін звинуватив мера Києва Віталія Кличка в тому, що комунальники зрізали біля станції метро "Арсенальна" 17 здорових дерев.

Про це Гурін написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрізали під нуль 17 здорових дорослих дерев. Знайдемо кожну тварюку, яка за це відповідає, і зживемо зі світу", - пообіцяв Гурин.

"Віталію Кличко, що, дядьку, тобі нормально, що у тебе дорослі дерева в центрі ріжуть? Ти - очільник дроворубів, а не міський голова", - додав він.

Роботи на Арсенальній проводять згідно з розпорядженням №1055 КМДА. Згідно з документом, поруч з "Арсенальною" для туристів планують створити привабливу пішохідну і рекреаційну зону, сформувати об'ємно-просторовий ансамбль, а також у перспективі облаштувати фонтан. Замовник робіт - Печерська районна державна адміністрація, а фінансується ремонт з місцевого бюджету.

Очевидці опублікували в соцмережах фотографії з місця події.





