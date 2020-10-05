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Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін. ФОТО

Народний депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін звинуватив мера Києва Віталія Кличка в тому, що комунальники зрізали біля станції метро "Арсенальна" 17 здорових дерев.

Про це Гурін написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрізали під нуль 17 здорових дорослих дерев. Знайдемо кожну тварюку, яка за це відповідає, і зживемо зі світу", - пообіцяв Гурин.

"Віталію Кличко, що, дядьку, тобі нормально, що у тебе дорослі дерева в центрі ріжуть? Ти - очільник дроворубів, а не міський голова", - додав він.

Роботи на Арсенальній проводять згідно з розпорядженням №1055 КМДА. Згідно з документом, поруч з "Арсенальною" для туристів планують створити привабливу пішохідну і рекреаційну зону, сформувати об'ємно-просторовий ансамбль, а також у перспективі облаштувати фонтан. Замовник робіт - Печерська районна державна адміністрація, а фінансується ремонт з місцевого бюджету.

Очевидці опублікували в соцмережах фотографії з місця події.

Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін 01
Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін 02
Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін 03

Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін 04

Автор: 

Київ (19688) Кличко Віталій (3528) Гурін Дмитро (33)


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Топ коментарі
+29
Деревья - не памятники.

А вы, скоты, страну под корень режете
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05.10.2020 21:50 Відповісти
+23
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 2777
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05.10.2020 21:59 Відповісти
+20
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 804
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05.10.2020 21:57 Відповісти
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Деревья - не памятники.

А вы, скоты, страну под корень режете
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05.10.2020 21:50 Відповісти
Порошенко с Юлей два Майдана "слили".
И продолжают "нравиться" таким интеллектуалам как ты. Ва совки.
А на счет памятников - так пару недель назад на Саксаганского разрушили приятный древней постройки домик и это не единичный случай.
Откуда столько лайков у тебя?! Троли ??
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06.10.2020 04:13 Відповісти
На Саксаганского разобрали гадюшник, полный крыс и не имевший ни исторической, ни культурной ценности. Не значился ни в одном реестре И при чем тут Порошенко? Он в твоей голове до сих пор президент или он мер Киева?
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06.10.2020 08:03 Відповісти
Будинку 150 років. Він не мав захисного статусу, проте
"24 вересня, на вул.Саксаганського в центрі Києва знесли будівлю, якій близько 150 років. Вік архітектурної споруди може підтвердити знімок фотографа Франца Мезера, який датовано 1870 роком. За словами істориків, будинок був найстарішою будовою на вулиці Саксаганського."
Гадючник у тебе в голові. Комуняки знищили центр міста в 1941, а такі Шарікови як ти продовжують їх справу.
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06.10.2020 09:10 Відповісти
Ну и нафиг те деревья! В Киеве их и так дофига...
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05.10.2020 21:51 Відповісти
АдиЁт!
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05.10.2020 22:04 Відповісти
У цього хлопчика бомбить, начебто Кличко 17 людей зарізав. Клоуни.
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05.10.2020 21:52 Відповісти
З 2002 року працював https://lb.ua/file/person/4761_gurin_dmitriy_aleksandrovich.html дизайнером у Москві у студії Артемія Лебедєва.
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05.10.2020 23:54 Відповісти
ага. Кличко сам лично с ножовкой бегал.
Это у малоросов такая манера сказки рассказывать. Вон одним в партию Порошенко подкинул "патриота"
Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін - Цензор.НЕТ 644
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06.10.2020 01:24 Відповісти
Це провокація агентів Кремля!
БИЙ БЕНДЕР - ДАЙОШ СССР!!!
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06.10.2020 01:32 Відповісти
Калічко давай у відставку Київ став помийкою.
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06.10.2020 06:53 Відповісти
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ


Під час конгресу WBC в Києві Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд в дитячому будинку!

Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 2021
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05.10.2020 21:52 Відповісти
А зачем вам деревья? Поставят на каждом углу рыгаловки с шаурмой и молодежь будет довольна
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05.10.2020 21:53 Відповісти
Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін - Цензор.НЕТ 5980 за шаурму, там поосторожней...
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06.10.2020 07:45 Відповісти
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 986
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05.10.2020 21:53 Відповісти
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 2777
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05.10.2020 21:59 Відповісти
А Вы где были в эту ночь?
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06.10.2020 08:52 Відповісти
А Зеленский глава дровомозгих.
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05.10.2020 21:54 Відповісти
Гы, вот реальные действия нашего известного мера и его команды (снести памятник архитектуры, вырезать сквер, застроить все что можно), а не предвыборный чес про заботу о киевлянах))
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05.10.2020 21:54 Відповісти
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 804
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05.10.2020 21:57 Відповісти
Так в чем проблема?
Сделайте из этого еще один пришибленный лозунг для своей летающей коровы!


А вообще, на фоне ********** прихвостней - "слуг уродов", Кличко смотрится очень даже хорошо.
Надеюсь, киевляне сделают правильный выбор!
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05.10.2020 21:57 Відповісти
Прямо в масть!
Про "летающюю корову" в частности.
Вообще это сильный пиар с летающей Верещук конечно! Ролики ТicTok также зачётные! Ну а хоррор с преследованием типа в очках за брошенный мимо урны мусор - это просто Хичкок! Эта "слуга" в жёлтом дождевике такими роликами сведёт в могилу электорат из числа "бабушек"!
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06.10.2020 01:42 Відповісти
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 3107
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05.10.2020 21:58 Відповісти
Ну, то что срезали тополя - правильно сделали.
У такого дерева корень достигает глубины аж 1.5 метра, а ствол хрупкий.
Достаточно ветра средней силы, что бы завалить либо все это дерево, либо его ветку массой 200 кг на голову любителю природы, либо автомобиль.
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05.10.2020 21:59 Відповісти
Чушь. У меня на районе десятки, если не сотни тополей 20-30 метров высотой. Очень сильный ветер бывает пару раз в году, но за 30 лет упало всего штук 5. И то один раз, когда был уранан срывававший металлические заборы! Никто из людей не пострадал. Автомобили наверняка попортило, но валились больше не тополя, а другие деревья! Природой все предусмотрено!
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06.10.2020 00:26 Відповісти
Угу, чушь.
На борщаговской возле Полевой имеется дубовая рощица, всего там до десятка дубов.
Кроме них, ближе к тротуару, росло два таких вот тополя.
В один прекрасный день их вывернуло вместе с корнями поперек тротуара и проезжей части.
Жалко тебя, вумника, там в данный момент не проходило.
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06.10.2020 06:40 Відповісти
Во время ураганов я как-то не хожу по улице. Так что меня там быть не могло никак. А то, что ты ненавидишь деревья - это твоя проблема. Наверно они это видят и стараются отомстить, упав тебе на голову
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06.10.2020 13:13 Відповісти
в твоем воронеже деревьев нет.
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06.10.2020 09:28 Відповісти
Дмитрий Гурин - глава гомосеков, и что?
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05.10.2020 22:03 Відповісти
Кличко - обычный аферист, ставший мэром мегаполиса случайно, как политический выдвиженец. Боксер так и не понял, что такое управлять городом, его развитием.
Мышление боксера ближе к мышлению мелкого лавочника, чем политика и менеджера.
И никто ему не скажет: сойдите, это не ваше, вам не дано.
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05.10.2020 22:04 Відповісти
Все вышесказанное возможно в большей или меньшей степени. Проблема не в этом. При Кличке город живет. Пробленма в том, что любая альтернатива Кличку априори хуже. К гадалке не ходи. Один раз уже поменяли шило на мыло. Еще раз на те же грабли? Сыпасибо. Не знаю сколько будем зеленое говно выхаркивать, благодаря доморощеным "искателям луччего и новых лиц". Хер с ними , с теми лисапедами, пусть играется.
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05.10.2020 22:29 Відповісти
Дебилизм комментаторов зашкаливает
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06.10.2020 07:10 Відповісти
Вот всяким козлам понехавшим и "нафиг деревья", и "ларьки". Так Киев и превращают в очередной террикон.
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05.10.2020 22:06 Відповісти
ты можешь назвать хоть одну нормальную столицу, где никто никогда не пилит деревья ?
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05.10.2020 23:59 Відповісти
А каких вы терриконах были и чем там занимались?
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06.10.2020 01:44 Відповісти
Смотрел на Верещук,и думал, кого то это мне напоминает. Ну кого-то же оно копирует. Туалетный ролик расставил всё на места. Йулю! Жалкая китайская копия Йули. Костюмчики,менторский тон, популизм. Йуля была первой в туалетной демократии, Трампа ловила. Только вот село,из тётки прэ
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05.10.2020 22:06 Відповісти
"Слуги" дарма переживають-гіллян вистачить!
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05.10.2020 22:07 Відповісти
Як Киянин дерева помирають та не Є сталою одиницею в Місті! Що було при СОВКУ ТА ЗАЛИШИЛОСЬ ВІД "НЕО-УкрАине" потрібно залишити по заду. Та рухатись без-совока.. в майбутьне Наше Киянське
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05.10.2020 22:26 Відповісти
Ну при совке, году в семидесятом, город явно был лучше. Это неоспоримо.
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06.10.2020 07:15 Відповісти
ага, счас, неоспоримо, как же. возвращайся в совок, год в семидесятый и живи там. это можно реализовать без всяких машин времени. просто переезжай в Пхеньян, ну или на худой конец в Омск.
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06.10.2020 09:39 Відповісти
Мальчик, ты не вписываешься в круг моего общения.
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06.10.2020 10:54 Відповісти
ты какой-то дерзкий, как для зебильного совкодрочера. будь попроще, старичок.
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06.10.2020 11:02 Відповісти
Перечитай внимательно мой комент выше. Может дойдет?
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06.10.2020 11:09 Відповісти
так до меня все дошло - ты старый, совкодрочерский пердун, я не вхожу в твой круг общения. что тут непонятного, мне не требуется по десять раз перечитывать, я не так стар и глуп, как ты.
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06.10.2020 11:17 Відповісти
Срочно везите его в Карпаты срочно!!! Перекрывайте Румынскую грницу- пусть вагоны с кругляком считает!!
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05.10.2020 23:49 Відповісти
Гурин лучше бы беспокоился о том, как он и его коллеги по фракции голосуют - за интересы Украины или против. Ведь результаты всех голосований известны.
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05.10.2020 23:57 Відповісти
Печально. Были там вчера. Пусто, как в степи.
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05.10.2020 23:58 Відповісти
а грунт остался ?

новые деревья посадить можно ?
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06.10.2020 00:00 Відповісти
Там все огорожено строительными заборами какими-то.
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06.10.2020 01:13 Відповісти
А когда такое огромное дерево падает кому нибудь на голову, вам грустно или весело???
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06.10.2020 00:33 Відповісти
Кличко, наверно, научился у Филатова из Днепра. Этот вообще ненавидит деревья и спилил их уже сотни, если не тысячи. Даже голубые ели (возле цирка) не пожалел, чтобы освободить место под парковку нового магазина.
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06.10.2020 00:29 Відповісти
и где теперь голубые едят ?
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06.10.2020 00:47 Відповісти
то такое, но последнее время педалик и клован снюхались,
так что верещук просто подстилка клованов под педалика
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06.10.2020 01:00 Відповісти
якась кацапська зелена папуга серить на Кличка?
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06.10.2020 01:31 Відповісти
бо їй не вистачає гілочок куди тепер присісти?
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06.10.2020 01:32 Відповісти
Это не тот ли Гурин с "Москва слезам не верит" - спившийся бывший хоккеист.
Похож типаж - "белуга" налицо: спрашивает, нормально ли "дяде" Виталию Кличко, что у него "конченые твари и ублюдки" в центре "взрослые" деревья режут? Причем грозится установить этих лиц ("тварей") и каждого "изжить со свету".
Представляется во множественном числе - "мы" (по всей видимости случай ранее не выявленной шизофрении на фоне хронической алко-(нарко-)интоксикации).
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06.10.2020 01:59 Відповісти
Когда эти здоровые деревья под воздействием сильного ветра падают и получаются трагедии такие, как этот служка, кричат обратное. Спилили - понятно, главное, что бы новые саженцы высадили.
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06.10.2020 04:22 Відповісти
да, когда бы одно такое здоровое дерево упало и придавило пару машин или, не дай бог кого-то убило, ровно те же персонажи орали бы - куда смотрел мер, в центре города старые огромные деревья
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06.10.2020 09:41 Відповісти
Під корінь це погано, але краще так ніж якась гиляка відломається і загине хтось
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06.10.2020 09:40 Відповісти
Дерева повинні рости але невисокі, бо коли у місті буває сильний вітер або ураган такі великі дерева падають на людей, автівки, проводи.
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06.10.2020 12:54 Відповісти
 
 