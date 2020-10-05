За два кілометри від лінії зіткнення в окупованій частині Луганщини зафіксовано два міномети 2Б14 "Піднос", - InformNapalm. ФОТО

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm із власних джерел отримали чергове візуальне підтвердження грубого порушення мінських домовленостей з боку російських окупаційних сил на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідспільноти, це знімок із закритої частини звіту СММ ОБСЄ, на якому вказано, що 2 міномети 2Б14 "Піднос" 82 мм перебувають лише за 2 км від лінії зіткнення поблизу населеного пункту Веселогорівка Луганської області. InformNapalm нагадує, що згідно з Доповненнями до Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року такі типи озброєння мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії зіткнення.

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При цьому у текстовій частині звіту СММ ОБСЄ №228/2020 від 24 вересня 2020 року інформація про фіксацію 21 вересня двох 82 мм мінометів була дещо спотворена, а саме було вказано інший населений пункт – Надарівка, який розташовано на декілька кілометрів далі від лінії зіткнення, при цьому було вказано, що зафіксовано 1 міномет 2Б14 "Піднос" і 1 міномет 2Б9 "Волошка" 82 мм. Максимальна дальність міномета 2Б14 "Піднос" становить 3,1 – 3,9 км (в залежності від типу мін), скорострільність 24 постріли без виправлення навідки, або 15 – з виправленням навідки. А міномет 2Б9 "Волошка" має 100-120 пострілів за хвилину і максимальну дальність 4270 метрів.

"Можливо, інформація у текстовому звіті була уточнена, або цілеспрямовано викривлена, щоб не вказувати у відкритій частині звіту на грубе порушення з боку російських окупаційних сил, яке було очевидне з наявних знімків з БПЛА. До того ж, вказівка у текстовій частині відкритого звіту на населений пункт, який знаходиться трохи далі від лінії зіткнення могло ввести в оману, щодо небезпеки, яку становлять вказані типи озброєння, що розташовані всього в 2 км від лінії зіткнення, тобто можуть бути застосовані (або застосовуються) для обстрілів українських позицій", - зауважують у розвідспільноті.

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