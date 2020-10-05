УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9408 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території
7 899 16

За два кілометри від лінії зіткнення в окупованій частині Луганщини зафіксовано два міномети 2Б14 "Піднос", - InformNapalm. ФОТО

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm із власних джерел отримали чергове візуальне підтвердження грубого порушення мінських домовленостей з боку російських окупаційних сил на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідспільноти, це знімок із закритої частини звіту СММ ОБСЄ, на якому вказано, що 2 міномети 2Б14 "Піднос" 82 мм перебувають лише за 2 км від лінії зіткнення поблизу населеного пункту Веселогорівка Луганської області. InformNapalm нагадує, що згідно з Доповненнями до Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року такі типи озброєння мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії зіткнення.

За два кілометри від лінії зіткнення в окупованій частині Луганщини зафіксовано два міномети 2Б14 Піднос, - InformNapalm 01

Дивіться також: Без Цензури у прямому ефірі: Луганщина в огні / Пенсії від Шмигаля / Американські санкції для Деркача. Хто ще? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

При цьому у текстовій частині звіту СММ ОБСЄ №228/2020 від 24 вересня 2020 року інформація про фіксацію 21 вересня двох 82 мм мінометів була дещо спотворена, а саме було вказано інший населений пункт – Надарівка, який розташовано на декілька кілометрів далі від лінії зіткнення, при цьому було вказано, що зафіксовано 1 міномет 2Б14 "Піднос" і 1 міномет 2Б9 "Волошка" 82 мм. Максимальна дальність міномета 2Б14 "Піднос" становить 3,1 – 3,9 км (в залежності від типу мін), скорострільність 24 постріли без виправлення навідки, або 15 – з виправленням навідки. А міномет 2Б9 "Волошка" має 100-120 пострілів за хвилину і максимальну дальність 4270 метрів.

За два кілометри від лінії зіткнення в окупованій частині Луганщини зафіксовано два міномети 2Б14 Піднос, - InformNapalm 02

"Можливо, інформація у текстовому звіті була уточнена, або цілеспрямовано викривлена, щоб не вказувати у відкритій частині звіту на грубе порушення з боку російських окупаційних сил, яке було очевидне з наявних знімків з БПЛА. До того ж, вказівка у текстовій частині відкритого звіту на населений пункт, який знаходиться трохи далі від лінії зіткнення могло ввести в оману, щодо небезпеки, яку становлять вказані типи озброєння, що розташовані всього в 2 км від лінії зіткнення, тобто можуть бути застосовані (або застосовуються) для обстрілів українських позицій", - зауважують у розвідспільноті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці відремонтували пошкоджений осколками дах у будинку волонтерки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донбас (22357) волонтери (1341) міномет (106) Луганська область (4892)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
За два кілометри від лінії зіткнення в окупованій частині Луганщини зафіксовано два міномети 2Б14 "Піднос", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7791
показати весь коментар
05.10.2020 23:22 Відповісти
+11
ипануть и сказать "шотакибыло"
показати весь коментар
05.10.2020 22:56 Відповісти
+6
ложили сепары на зелю на подносе, он перед ними расстилается...
показати весь коментар
05.10.2020 22:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ипануть и сказать "шотакибыло"
показати весь коментар
05.10.2020 22:56 Відповісти
зеленский скажет что были НЕ ПРИЦЕЛЬНыЕ выстрелы
показати весь коментар
06.10.2020 10:38 Відповісти
В двух километрах от линии соприкосновения в оккупированной части Луганщины зафиксированы два миномета 2Б14 "Поднос", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4392
показати весь коментар
05.10.2020 22:57 Відповісти
ложили сепары на зелю на подносе, он перед ними расстилается...
показати весь коментар
05.10.2020 22:57 Відповісти
73 % ему дали стоко бисера, чтоб можно сеять и перед свиньями...
показати весь коментар
05.10.2020 23:02 Відповісти
Зеля вместе с сепарами ложит на ...
показати весь коментар
05.10.2020 23:12 Відповісти
В двух километрах от линии соприкосновения в оккупированной части Луганщины зафиксированы два миномета 2Б14 "Поднос", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8657
показати весь коментар
05.10.2020 22:58 Відповісти
Вспоминается сбитый Ираном самолет...
показати весь коментар
05.10.2020 23:00 Відповісти
То не прицільні міномети, без прицілу.
показати весь коментар
05.10.2020 22:59 Відповісти
"Они не прицельные и угрозы не представляют, а выставлены как провокация, но мы не будем отвечать даже если будут расстреливать, не дадим им такой возможности спровоцировать нас чтоб мы ответили огнем" - штаб ООС
показати весь коментар
05.10.2020 23:00 Відповісти
Чем нет Нагорный Карабах?
показати весь коментар
05.10.2020 23:19 Відповісти
За два кілометри від лінії зіткнення в окупованій частині Луганщини зафіксовано два міномети 2Б14 "Піднос", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7791
показати весь коментар
05.10.2020 23:22 Відповісти
Знайшла це місце на карті. У режимі супутник видно сєпарські окопи. Від наших передових позицій 2,67км.
показати весь коментар
05.10.2020 23:36 Відповісти
Вова відведе ЗСУ в глибину України за Дніпровський вал. Там у найоминков міномьоти і нам нє нада стрєлять.
показати весь коментар
06.10.2020 07:44 Відповісти
А говнокомандуючий каже--все спокійно і під контролем.
показати весь коментар
06.10.2020 08:13 Відповісти
Гівнокомандуючий...
показати весь коментар
07.10.2020 20:18 Відповісти
 
 