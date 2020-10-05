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Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Для генпрокурорки Ірини Венедіктової готують нову державну дачу на території Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерело повідомляє "Bihus.info".

За даними журналістів, йдеться про будинок №79 та огороджену парканом земельну ділянку на кілька соток. За документами, які Bihus.Info отримали від адміністрації "Конча-Заспи", цей будинок належить до II класу комфорту, де вартість оренди квадратного метра на рік становить 2350 гривень 46 копійок. За цими ж документами, площа будинку, який передають Венедіктовій - 129,2 кв. м.

Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ 01Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ 02

Тобто, якщо виходити з документів, за рік його оренда сім'ї генпрокурорки обходиться в 303 000 гривень. Це трохи більше 25 000 гривень на місяць. Зараз за таку ціну у столиці пропонують двокімнатні квартири в центрі. Тоді як на території ДУСівської "Конча-Заспи" йдеться про цілий окремий будинок на території закритого від сторонніх комплексу. Будинок розташовано фактично посеред лісу, до нього додається цілодобова безкоштовна державна охорона і власний пляж.

Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ 03

Остаточну вартість оренди можна буде побачити тільки в договорі, якщо переїзд відбудеться, зазначає видання.

Читайте також: Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Крім основного будинку, на території ділянки є ще одне приміщення - менший будиночок. Це може бути лазня чи гараж, або навіть будинок для гостей. Однак у наданих адміністрацією "Конча-Заспи" документах про це приміщення не згадується.

Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ 04

Автор: 

дача (27) житло (1090) Конча-Заспа (58) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+29
Якби це робив Луценко. Де борцуни, які життя йому не давали?
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05.10.2020 23:03 Відповісти
+28
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 8566
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05.10.2020 23:06 Відповісти
+21
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 1538
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05.10.2020 23:09 Відповісти
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В 2024 году вообще за границу переедет...
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05.10.2020 23:02 Відповісти
В кацапстан ?
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05.10.2020 23:16 Відповісти
По обстоятельствам.
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05.10.2020 23:22 Відповісти
на рублёвку к витьку кухаркой.
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06.10.2020 08:33 Відповісти
Просто пипец!!! Да когда же они нажрутся твари ? 😡
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06.10.2020 09:34 Відповісти
Якби це робив Луценко. Де борцуни, які життя йому не давали?
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05.10.2020 23:03 Відповісти
Не проплачено.
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05.10.2020 23:05 Відповісти
Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6634
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05.10.2020 23:16 Відповісти
Да,земухи еше те ляди
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05.10.2020 23:42 Відповісти
Країну захопила етнічна мафія.
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05.10.2020 23:03 Відповісти
та ні вони ані етнічності своєї,ані релегійності не мають...
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05.10.2020 23:06 Відповісти
Мають, просто приховують. Єврей повинен брехати гоям, якщо це на користь євреям.
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05.10.2020 23:08 Відповісти
візьмемо для прикладу Гройсмана або Зісельса
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05.10.2020 23:13 Відповісти
Приклад Грооосі особливо показовий. Його Порошенко на помийниці знайшов. Відмив, зробив мером, допомагав місту і меру, потім зробив Прем'єром. Але коли йому сказали, що треба допомогти єврею Зєєєлє, він витер ноги об свого благодійника, обплював, оббрехав його і кинувся мазу тягнути за свого, за богообраного!
Гройссман не може мати моральних забовязань перед гоєм Порошенком. Єврей завжди за єврея.
Ну а Зісельс, то цадик, такі виключення трапляються, але лише підтверджують правило.
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05.10.2020 23:27 Відповісти
ну прем'эром його, допустім, не Порох зробив, а Яценюк ...
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05.10.2020 23:39 Відповісти
Таки Порох
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05.10.2020 23:43 Відповісти
таки Яценюк
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05.10.2020 23:52 Відповісти
Нічого, незабаром буде сидіти у ВІП камері, Малюська для всіх зебілів постарався.
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05.10.2020 23:03 Відповісти
Шляється по дачах. Жість-маліна.
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05.10.2020 23:04 Відповісти
хочет третьей леди стать?
ленка первая,
мендель вторая
и эта хочет поближе к телу?
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05.10.2020 23:04 Відповісти
Зе стільки не внюхає.
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05.10.2020 23:06 Відповісти
ії бажання не співпадають з його можливостями...але кого це зупиняло?
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05.10.2020 23:08 Відповісти
Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5796
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05.10.2020 23:16 Відповісти
поближе...а не боиться стать корабельной и выкурить айкосы?...
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05.10.2020 23:05 Відповісти
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 8566
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05.10.2020 23:06 Відповісти
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 4146
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05.10.2020 23:06 Відповісти
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 1538
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05.10.2020 23:09 Відповісти
Нарик конченный
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05.10.2020 23:18 Відповісти
А Вовк згоден ?? А ВРП??
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05.10.2020 23:07 Відповісти
Помню тетка жаловалась, при назначении, шо зарплаты не хватает на детей и кошечку. Теперь видно хватает на все)
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05.10.2020 23:07 Відповісти
Ручная 100% Каломоя и портнова
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05.10.2020 23:20 Відповісти
"Какаяразница". Закони не для них. Тим більше, що нарід заплатить.
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05.10.2020 23:12 Відповісти
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 3087
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05.10.2020 23:14 Відповісти
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05.10.2020 23:16 Відповісти


Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 5647
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05.10.2020 23:14 Відповісти
Клон Вави, чи навпаки?
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05.10.2020 23:23 Відповісти
Брат.
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05.10.2020 23:25 Відповісти
Слово "прокурор" в переводе с латины означает "ЗАБОТЯЩИЙСЯ"..
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05.10.2020 23:18 Відповісти
Прокурврор, так вірніше буде.
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05.10.2020 23:28 Відповісти
Прокуркурка ..наразi
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05.10.2020 23:30 Відповісти
Может уже сразу в койку к нему "переедет? Чё ёрзать сракой вокруг да около? И будет у них шведская семья, Европа, так Европа, а какая акакаяразница?
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05.10.2020 23:26 Відповісти
Зараз підуть новини зі Слабоди слова.
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05.10.2020 23:27 Відповісти
Посмотрим что нам подкинут ОЛИГАРХИ со своих СМИ
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05.10.2020 23:38 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3223055/v_borbe_s_korruptsieyi_v_ukraine_vajny_rezultaty_a_ne_kolichestvo_organov_smiВенедиктова собирается переехать поближе к Зеленскому ,наверно для консультаций?
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05.10.2020 23:37 Відповісти
Консультировала бы ишшо, да болит влагалишшо.
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06.10.2020 00:22 Відповісти
На халяву как мухи на говно
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06.10.2020 00:05 Відповісти
Госсподи, нельзя же себя так наказывать, какая самосокритичная отрыжка ЗЕ-преданности!
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06.10.2020 00:17 Відповісти
Что вы сразу на тетю напали. Может она мальчиканелоха усыновить хочет поэтому поближе переехала присмотреться к ребенку.
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06.10.2020 00:20 Відповісти
Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7694
Смотри помни, и на минуту не забывай кто тебя внедрил, ген -прокувором...!
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06.10.2020 07:08 Відповісти
Может у них интимная связь? Не совсем здоповая?
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06.10.2020 01:00 Відповісти
А как зебилы тявкали на Луценко!
А сейчас позасовывали свои грязные языки в задницу и всем довольны! Твари продажные---продали Украину, украли годы, возможности. Чтоб вам пусто было на том и на этом свете!
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06.10.2020 01:45 Відповісти
До спецдач не можуть підійти мітингувальники. "Слуги народу" втекли від плебса, і він їм на виборах поставить велику клізму для прозріння.
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06.10.2020 06:53 Відповісти
Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5627
Как хорошо в стране Украинской жить, надо только грабить, грабить, грабить ... воровать и не тужить.
...резидент ЗЕ..капитулянт и его ручной прокувор Бенядиктова, радуются и керують для себя вовсю...
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06.10.2020 07:02 Відповісти
И тут Мендель напряглась, аки сосна корабельная...
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06.10.2020 07:27 Відповісти
В советские времена были такие заведения - дом быта. Работать там, в эпоху всеобщей обязательной трудовой повинности, считалось за счастье. Место хлебное и, опять же - связи. Нынешние можновладцi как будто выходцы из совкового дома быта.
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06.10.2020 07:34 Відповісти
классно им, "слугам народа" . Дачи меняют как перчатки....
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06.10.2020 07:39 Відповісти
Действительно, а смысл Венедиктовой жить далеко, если Голозадько ночью на велике приезжает уже запыхавшийся?
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06.10.2020 07:51 Відповісти
Ні один єврей небуде щось робити ,якщо не буде йому особистої користі. СВої інтереси на першому плані. ну а брехня і окозамилювання--це їхній коник.
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06.10.2020 08:05 Відповісти
«Больная головой Хен Сун решительно встала с постели, горя только одной душой выращивать больше свиней и радовать Великого Руководителя товарища Ким Ир Сена».
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06.10.2020 09:50 Відповісти
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06.10.2020 10:02 Відповісти
От проблеми у пракурорші- нема де пристати,голову приклонити... А от чому,взагалі то,вона на хоче пожити в двушкі в панельній дев*ятиповерхівці з непрацюючим ліфтом де небудь на окраїні? Ну щоб бути якомога ближче до народу,слугою якого вона являється.
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06.10.2020 15:51 Відповісти
 
 