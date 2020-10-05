Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Для генпрокурорки Ірини Венедіктової готують нову державну дачу на території Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерело повідомляє "Bihus.info".

За даними журналістів, йдеться про будинок №79 та огороджену парканом земельну ділянку на кілька соток. За документами, які Bihus.Info отримали від адміністрації "Конча-Заспи", цей будинок належить до II класу комфорту, де вартість оренди квадратного метра на рік становить 2350 гривень 46 копійок. За цими ж документами, площа будинку, який передають Венедіктовій - 129,2 кв. м.

Тобто, якщо виходити з документів, за рік його оренда сім'ї генпрокурорки обходиться в 303 000 гривень. Це трохи більше 25 000 гривень на місяць. Зараз за таку ціну у столиці пропонують двокімнатні квартири в центрі. Тоді як на території ДУСівської "Конча-Заспи" йдеться про цілий окремий будинок на території закритого від сторонніх комплексу. Будинок розташовано фактично посеред лісу, до нього додається цілодобова безкоштовна державна охорона і власний пляж.

Остаточну вартість оренди можна буде побачити тільки в договорі, якщо переїзд відбудеться, зазначає видання.

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Крім основного будинку, на території ділянки є ще одне приміщення - менший будиночок. Це може бути лазня чи гараж, або навіть будинок для гостей. Однак у наданих адміністрацією "Конча-Заспи" документах про це приміщення не згадується.