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Двоє чоловіків на Київщині загинули в результаті аварії літака, виготовленого кустарним способом, - МВС. ФОТО

Вчора, 5 жовтня о 18.40 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на полі поблизу села Перемога Баришівського району Київщини горить літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Попередньо встановлено, що пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, що був вироблений кустарним способом, та допустив його падіння.

В результаті чого, загинули двоє пілотів 55 та 46 років, їхні тіла направлено на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз для встановлення всіх причин та обставин події, що призвели до трагедії.

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Двоє чоловіків на Київщині загинули в результаті аварії літака, виготовленого кустарним способом, - МВС 01

Автор: 

Київська область (4104) МВС (3513) літак (2970) розбиття (296)


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Топ коментарі
+14
Энтузиасты! Жаль, что погибли. Жили своим увлечением. Но, с другой стороны, это лучше тех, кто самовыпиливается, сев за руль автомобиля пьяными, да ещё и прихватив с собой других участников дорожного движения.
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06.10.2020 10:31 Відповісти
+11
немає там такого села "Побєда". є Перемога. якщо перекладати на російську, то - Перемога.
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06.10.2020 10:31 Відповісти
+6
Делали в кустах.
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06.10.2020 11:04 Відповісти
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Энтузиасты! Жаль, что погибли. Жили своим увлечением. Но, с другой стороны, это лучше тех, кто самовыпиливается, сев за руль автомобиля пьяными, да ещё и прихватив с собой других участников дорожного движения.
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06.10.2020 10:31 Відповісти
немає там такого села "Побєда". є Перемога. якщо перекладати на російську, то - Перемога.
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06.10.2020 10:31 Відповісти
Що означає "кустарним способом"?
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06.10.2020 10:45 Відповісти
Делали в кустах.
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06.10.2020 11:04 Відповісти
...з лози
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06.10.2020 11:05 Відповісти
деякі особі в чагарнику дітей роблять так і ці в кустах...
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06.10.2020 12:00 Відповісти
вот этот самолёт LA50-Patrion
Двоє чоловіків на Київщині загинули в результаті аварії літака, виготовленого кустарним способом, - МВС - Цензор.НЕТ 3585
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06.10.2020 14:08 Відповісти
им кто-то же давал разрешение? их поделку кто-то осматривал?
Если самовольно взлетели = законная цель = запуск ракеты(вдруг див. группа?)

\\\\\\\\то на поле вблизи села Победа\\\\\\\\\\

тьху! совочек то переплюнет т.н. "Моисея", совочек выводить.... огого. "40 лет" мало.вато бу.дет то
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06.10.2020 10:50 Відповісти
Блт,бутусовцы безграмотные,в Барышевском р-не есть село ПЕРЕМОГА,но не победа.
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06.10.2020 10:53 Відповісти
А що на фото? Бачу якусь пляшку та залишки вогнища - це усе, що залишилось від "літака"? Він що, з фанери був зроблений? От довели людей, що вже збирають літаки з фанери, щоб летіти звідси н@хєр...
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06.10.2020 11:09 Відповісти
Ну вот, могут же и истребители делать
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06.10.2020 11:50 Відповісти
премию Дарвина в студию
даже не знаю, чего больше - жалости что очумелые ручки привели их туда, куда привели или облегчения, что они никого на тот свет попутчиками не прихватили.
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06.10.2020 12:11 Відповісти
Люди жили мечтой о небе, туда и ушли.
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06.10.2020 14:15 Відповісти
 
 