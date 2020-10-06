Двоє чоловіків на Київщині загинули в результаті аварії літака, виготовленого кустарним способом, - МВС. ФОТО

Вчора, 5 жовтня о 18.40 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на полі поблизу села Перемога Баришівського району Київщини горить літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Попередньо встановлено, що пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, що був вироблений кустарним способом, та допустив його падіння.

В результаті чого, загинули двоє пілотів 55 та 46 років, їхні тіла направлено на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз для встановлення всіх причин та обставин події, що призвели до трагедії.

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