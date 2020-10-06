Протягом року СБУ вилучила зі схованок терористів у районі проведення ООС понад 137 кг вибухівки та майже 100 тис. боєприпасів. ФОТОрепортаж

У 2020 році Служба безпеки України в районі проведення операції Об'єднаних сил вилучила зі схованок бойовиків понад 137 кілограмів тротилу, пластида і артилерійського пороху, більш як 40 одиниць вогнепальної зброї та майже 100 000 боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що під час спецоперацій правоохоронці затримали учасників трьох міжрегіональних організованих угруповань, які займалися нелегальним збутом засобів ураження, у тому числі представникам кримінальних кіл. 13-ти фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Двох зловмисників засуджено до різних термінів ув’язнення.

На Луганщині співробітники СБУ викрили три схрони зі зброєю та боєприпасами, закладених диверсійною групою незаконних збройних формувань. Зі схованок, облаштованих за місцем проживання ватажка бойовиків та у лісосмузі поблизу Лисичанська, вилучено тротил, запали, гранати РГД і Ф-1, автомат Калашникова, пістолет і велику кількість набоїв.

У ході слідства встановлено причетність диверсантів до мінування мостів, а також ділянок залізничних та автошляхів у Лисичанському і Попаснянському районах. Трьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ст. 263 Кримінального кодексу України. Одного з фігурантів заарештовано, наразі він перебуває під вартою. Інших учасників групи оголошено у розшук.

На Донеччині зі схрону, обладнаного у приватному будинку мешканця Бахмута, бойовика бандугруповань, правоохоронці вилучили протитанкову міну ТМ-62М, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 10 корпусів від гранат Ф-1 та РГД-5. Також виявлено детонатор для міни МВЧ-62, дев’ять запалів УЗРГМ і УЗРГМ-2 та 600 патронів калібру 5,45 мм.

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За оперативною інформацією, зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Наразі він переховується від слідства на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Заходи із вилучення з незаконного обігу військових засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури у взаємодії з Держслужбою з надзвичайних ситуацій.

















Фото: сайт СБУ