Прикордонники виявили нелегальних мігрантів і наркотики на іноземному судні в порту Миколаєва. ФОТО

Співробітники Державної прикордонної служби 5 жовтня під час огляду іноземного судна в Миколаєві виявили двох нелегальних мігрантів і наркотики.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прикордонники виявили нелегальних мігрантів, громадян Гвінеї без документів, при огляді іноземного судна в одному з морських портів Миколаєва.

"Іноземці незаконно потрапили на судно в порту Конакрі і мали намір дістатися до країн Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Також при огляді судна прикордонники виявили "згорток з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження (попередньо марихуана) і саморобний пристрій для куріння".

"Про виявлення наркотичної речовини прикордонники повідомили правоохоронців, а нелегальні мігранти залишаться під вартою до відходу судна", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Джип намагався наїхати на прикордонників поряд з Румунією, машину зупинили пострілами. ФОТО







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джип пытался наехать на пограничников рядом с Румынией, машину остановили выстрелами. ФОТО