Прикордонники виявили нелегальних мігрантів і наркотики на іноземному судні в порту Миколаєва. ФОТО
Співробітники Державної прикордонної служби 5 жовтня під час огляду іноземного судна в Миколаєві виявили двох нелегальних мігрантів і наркотики.
Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що прикордонники виявили нелегальних мігрантів, громадян Гвінеї без документів, при огляді іноземного судна в одному з морських портів Миколаєва.
"Іноземці незаконно потрапили на судно в порту Конакрі і мали намір дістатися до країн Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.
Також при огляді судна прикордонники виявили "згорток з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження (попередньо марихуана) і саморобний пристрій для куріння".
"Про виявлення наркотичної речовини прикордонники повідомили правоохоронців, а нелегальні мігранти залишаться під вартою до відходу судна", - повідомили в Держприкордонслужбі.
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