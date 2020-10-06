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Прикордонники виявили нелегальних мігрантів і наркотики на іноземному судні в порту Миколаєва. ФОТО

Співробітники Державної прикордонної служби 5 жовтня під час огляду іноземного судна в Миколаєві виявили двох нелегальних мігрантів і наркотики.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прикордонники виявили нелегальних мігрантів, громадян Гвінеї без документів, при огляді іноземного судна в одному з морських портів Миколаєва.

"Іноземці незаконно потрапили на судно в порту Конакрі і мали намір дістатися до країн Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Також при огляді судна прикордонники виявили "згорток з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження (попередньо марихуана) і саморобний пристрій для куріння".

"Про виявлення наркотичної речовини прикордонники повідомили правоохоронців, а нелегальні мігранти залишаться під вартою до відходу судна", - повідомили в Держприкордонслужбі.

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Прикордонники виявили нелегальних мігрантів і наркотики на іноземному судні в порту Миколаєва 01
Прикордонники виявили нелегальних мігрантів і наркотики на іноземному судні в порту Миколаєва 02
Прикордонники виявили нелегальних мігрантів і наркотики на іноземному судні в порту Миколаєва 03

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) Миколаїв (1818)


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поживут хоть как люди в кубрике-читсота светлота гальюн..это не в джунглях на пальме от тигров спасаться
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06.10.2020 14:03 Відповісти
Это каюта - кубрики остались в 20м веке.
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06.10.2020 20:25 Відповісти
Притом каюта не оборудованная под содержание stowaway.
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06.10.2020 20:26 Відповісти
И кстати - в этой каюте похоже гальюна нет
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06.10.2020 20:28 Відповісти
им не привыкать))))))))
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07.10.2020 06:47 Відповісти
залез на пальму там кокос вот тебе и горшок гальюн))
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07.10.2020 06:47 Відповісти
 
 