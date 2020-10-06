Чиновник Державної податкової служби продавав інформацію з обмеженим доступом на Житомирщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБ України викрили посадовця ГУ Державної податкової служби у Житомирській області на незаконному продажі інформації з обмеженим доступом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, головний державний ревізор-інспектор за винагороду пропонував надати відомості про доходи фізичних та юридичних осіб регіону з автоматизованої інформаційної системи "податковий блок". Замовниками таких послуг були місцеві приватні підприємці, яких цікавила інформація про конкурентів та потенційних клієнтів. Вартість інформації залежала від обсягів і носія даних.

Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту податківцем персональної інформації.

Затримали зловмисника у Бердичеві під час отримання оплати від чергового клієнта.

У ході обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта вилучено комп’ютерну техніку та накопичувачі із інформацією з обмеженим доступом, які він планував продати.

Розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

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