На Дніпропетровщині викрито мережу адміністраторів інтернет-ресурсів, що входять до "тролеферми" проросійських провокаторів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила регіональне відділення всеукраїнської мережі "тролів", які поширювали в мережі матеріали, які могли вплинути на виборчий процес, і закликали до порушення територіальної цілісності нашої держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Кіберфахівці та слідчі спецслужби задокументували мешканців Дніпра, Кривого Рогу та Павлограду, які є адміністраторами груп у соціальних мережах та розповсюджували в інтернеті антиукраїнські матеріали. Ця інформація, за даними експертів, містить заклики до зміни меж території або державного кордону України.
Протягом останнього місяця співробітники СБУ провели комплекс слідчих дій, за результатами яких заблокували протиправну діяльність кількох інтернет-провокаторів.
Правоохоронці додатково встановили, що зловмисники активно вели листування з мешканцями Росії і так званого ОРДЛО, які ставили перед ними завдання із поширення фейкових матеріалів щодо майбутніх виборів в Україні та кандидатів до органів місцевого самоврядування. Вони також планували ескалацію соціальної напруженості у регіоні та провокацію масових порушень громадського порядку.
Кіберфахівці СБУ вже встановили особу одного з координаторів, який є уродженцем Дніпропетровської області та приєднався до сепаратистів "ДНР" у травні 2014 року.
За даними фахівців у сфері інформаційної безпеки, використання "тролей" мешканців населених пунктів, які підконтрольні українській владі, дає кураторам можливість адаптувати матеріал та коментарі під місцеву ситуацію.
Наразі слідчі СБУ продовжують досудове розслідування за кримінальними провадженнями, розпочатими за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. Інтернет-агітаторам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
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ПиСи Льоня Дніпро десь пропав горіпаха! Зпився з горя шо баригу не посадять! От пропав же чоловік нізащо! І Тут ЗЕро- винуватий! Набріхав як ***** блохаста!
Из искры разгорелось пламя,
У зубожылых на виду
Поднялось Слуг народа знамя!
Народа твердая рука
Взяла под власть заводы, пашни,
И только памятью векам
Остался темный день вчерашний.
В Евросоюз
Любимый Зеленский нас ведет!
Он дал нам счастье и свободу!
Он нас на подвиги зовет,
Великий, мудрый отец народа!
После барыги край наш расцветал,
Как майским утром сад весенний,
Но злобный враг на нас напал,
Неся стране порабощенье.
Все, как один, мы поднялись
На бой по Владимира зову,
Сердца отвагою зажглись, -
Барыга будет разбит в бою суровом.
Припев.
Расти в труде, страна весны,
Борьбу за мир ведешь ты смело!
Пути твоих побед ясны,
Ты служишь Европе всей примером!
Мы, как всегда, идем вперед,
В работе время обгоняем.
Владимир Зеленский нас ведет,
И мы уверенно шагаем!
В Евросоюз
Любимый Зеленский нас ведет!
Он дал нам счастье и свободу!
Он нас на подвиги зовет,
Великий, мудрый отец народа!
Народ умный, зарплаты растут, товары в магазинах есть, семимильными шагами несемся в ЕС и НАТО ...
Или нет?