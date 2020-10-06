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На Дніпропетровщині викрито мережу адміністраторів інтернет-ресурсів, що входять до "тролеферми" проросійських провокаторів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила регіональне відділення всеукраїнської мережі "тролів", які поширювали в мережі матеріали, які могли вплинути на виборчий процес, і закликали до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Кіберфахівці та слідчі спецслужби задокументували мешканців Дніпра, Кривого Рогу та Павлограду, які є адміністраторами груп у соціальних мережах та розповсюджували в інтернеті антиукраїнські матеріали. Ця інформація, за даними експертів, містить заклики до зміни меж території або державного кордону України.

Протягом останнього місяця співробітники СБУ провели комплекс слідчих дій, за результатами яких заблокували протиправну діяльність кількох інтернет-провокаторів.

Правоохоронці додатково встановили, що зловмисники активно вели листування з мешканцями Росії і так званого ОРДЛО, які ставили перед ними завдання із поширення фейкових матеріалів щодо майбутніх виборів в Україні та кандидатів до органів місцевого самоврядування. Вони також планували ескалацію соціальної напруженості у регіоні та провокацію масових порушень громадського порядку.

Кіберфахівці СБУ вже встановили особу одного з координаторів, який є уродженцем Дніпропетровської області та приєднався до сепаратистів "ДНР" у травні 2014 року.

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За даними фахівців у сфері інформаційної безпеки, використання "тролей" мешканців населених пунктів, які підконтрольні українській владі, дає кураторам можливість адаптувати матеріал та коментарі під місцеву ситуацію.

Наразі слідчі СБУ продовжують досудове розслідування за кримінальними провадженнями, розпочатими за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. Інтернет-агітаторам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

На Дніпропетровщині викрито мережу адміністраторів інтернет-ресурсів, що входять до тролеферми проросійських провокаторів, - СБУ 01
На Дніпропетровщині викрито мережу адміністраторів інтернет-ресурсів, що входять до тролеферми проросійських провокаторів, - СБУ 02
На Дніпропетровщині викрито мережу адміністраторів інтернет-ресурсів, що входять до тролеферми проросійських провокаторів, - СБУ 03

Автор: 

кіберзлочин (810) провокація (786) пропаганда (2827) СБУ (12998) Дніпропетровська область (3880)


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Топ коментарі
+10
Ты забыл, шо их "ариставали" год назад?
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06.10.2020 12:31 Відповісти
+7
Знову на Цензорі буде навала нових ніків 00-зеботів...
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06.10.2020 12:28 Відповісти
+6
А куди це пропав Дніпро?
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06.10.2020 12:36 Відповісти
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Знову на Цензорі буде навала нових ніків 00-зеботів...
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06.10.2020 12:28 Відповісти
Ты забыл, шо их "ариставали" год назад?
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06.10.2020 12:31 Відповісти
Ти, https://censor.net/ru/user/476413 поки що навчися писати без помилок
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06.10.2020 12:38 Відповісти
А куди це пропав Дніпро?
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06.10.2020 12:36 Відповісти
накрыли
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06.10.2020 12:37 Відповісти
о то он на предпоследней фотке в туфлях возле своего коттеджа
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06.10.2020 12:41 Відповісти
Якісь всі агенти-тролі самого зачуханого вигляду! Полу-бомжі в заношених трєніках і сланцях на репаних п'ятах! А послухаєш їх онлайн-одні випускники Гарварда і Йєлю!
ПиСи Льоня Дніпро десь пропав горіпаха! Зпився з горя шо баригу не посадять! От пропав же чоловік нізащо! І Тут ЗЕро- винуватий! Набріхав як ***** блохаста!
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06.10.2020 16:57 Відповісти
Взяли 😂
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06.10.2020 12:42 Відповісти
Вместе с компом?
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06.10.2020 12:54 Відповісти
Вот видите, это не я. Запомните этот твит.
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06.10.2020 12:44 Відповісти
Когда в девятнадцатом году
Из искры разгорелось пламя,
У зубожылых на виду
Поднялось Слуг народа знамя!

Народа твердая рука
Взяла под власть заводы, пашни,
И только памятью векам
Остался темный день вчерашний.

В Евросоюз
Любимый Зеленский нас ведет!
Он дал нам счастье и свободу!
Он нас на подвиги зовет,
Великий, мудрый отец народа!

После барыги край наш расцветал,
Как майским утром сад весенний,
Но злобный враг на нас напал,
Неся стране порабощенье.

Все, как один, мы поднялись
На бой по Владимира зову,
Сердца отвагою зажглись, -
Барыга будет разбит в бою суровом.
Припев.
Расти в труде, страна весны,
Борьбу за мир ведешь ты смело!
Пути твоих побед ясны,
Ты служишь Европе всей примером!

Мы, как всегда, идем вперед,
В работе время обгоняем.
Владимир Зеленский нас ведет,
И мы уверенно шагаем!

В Евросоюз
Любимый Зеленский нас ведет!
Он дал нам счастье и свободу!
Он нас на подвиги зовет,
Великий, мудрый отец народа!
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06.10.2020 12:45 Відповісти
Так мы их всех уже даже знаем пофамильно( по хвалебными комментариями на сайте "Офис Президента" в Фейсбуке) ...одни и те же фамилии, одни и те же комментарии 😊😊😊
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06.10.2020 12:50 Відповісти
А что будут делать с порохоботами? Интересно.
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06.10.2020 12:52 Відповісти
В предыдущем посте о разоблачении агитатора с Сумщины, использовали ту же фотку, что и здесь. Но я все еще не понимаю, зачем агентам фсб и сепаратистам нанимать местных жителей для таких преступлений? Это же не бумажная газета, которую из рук в руки передавать нужно.
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06.10.2020 12:53 Відповісти
Е, тут важлива локація звідки надходить коментар чи допис. Ото вони скоріше за все працювали на США через українські проксі.
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06.10.2020 15:28 Відповісти
Прямо 37 год! Вегной дорогой идегте тавагищи!
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06.10.2020 13:05 Відповісти
Еще бы прошерстили сепарский гадюшник под названием ,,Каменское,,Это вообще заповедник ,,уставших Ат вАйны,, и сепарни!
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06.10.2020 13:06 Відповісти
Что эти троли могут сделать?
Народ умный, зарплаты растут, товары в магазинах есть, семимильными шагами несемся в ЕС и НАТО ...
Или нет?
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06.10.2020 13:07 Відповісти
кто бы их на цензоре пошерстил?
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06.10.2020 13:48 Відповісти
То то я смотрю лоботомированного ватника,,циклонднепра,, не видно.
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06.10.2020 14:12 Відповісти
Думаю що, нестільки вони працювали по Україні, як по США і тому ФБР дало наколку СБУ кого і де брати.
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06.10.2020 15:30 Відповісти
Пока ПреЗедент вешает европейцам лапшу о "достижениях", успех которых был заложен при Петре, у него дома резвятся такие же "какая разница", как он.
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07.10.2020 12:59 Відповісти
 
 