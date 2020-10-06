В Івано-Франківську через зливи і штормовий вітер підтопило вулиці й повалило дерева, - ДСНС. ФОТО

Увечері 5 жовтня Івано-Франківськ накрила сильна злива і штормовий вітер, унаслідок чого підтопило вулиці й попадали дерева.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що негода в Івано-Франківську спостерігалася в період з 21:00 по 21:30. Унаслідок сильних дощів були підтоплені окремі вулиці міста, а сильні пориви вітру призвели до падіння дерев на проїжджі частини доріг, будівель і припарковані автомобілі. Також через падіння дерев відбулися обриви ліній електропередач. Загиблих і травмованих унаслідок негоди немає.

Станом на ранок 6 жовтня рятувальники розпиляли 43 повалені дерева, вивільнили 15 автомобілів і розчистили два проходи до житлових будинків. До ліквідації наслідків негоди додатково було залучено аварійні бригади РЕМ, теплокомуненерго, водоекотехпрому та тролейбусного ДЕПО.

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