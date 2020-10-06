Батько завдав кількох ножових поранень синові, а потім підпалив його в ліжку: в поліції розповіли подробиці моторошного вбивства 6-річної дитини в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, вчора приблизно о 20:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на проспекті Правди. На виклик виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, лікарі та рятувальники.

Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Подільського управління поліції Антон Жидовцев, прибулі правоохоронці не змогли відразу потрапити всередину, оскільки власник закрився в квартирі і відмовлявся відкривати двері.

"Коли рятувальники зрізали двері та зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі під час огляду приміщення в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що чоловік ножем завдав декількох поранень хлопчику, після чого підпалив ліжко, в якому перебувала дитина.

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Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він - місцевий житель, 1984 року народження, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

"Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини події, а після отримання висновків експертів можлива додаткова правова кваліфікація", - додав правоохоронець.





Фото: сайт поліції