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Новини Фото Силовики
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Батько завдав кількох ножових поранень синові, а потім підпалив його в ліжку: в поліції розповіли подробиці моторошного вбивства 6-річної дитини в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, вчора приблизно о 20:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на проспекті Правди. На виклик виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, лікарі та рятувальники.

Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Подільського управління поліції Антон Жидовцев, прибулі правоохоронці не змогли відразу потрапити всередину, оскільки власник закрився в квартирі і відмовлявся відкривати двері.

"Коли рятувальники зрізали двері та зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі під час огляду приміщення в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Батько завдав кількох ножових поранень синові, а потім підпалив його в ліжку: в поліції розповіли подробиці моторошного вбивства 6-річної дитини в Києві 01

Попередньо встановлено, що чоловік ножем завдав декількох поранень хлопчику, після чого підпалив ліжко, в якому перебувала дитина.

Також читайте: Жахлива трагедія на Виноградарі в Києві: чоловік підпалив дитяче ліжечко і вийшов із квартири, у вогні загинула 6-річна дитина. ФОТО

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він - місцевий житель, 1984 року народження, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Батько завдав кількох ножових поранень синові, а потім підпалив його в ліжку: в поліції розповіли подробиці моторошного вбивства 6-річної дитини в Києві 02

"Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини події, а після отримання висновків експертів можлива додаткова правова кваліфікація", - додав правоохоронець.

Батько завдав кількох ножових поранень синові, а потім підпалив його в ліжку: в поліції розповіли подробиці моторошного вбивства 6-річної дитини в Києві 03
Батько завдав кількох ножових поранень синові, а потім підпалив його в ліжку: в поліції розповіли подробиці моторошного вбивства 6-річної дитини в Києві 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

діти (5157) Київ (19693) Нацполіція (15287) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) вбивство (3116)


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Топ коментарі
+7
Нелюдь
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06.10.2020 13:08 Відповісти
+5
..ну т.е. я угадал - вам нужен ГУЛАГ (там будут сидеть те, кто откажется валить на все четыре стороны)
А вообще конечно у вас в голове винегрет - СОЦИАЛИЗАЦИЯ и СОЦИАЛИЗМ соотносятся как ГОНОРЕЯ и ГОНОРАР.
Социализм - это когда куча лентяев и бездарей паразитирует на трудолюбивых и генерирующих идеи. И не пытайтесь приводить в пример Швецию - там до 1970-х вообще налогов не было, а с тех пор как ввели "социализм" - не появилось ни одной компании уровня ИКЕА, Вольво и т.д. - все регистрируют свой бизнес в офшорах.
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06.10.2020 14:43 Відповісти
+4
..а всех кто не захочет СОЦИАЛИЗАЦИИ - в ГУЛАГ!
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06.10.2020 13:56 Відповісти
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Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Антон Жидовцев, по прибытию правоохранители не смогли сразу попасть внутрь, поскольку владелец закрылся в квартире и отказывался открывать дверь. Источник: https://censor.net/ru/p3223151\\\\\\\\\\

Ну так тогда надо собаку подослать под дверь - пока подозреваемый перегавкивается = спасатели с балкона такие: Ау, есть хоть кто дома?
А потом - вы нарушил правила по уходу за мальчиками, штраф.
Я не понимаю - чего ждали то? Ах да, закон.
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06.10.2020 12:56 Відповісти
Не, ну а как? На каждый вызов двери вышибать? Или в составе группы должен быть медиум, который будет через дверь чувствовать труп?
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06.10.2020 13:55 Відповісти
Электорат сами знаете кого ...
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06.10.2020 12:59 Відповісти
"Украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны Евросоюза," - Зеленский ...
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06.10.2020 13:06 Відповісти
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06.10.2020 13:06 Відповісти
Электорат шария
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07.10.2020 10:03 Відповісти
Нелюдь
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06.10.2020 13:08 Відповісти
Или Украина встанет на путь СОЦИАЛИЗАЦИИ или всё будет настолько плохо ,что никто из нас сегодня не представляет ,только СОЦИАЛИЗМ может спасти стану ,иначе ГАПЛЫК ,,,,
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06.10.2020 13:46 Відповісти
..а всех кто не захочет СОЦИАЛИЗАЦИИ - в ГУЛАГ!
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06.10.2020 13:56 Відповісти
Не обязательно ,если они ничего не украли у народа Украины пусть валят на все четыре стороны !
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06.10.2020 14:30 Відповісти
..ну т.е. я угадал - вам нужен ГУЛАГ (там будут сидеть те, кто откажется валить на все четыре стороны)
А вообще конечно у вас в голове винегрет - СОЦИАЛИЗАЦИЯ и СОЦИАЛИЗМ соотносятся как ГОНОРЕЯ и ГОНОРАР.
Социализм - это когда куча лентяев и бездарей паразитирует на трудолюбивых и генерирующих идеи. И не пытайтесь приводить в пример Швецию - там до 1970-х вообще налогов не было, а с тех пор как ввели "социализм" - не появилось ни одной компании уровня ИКЕА, Вольво и т.д. - все регистрируют свой бизнес в офшорах.
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06.10.2020 14:43 Відповісти
Ясно ,ты идиот .. воры они не генерируют идеи они бомбят свой собственный народ а социализм он НЕИЗБЕЖЕН при чём не только в Украине по всему Миру и тогда падаль вороватая будет сидеть там где ей и положено сидеть - НА ЗОНЕ а генерировать идеи будет пленум Соц Партии ..
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06.10.2020 14:48 Відповісти
дружочек назови хотя бы одну успешную страну где победил социализм
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06.10.2020 15:46 Відповісти
Швеція. Але можливо то й мала бути лише Швеція.
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06.10.2020 17:22 Відповісти
а Швеция знает что она социалистическая страна?
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06.10.2020 17:27 Відповісти
Шведи точно знають.
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06.10.2020 19:01 Відповісти
шведы точно не знают
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06.10.2020 19:32 Відповісти
Ну, ось безвіз разблокують - зганяйте поспілкуйтеся там.
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06.10.2020 19:48 Відповісти

Да с удовольствием. Так и представил себя гуляющим по Стокгольму и пристающим к шведам - "усвідомлюєш що у вас соціалізм?".
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07.10.2020 00:05 Відповісти
соціалізм будете практикувати там де його за звичай і практикують - за гратами
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07.10.2020 06:09 Відповісти
Вы в своей жизни создавали новые рабочие места? Может даже открывали производства?
Очевидно же нет, иначе не писали бы такой херни про "социализм". Вы из тех кому все должны , ваша надежда на мифическое "государство", которое есть аппарат подавления и кормушка для еще больших бездарей и воров, чтобы кидало вам подачку, позволяющую пропитаться.
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06.10.2020 14:46 Відповісти
соціалізм прийшов до нас разом з кримінальними єврейськими ОПГ.
Общак, мужики, всі рівні але дехто рівніший за інших, касти, феодально-територіальний розподіл - все це з кримінального світу.
социалізм = кримінал
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07.10.2020 06:12 Відповісти
Какое отношение социализация имеет к социализму?
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.
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06.10.2020 14:44 Відповісти
Это пролетарий, ему само слово нравится Когда типа ни за что не отвечаешь - а "государство" дает тебе гарантированный прожиточный минимум, и пофиг откуда на это берутся деньги
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06.10.2020 14:48 Відповісти
Кабаки и бабы доведут до цугундера
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06.10.2020 14:13 Відповісти
Похоронить заживо вместе с убитым сыном! Жестоко? Зато справедливо.
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06.10.2020 14:39 Відповісти
Это надругательство над памятью ребенка. Можно просто похоронить заживо, отдельно
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06.10.2020 14:49 Відповісти
"Довичне"? Ага. Щаз! Вон новый закон готовят, чтобы таких ублюдков через 10 лет выпускать на свободу. По нормам европейской толерастии, такие мрази должны не только жить, а жить НА СВОБОДЕ!
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06.10.2020 14:51 Відповісти
А де це такі норми в ЄС? Наведи приклад.
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06.10.2020 23:48 Відповісти
А ты почитай-поинтересуйся, откуда растут ноги у этих "инициатив" (имею в виду новый закон о "помиловании" довичныкив, которые отсидели 10 лет). И да. В США, к примеру, смертная казнь не отменена. А европейцы считают это неприемлемым. И мы идём по тем же граблям.
Мразь, осознанно, жестоко и цинично отобравшая чужую жизнь (детскую тем более) должна сама быть лишена жизни. И можешь сколько хочешь строчить бред про "методички". У европейцев мы должны перенимать лучшее, а не всё подряд. Это как раз тот случай.
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07.10.2020 00:02 Відповісти
Для прикладу: у Британії до довічного терміну цьогоріч засудили виродка, що викинув 6-ти річну дитину з десятого поверху.
Чи ти чисто по лахтоботській методичці шпариш, сподіваючись, що твої висери перевіряти не будуть і повірять на слово?
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06.10.2020 23:52 Відповісти
Давно пора по всей стране открывать психухи. Реально идиотов, стало слишком много.
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06.10.2020 16:58 Відповісти
відкрити не проблема, проблема, що психів лікувати примусово можна тільки за рішенням суду або зверненням родичів близьких ну або добровільно сам псих звернеться. З однієї сторони це зробли, щоб не стало каральною психіатрією як в сисисирі, а з іншої сторони купа психопатів лікуватись не хоче і зробити нічого не можна
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06.10.2020 18:23 Відповісти
Кто мне может объяснить, с какого перепугу я за свои налоги должен кормить пожизненно эту тварь? Просто вот какая в этом логика или общественная польза?
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06.10.2020 22:48 Відповісти
може щоб ця тварь тобі не дошкуляла?
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07.10.2020 06:15 Відповісти
Освидетельствовать у психиатра.
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07.10.2020 03:18 Відповісти
 
 