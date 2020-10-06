Батько завдав кількох ножових поранень синові, а потім підпалив його в ліжку: в поліції розповіли подробиці моторошного вбивства 6-річної дитини в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
За даними поліції, вчора приблизно о 20:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на проспекті Правди. На виклик виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, лікарі та рятувальники.
Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Подільського управління поліції Антон Жидовцев, прибулі правоохоронці не змогли відразу потрапити всередину, оскільки власник закрився в квартирі і відмовлявся відкривати двері.
"Коли рятувальники зрізали двері та зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі під час огляду приміщення в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що чоловік ножем завдав декількох поранень хлопчику, після чого підпалив ліжко, в якому перебувала дитина.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він - місцевий житель, 1984 року народження, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
"Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини події, а після отримання висновків експертів можлива додаткова правова кваліфікація", - додав правоохоронець.
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Ну так тогда надо собаку подослать под дверь - пока подозреваемый перегавкивается = спасатели с балкона такие: Ау, есть хоть кто дома?
А потом - вы нарушил правила по уходу за мальчиками, штраф.
Я не понимаю - чего ждали то? Ах да, закон.
А вообще конечно у вас в голове винегрет - СОЦИАЛИЗАЦИЯ и СОЦИАЛИЗМ соотносятся как ГОНОРЕЯ и ГОНОРАР.
Социализм - это когда куча лентяев и бездарей паразитирует на трудолюбивых и генерирующих идеи. И не пытайтесь приводить в пример Швецию - там до 1970-х вообще налогов не было, а с тех пор как ввели "социализм" - не появилось ни одной компании уровня ИКЕА, Вольво и т.д. - все регистрируют свой бизнес в офшорах.
Да с удовольствием. Так и представил себя гуляющим по Стокгольму и пристающим к шведам - "усвідомлюєш що у вас соціалізм?".
Очевидно же нет, иначе не писали бы такой херни про "социализм". Вы из тех кому все должны , ваша надежда на мифическое "государство", которое есть аппарат подавления и кормушка для еще больших бездарей и воров, чтобы кидало вам подачку, позволяющую пропитаться.
Общак, мужики, всі рівні але дехто рівніший за інших, касти, феодально-територіальний розподіл - все це з кримінального світу.
социалізм = кримінал
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.
Мразь, осознанно, жестоко и цинично отобравшая чужую жизнь (детскую тем более) должна сама быть лишена жизни. И можешь сколько хочешь строчить бред про "методички". У европейцев мы должны перенимать лучшее, а не всё подряд. Это как раз тот случай.
Чи ти чисто по лахтоботській методичці шпариш, сподіваючись, що твої висери перевіряти не будуть і повірять на слово?