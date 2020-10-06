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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Німеччина відправила в Україну літак за 13 пораненими українськими військовими. ФОТО

Німеччина 6 жовтня направила до Києва літак, щоб перевезти на лікування 13 поранених українських військових.

Про це йдеться в повідомленні Військово-повітряних сил Німеччини в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України в Німеччину для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту. З 2010 року ми підтримуємо гуманітарну допомогу для України", - йдеться в повідомленні.

Німеччина відправила в Україну літак за 13 пораненими українськими військовими 01

Пізніше медична служба Бундесверу в Twitter опублікувала фотографії з аеропорту "Бориспіль", куди привезли поранених для транспортування з київського військового госпіталю.

"Поранені прибули до аеропорту Києва. Зараз йде митний контроль, який проводять органи влади. Потім персонал Бундесверу приймає поранених", - йдеться в повідомленні.

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Німеччина відправила в Україну літак за 13 пораненими українськими військовими 02

Автор: 

Німеччина (7496) військовослужбовці (4813) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+27
Спасибо немцам. Но...это после того, как перестали стрелять?
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06.10.2020 14:49 Відповісти
+23
откуда раненые??? Уже 1,5 года как в Украине ********** мира!
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06.10.2020 14:50 Відповісти
+17
Это - спасибо. Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными - Цензор.НЕТ 3775
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06.10.2020 14:47 Відповісти
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Это - спасибо. Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными - Цензор.НЕТ 3775
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06.10.2020 14:47 Відповісти
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06.10.2020 14:50 Відповісти
Спасибо немцам. Но...это после того, как перестали стрелять?
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06.10.2020 14:49 Відповісти
откуда раненые??? Уже 1,5 года как в Украине ********** мира!
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06.10.2020 14:50 Відповісти
Думаю, главзебіл скаже, що вони розмнобуються у госпіталях.
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06.10.2020 15:40 Відповісти
Интересное перемирие.
Такое, с зелёным оттенком ...
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06.10.2020 14:52 Відповісти
Самолет Люфтваффе забирает раненых украинцев...
Сюр. И этот сюр благодаря московии.
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06.10.2020 14:53 Відповісти
блиин ,прочитала -Германия отправила в Украину самолет с 13 ранеными украинскими военными. И сразу же поверила -с этой зесранью уже ничего не удивляет
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06.10.2020 14:54 Відповісти
Звідки ж стільки поранених наших вояків ?
Що зелене перемир'є не діє ?
Одужання нашим славним воінам !
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06.10.2020 15:09 Відповісти
...ждем следующий шаг от Германии
Німеччина відправила в Україну літак за 13 пораненими українськими військовими - Цензор.НЕТ 5892
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06.10.2020 15:09 Відповісти
Дякую.
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06.10.2020 15:20 Відповісти
Бундесвер це робить постійно з 2015 року ,без жодного піара та понтів ..
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06.10.2020 15:30 Відповісти
Добра германія.
З московії купує газ.
З України вивозить на лікування 13 воїнів.
Меркель, а ти часом не зі зниженою соціальною відповідальністю?
З подвійними стандартами як, не турбує нічого?!
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06.10.2020 16:27 Відповісти
Немцам спасибо. Удивительно, но волонтер Юсупова® опоздала объявить сбор денег, в этот раз для лечения украинских солдат в Германии
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06.10.2020 17:34 Відповісти
Такі от наслідки Другої світовой війни - Німеччина лікує українських військових, поранених у російсько-українській війні. Довоювався пуйло своїм пабєдобєсієм
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06.10.2020 17:34 Відповісти
А как же ж сводки с фронта , где кто то просто перестал стрелять ?
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06.10.2020 19:40 Відповісти
хорошо правильно.
если бы не перемирия, жертв и раненных было бы в 5 раз больше.
и при этом продолжали бы стоять на позициях с нулевым результатом.
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07.10.2020 03:01 Відповісти
 
 