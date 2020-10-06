Німеччина відправила в Україну літак за 13 пораненими українськими військовими. ФОТО

Німеччина 6 жовтня направила до Києва літак, щоб перевезти на лікування 13 поранених українських військових.

Про це йдеться в повідомленні Військово-повітряних сил Німеччини в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України в Німеччину для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту. З 2010 року ми підтримуємо гуманітарну допомогу для України", - йдеться в повідомленні.

Пізніше медична служба Бундесверу в Twitter опублікувала фотографії з аеропорту "Бориспіль", куди привезли поранених для транспортування з київського військового госпіталю.

"Поранені прибули до аеропорту Києва. Зараз йде митний контроль, який проводять органи влади. Потім персонал Бундесверу приймає поранених", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Боєць ЗСУ зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатомета позицій біля Зайцевого, - ОТГ "Північ"