Німеччина відправила в Україну літак за 13 пораненими українськими військовими. ФОТО
Німеччина 6 жовтня направила до Києва літак, щоб перевезти на лікування 13 поранених українських військових.
Про це йдеться в повідомленні Військово-повітряних сил Німеччини в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України в Німеччину для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту. З 2010 року ми підтримуємо гуманітарну допомогу для України", - йдеться в повідомленні.
Пізніше медична служба Бундесверу в Twitter опублікувала фотографії з аеропорту "Бориспіль", куди привезли поранених для транспортування з київського військового госпіталю.
"Поранені прибули до аеропорту Києва. Зараз йде митний контроль, який проводять органи влади. Потім персонал Бундесверу приймає поранених", - йдеться в повідомленні.
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Такое, с зелёным оттенком ...
Сюр. И этот сюр благодаря московии.
Що зелене перемир'є не діє ?
Одужання нашим славним воінам !
З московії купує газ.
З України вивозить на лікування 13 воїнів.
Меркель, а ти часом не зі зниженою соціальною відповідальністю?
З подвійними стандартами як, не турбує нічого?!
если бы не перемирия, жертв и раненных было бы в 5 раз больше.
и при этом продолжали бы стоять на позициях с нулевым результатом.