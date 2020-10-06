Громадянин України намагався провезти через кордон коробки, повністю заповнені фунтами стерлінгів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадянин України віз дві картонні коробки, заповнені банкнотами, попередньо - британськими фунтами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Коробки з банкнотами виявили сьогодні в пункті пропуску "Шегині" під час оформлення мікроавтобуса "Мерседес", яким повертався з-за кордону 36-річний українець. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, в коробках було понад 120 тис. фунтів стерлінгів.





Фото: сайт Держприкордонслужби