Громадянин України намагався провезти через кордон коробки, повністю заповнені фунтами стерлінгів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Громадянин України віз дві картонні коробки, заповнені банкнотами, попередньо - британськими фунтами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Коробки з банкнотами виявили сьогодні в пункті пропуску "Шегині" під час оформлення мікроавтобуса "Мерседес", яким повертався з-за кордону 36-річний українець. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, в коробках було понад 120 тис. фунтів стерлінгів.
Топ коментарі
+39 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+15 vigo
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+8 Stravinski Stravinski
показати весь коментар06.10.2020 15:18 Відповісти Посилання
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Новозеландская компания Mint Innovation разработала способ добывания золота из электронных отходов при помощи бактерий. По словам ученых, в старых смартфонах и планшетах драгоценного металла может даже больше, чем в золотоносной руде.
Чтобы добыть золото, компания вначале собирает лом старых электронных устройств. Нерабочую электронику измельчают до состояния песка и начинают биопереработку. Полученный порошок растворяют в специальной смеси и добавляют бактерии, а после - прикрепляют атомы золота. Позже бактерии, которые покрылись золотом, фильтруют и делают из них уже драгоценный металл.
В компании отмечают, что такой способ получения золота весьма экономичен и в будущем они хотят попробовать добывать из электроники палладий, а также извлекать пользу из других старых предметов.
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Бездоказове ствердження, що масово застосовується у промиванні мозку перед кожними виборами...
это ж не наркота.
https://protocol.ua/ru/vvoz_bolee_10_000_evro_pravomerna_li_konfiskatsiya_izlishka/ ссылка раз , https://biz.ligazakon.net/ru/news/187362_kak-vernut-dengi-izyatye-na-tamozhne ссылка два
Пострадавший просто менял старые фунты на новые (пластиковые)
и обналичил через money-boxы мелочевку