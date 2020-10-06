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Громадянин України намагався провезти через кордон коробки, повністю заповнені фунтами стерлінгів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадянин України віз дві картонні коробки, заповнені банкнотами, попередньо - британськими фунтами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Коробки з банкнотами виявили сьогодні в пункті пропуску "Шегині" під час оформлення мікроавтобуса "Мерседес", яким повертався з-за кордону 36-річний українець. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд", - йдеться в повідомленні.

Громадянин України намагався провезти через кордон коробки, повністю заповнені фунтами стерлінгів 01

Як зазначили у відомстві, в коробках було понад 120 тис. фунтів стерлінгів.

Громадянин України намагався провезти через кордон коробки, повністю заповнені фунтами стерлінгів 02
Громадянин України намагався провезти через кордон коробки, повністю заповнені фунтами стерлінгів 03
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

валюта (2443) Держприкордонслужба ДПСУ (6156) гроші (974)


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Топ коментарі
+39
Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов - Цензор.НЕТ 6412
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06.10.2020 15:07 Відповісти
+15
Бу!
Ра!
Ти!
Но!
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06.10.2020 15:09 Відповісти
+8
В бдительность и проницательность погранцов не верю. Стукнул кто-то.
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06.10.2020 15:18 Відповісти
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За фунты простить а за стерлинги наказать по полной.
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06.10.2020 15:07 Відповісти
Мне интересно,эти фунты пойдут в бюджет или кому-то в карман?
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06.10.2020 17:06 Відповісти
Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов - Цензор.НЕТ 6412
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06.10.2020 15:07 Відповісти
Бу!
Ра!
Ти!
Но!
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06.10.2020 15:09 Відповісти
https://youtu.be/TCsprhWh-iQ
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06.10.2020 15:26 Відповісти
І повірили в це, угадайте хто.
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06.10.2020 15:53 Відповісти
Вот тупой) Есть тысячи безопасных способов, а его потянуло на адреналин)
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06.10.2020 15:11 Відповісти
скорее скупой...
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06.10.2020 15:19 Відповісти
Тупой, а поэтому ещё и скупой) из тех, кто платит дважды и трижды, а некоторые всегда)
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06.10.2020 15:24 Відповісти
скорее всего ему пообещали "зеленый коридор" на границе,но что-то пошло не так
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06.10.2020 20:55 Відповісти
Наверное это украинский учитель. А столько денег у него осталось от поездки по Европе с экскурсионно-гастро-шмоточный экскурсии. А шо, минимум 4000 долЯрив США его зарплаты да на 12 месяцев - 48 000 получается. Ну, мама с папой учителя, жена училка. Вот и набежало.
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06.10.2020 15:12 Відповісти
наглядный пример как безвиз подпитывает украинскую экономику
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06.10.2020 15:16 Відповісти
Ну и что? Государству было бы выгодно если бы он эти деньги портратил в Великобритании?
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06.10.2020 15:18 Відповісти
смотря на что пошли бы ети деньги в Украине: а вдруг на поддержку сепарско-террористического движения?
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06.10.2020 20:56 Відповісти
А вас спрашивают при получении ЗП куда вы потратите деньги?
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07.10.2020 11:34 Відповісти
не понятна ваша ирония и веселость в отношении сепарско-террористической угрозы в Украине
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07.10.2020 19:17 Відповісти
В бдительность и проницательность погранцов не верю. Стукнул кто-то.
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06.10.2020 15:18 Відповісти
Быстрее всего, что не поделился. Во всяком случае все "археологические" находки на поездах такого прозхождения. Сначала вымогают деньги, а когда пассажир отказывается говорят: " тогда ни тебе не нам" и оформляют как контрабанду. Но чаще всего это никому не нужные старые железки, обзеленевшие монеты, или скрипка нуждающаяся в ремонте.
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06.10.2020 15:23 Відповісти
В Новой Зеландии научились добывать золото из старых смартфонов и планшетов.
https://news.pn/photo/6c3e4a34926b70609cb578bb675354ad.i600x290x447.jpeg Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов - Цензор.НЕТ 8040
Новозеландская компания Mint Innovation разработала способ добывания золота из электронных отходов при помощи бактерий. По словам ученых, в старых смартфонах и планшетах драгоценного металла может даже больше, чем в золотоносной руде.

Чтобы добыть золото, компания вначале собирает лом старых электронных устройств. Нерабочую электронику измельчают до состояния песка и начинают биопереработку. Полученный порошок растворяют в специальной смеси и добавляют бактерии, а после - прикрепляют атомы золота. Позже бактерии, которые покрылись золотом, фильтруют и делают из них уже драгоценный металл.
В компании отмечают, что такой способ получения золота весьма экономичен и в будущем они хотят попробовать добывать из электроники палладий, а также извлекать пользу из других старых предметов.
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06.10.2020 15:28 Відповісти
Инвесторы прутся в Украину...
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06.10.2020 15:31 Відповісти
Українці, схаменіться! Ми за статистикою найбідніша країна Європи. Ви задовбали так палитись!!! Ще мало і МВФ почне не давати, а просити у нас налічку!
Не забувайте у нас - ЗУБОЖІННЯ!!!
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06.10.2020 15:41 Відповісти
Jak lemingi mkniecie ku zgubie!....
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06.10.2020 15:46 Відповісти
Ми за статистикою найбідніша країна Європи???
Бездоказове ствердження, що масово застосовується у промиванні мозку перед кожними виборами...
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07.10.2020 11:40 Відповісти
чому, це можливо. У нас статистика охоплює максимум 30% економіки, решта в неї не потрапляє.
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07.10.2020 11:55 Відповісти
саме це і я стверджую... Вибачте, мабуть з першого разу не побачив сарказму у ваших словах.
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07.10.2020 13:15 Відповісти
Вёз наличку заробитчан?
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06.10.2020 16:05 Відповісти
Будівельник, судячи з коробок De-Walt. Рік пропрацював, їхав додому у відпустку. Не з порожніми ж руками повертатися!
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06.10.2020 16:33 Відповісти
у вологих мріях диванних експердів?
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07.10.2020 11:42 Відповісти
Цікаво... У бюджет вони попадуть ??
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06.10.2020 16:09 Відповісти
Обов"язково! (Дивлячісь у чий!)
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06.10.2020 16:18 Відповісти
чего ради? задекларирует, штраф заплатит и отдадут.
это ж не наркота.
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06.10.2020 16:43 Відповісти
прям из чела какого-то террориста лепят.
https://protocol.ua/ru/vvoz_bolee_10_000_evro_pravomerna_li_konfiskatsiya_izlishka/ ссылка раз , https://biz.ligazakon.net/ru/news/187362_kak-vernut-dengi-izyatye-na-tamozhne ссылка два
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06.10.2020 16:51 Відповісти
какой смысл ШАСТАТЬ с коробками ч\з границу ???? был гражданин МИРА , стал гражданином НИКТО !!!!
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06.10.2020 18:10 Відповісти
Неужели опять жена начальника полиции Князева?
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06.10.2020 20:29 Відповісти
А це великий злочин?
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07.10.2020 04:22 Відповісти
Да все банально просто.
Пострадавший просто менял старые фунты на новые (пластиковые)
и обналичил через money-boxы мелочевку
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07.10.2020 11:43 Відповісти
всё будет как обычно. деньги украдут, перевозчика отпустят и скажут, что это были сувенирные фунты.
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07.10.2020 12:08 Відповісти
 
 