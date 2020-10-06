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Ліквідовано конвертцентр, який працював у двох областях під прикриттям об'єднання осіб з інвалідністю: вилучено 36 млн грн готівки. ФОТОрепортаж

Міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території Києва, Київської та Харківської областей, викрито та ліквідовано Київською міською прокуратурою спільно зі столичним управлінням Державної фіскальної служби.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. Зокрема, підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг.

З метою використання податкової пільги в розмірі 20%, організаторами злочинної схеми використовувалося підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок проведених санкціонованих обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму приблизно 36 млн грн, 72 печатки підприємств із ознаками фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність. Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі майже 2 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові викрили "конвертаційний центр", через який вивели 90 млн грн держкоштів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ліквідовано конвертцентр, який працював у двох областях під прикриттям обєднання осіб з інвалідністю: вилучено 36 млн грн готівки 01
Ліквідовано конвертцентр, який працював у двох областях під прикриттям обєднання осіб з інвалідністю: вилучено 36 млн грн готівки 02
Ліквідовано конвертцентр, який працював у двох областях під прикриттям обєднання осіб з інвалідністю: вилучено 36 млн грн готівки 03
Ліквідовано конвертцентр, який працював у двох областях під прикриттям обєднання осіб з інвалідністю: вилучено 36 млн грн готівки 04

Автор: 

люди з інвалідністю (262) Київ (19694) конвертцентр (257) Офіс Генпрокурора (3283)


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От этих инвалидов одни неприятности.
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06.10.2020 15:39 Відповісти
Из одного кармана перейдут в другой.
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06.10.2020 15:45 Відповісти
 
 