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Новини Фото Хабарники
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Чиновники митниці на Рівненщині за хабар розмитнювали автомобілі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадовців Поліської митниці Держмитслужби, які організували корупційну схему під час розмитнення імпортних автомобілів. Щомісячний обсяг оборудки становив приблизно 400 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до угруповання входили керівник структурного підрозділу Поліської митниці та службовці одного з митних постів. Вони систематично вимагали і отримували неправомірну вигоду за сприяння у мінімізації митних платежів та не створення штучних перешкод під час митного оформлення автомобілів. Зловмисники встановили "таксу": 100 доларів за авто з фізичної особи, 250 ‒ з юридичної. За оперативною інформацію, протиправна схема існувала щонайменше з вересня 2019 року.

Правоохоронці затримали одного із організаторів протиправної схеми під час отримання чергового траншу.

Наразі вирішується питання щодо затримання посадовців Поліської митниці згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і вручення їм повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження також перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності керівництва Поліської митниці Держмитслужби.

Дивіться також: СБУ викрила на Поліській митниці схему ввезення імпортних автомобілів із заниженням ціни: збиток перевищує 100 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чиновники митниці на Рівненщині за хабар розмитнювали автомобілі, - СБУ 01
Чиновники митниці на Рівненщині за хабар розмитнювали автомобілі, - СБУ 02
Чиновники митниці на Рівненщині за хабар розмитнювали автомобілі, - СБУ 03
Чиновники митниці на Рівненщині за хабар розмитнювали автомобілі, - СБУ 04
Чиновники митниці на Рівненщині за хабар розмитнювали автомобілі, - СБУ 05
Чиновники митниці на Рівненщині за хабар розмитнювали автомобілі, - СБУ 06

Автор: 

хабар (4738) розмитнення (192) СБУ (13000) митниця (1884) Державна митна служба (663) Рівненська область (1195)


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Топ коментарі
+12
Вместо "Ривненской" поставьте любое другое название области, не ошибетесь...
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06.10.2020 16:58 Відповісти
+5
Так сказать сделали единое окно по всей стране.
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06.10.2020 17:00 Відповісти
+5
Якось несподівано... Щоб на таможні,та ще й хабарі брали... Ніколи не повірю...
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06.10.2020 17:02 Відповісти
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Вместо "Ривненской" поставьте любое другое название области, не ошибетесь...
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06.10.2020 16:58 Відповісти
Так сказать сделали единое окно по всей стране.
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06.10.2020 17:00 Відповісти
Вы просто не совсем в курсе дела. С марта или апреля месяца красавцы на Ривном умудрялись растормаживать легковые авто всего за 1000$, вместо 2000 - 4000. Вы представляете какая прибыль была у перекупов. Скорее всего другие таможенники или перекупы их и слили.
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07.10.2020 10:29 Відповісти
Может это наговор, и они без денег растамаживали.
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06.10.2020 16:59 Відповісти
400к баксов в месяц, неплохой приработок к зарплате, жене на новые сапоги и деткам на леденцы. Пару-тройку таких прикрытых схем и можно неплохо оснастить 1-2 отряда нашего Спецназа. А мы всё думаем, где деньги на защиту страны взять....
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06.10.2020 17:00 Відповісти
Пока мы думаем, вони працюють.
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06.10.2020 17:01 Відповісти
Ви повинні розуміти що, 2/3 вони відправляли на благочинність керівництву.
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06.10.2020 17:20 Відповісти
Вирішили показово покарати саму недохідну митницю. Або служаки зажралися-мало наверх відправляти стали.От їм і провели аудит.
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06.10.2020 20:04 Відповісти
Эти деньги как и другие поступления в бюджет пилятся на подлете.
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07.10.2020 07:43 Відповісти
А па утру ани прраснулись- кругом памяяаатаая трава($$)..
🤣
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06.10.2020 17:01 Відповісти
Якось несподівано... Щоб на таможні,та ще й хабарі брали... Ніколи не повірю...
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06.10.2020 17:02 Відповісти
хоть знают за что страдают нахапали теперь и правнукам хватит
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06.10.2020 17:05 Відповісти
Та ви шо!! "За державу обидно!"!!!))))
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06.10.2020 17:16 Відповісти
Митниця добро не дає, вона його бере !!!)))))
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06.10.2020 17:17 Відповісти
Що ви кажите? А де розмитнюють без хабара?
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06.10.2020 17:18 Відповісти
Хорошо лежат! Но вряд ли сядут.
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06.10.2020 17:39 Відповісти
Фэйк ньюс. Коррупцию на таможне подолали еще в конце прошлого года. А фото взяли с юбилейной выставки 100 дней Президента Зеленского: "Присягнувший на верность Зе спецназ СБУ арестовывает не успевших сбежать в Ростов порохоботов. Украина, 22 апреля 2019 года, Getty Images".
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06.10.2020 18:21 Відповісти
от шакали олігархи - намалювали схеми закріпив їх чере верзраду і ще мелють що тут побори , зроби фіксовану ставку і не грабіжну ( наприклад Литва Грузія ) і все стане норма , а так нам мультіки як лошарам підкидають а самі нам мотлох через автосалони впарюють
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06.10.2020 18:23 Відповісти
А тепер всі дружно згадаємо ЗЕлепуха, який особисто наводив *порядок* на таможні.... і так повсюди, куди не кинь оком. Але що найбільше дивує, що при всіх цих негараздах ще вистачає тих ЗЕбілів, які тупо -вперто збираються підтримувати це кодло на виборах. На привеликий жаль.
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06.10.2020 18:39 Відповісти
Для этого такие пошлины и сделаны.....
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06.10.2020 20:42 Відповісти
"схема существовала по меньшей мере с сентября 2019 года." Источник: https://censor.net/ru/p3223237

Запишіть цей факт на ЗЕскрижалях
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07.10.2020 00:09 Відповісти
Смішно з 1 верхніього фото ! Дорослий жирний поц заліг у підсобку, а міг би й під стіл спробувати заховатись, мож бакановські чєрті і не знайшли
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07.10.2020 00:15 Відповісти
А причина: заплутана система оподаткування з трьома податками (Мито, акциз, ПДВ + мито на акциз + мито на ПДВ) система оцінки авто "зі стелі" при такому порядку корупція буде ЗАВЖДИ!
Залиште один тільки акциз 1 грн за куб. см незалежно від вартості та віку авто і ці "маски-шоу" зникнуть як клас, та й митників не потрібно стільки буде.
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07.10.2020 10:45 Відповісти
 
 