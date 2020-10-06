Поточний успіх з податкових зборів сформовано в першому кварталі, - експерт. ІНФОГРАФІКА

В цілому всі зібрані за 9 місяців податки перевищили прогнозні показники на +1,8% або +9,2 млрд грн. Але поточний "успіх" сформовано значним перевиконанням у першому кварталі.

Про це пише в Facebook ексзаступник міністра фінансів, експерт з публічних фінансів Ради Європи Юрій Джигир, передає Цензор.НЕТ.

"За час починаючи з травня є лише два досягнення – безпрецедентні збори внутрішнього ПДВ (ми не коментуємо, за рахунок чого), а також підтягування ПДФО у вересні шляхом збільшення мінімальної зарплати. Помісячні надходження податку на прибуток підприємств і імпортного ПДВ – надалі в важких мінусах. Це зрозумілий біль, враховуючи ковідівську кризу, але точно не підстави для будь-якої бравади", - зазначив експерт, коментуючи дані графіка податкових надходжень.

"Податок на прибуток фізосіб (ПДФО) – "мінімалка руліт". ПДФО збирався дуже добре в першому кварталі, значно понад історичні очікування, особливо у березні. Потім почалось затяжне падіння. Радикально все змінилось у вересні, коли уряд підняв рівень мінімальної зарплати (відразу +1,5 млрд понад історичний показник). Збільшена мінімалка підживлює ПДФО в короткотерміновій перспективі. Довготерміновий вплив залежить від того, який з факторів переможе: стимул для бізнесів скорочувати формально найнятих працівників або ж стимул детінізовувати зарплати для працівників з низькою кваліфікацією", - зазначив Юрій Джигир.

За його словами, податок на прибуток підприємств – "березневе чудо". В травні ППП пішов у жорсткий мінус, де перебуває і досі. Картину досі вирівнюють напрочуд високі надходження в березні.

"Внутрішній ПДВ – на нього вся надія. ПДВ з проданих в межах країни товарів наразі рятує всі податкові доходи: за 9 місяців зібрано на 29 млрд. Внутрішній ПДВ, на додаток до пікових надходжень у лютому, справді почав активно зростати, починаючи з травня. Імпортний ПДВ – з ним все зовсім сумно. ПДВ цього року щомісяця значно гірший, ніж помісячні показники, яких варто було б очікувати за досвідом попередніх років. Внутрішній акциз збирається зі стабільним помірним перевиконням плану, починаючи з лютого. Імпортний акциз – надходження коливались протягом року, в цілому відстаючи від плану", - зазначив Юрій Джигир.

Як раніше повідомлялося, експерт з питань публічних фінансів Ради Європи Катерина Майнзюк прокоментувала графік податкових надходжень, назвавши цифри маніпуляцією на користь "перевиконання податкових зборів".