УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7821 відвідувач онлайн
Новини Фото
8 908 101

Високоякісні захисні костюми для медиків почали виготовляти в Україні, - Марина Порошенко. ФОТОрепортаж

В Україні запустили виробництво захисних медичних костюмів, які відповідають найвищим стандартам.

Про це повідомила Марина Порошенко, яка побувала на виробництві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Європейської Солідарності". Найновіше обладнання підприємство закупило завдяки кредиту Міжнародного інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка.

Як повідомила Марина Порошенко, компанія "Рошен" вже оплатила виготовлення 27 тисяч таких костюмів, які будуть доставлені в лікарні Києва та інших українських міст. Вартість українських костюмів практично вдвічі менша від іноземних аналогів, а потреба в них постійно зростає – зазначила Порошенко.

"Сьогодні ми забираємо частину костюмів для лікарень Києва, Чернігова. І хочемо сказати всім медикам – ми поруч з вами у боротьбі з катастрофічною епідемією", – наголошує Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує створити в лікарнях тримісячний запас засобів індивідуального захисту, - Степанов

Високоякісні захисні костюми для медиків почали виготовляти в Україні, - Марина Порошенко 01
Фото: eurosolidarity.org
Високоякісні захисні костюми для медиків почали виготовляти в Україні, - Марина Порошенко 02
Фото: eurosolidarity.org
Високоякісні захисні костюми для медиків почали виготовляти в Україні, - Марина Порошенко 03
Фото: eurosolidarity.org
Високоякісні захисні костюми для медиків почали виготовляти в Україні, - Марина Порошенко 04
Фото: eurosolidarity.org

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закуплені МОЗ захисні костюми гарантують безпеку медикам, - заступник міністра Шаталова

Високоякісні захисні костюми для медиків почали виготовляти в Україні, - Марина Порошенко 05
Фото: eurosolidarity.org
Високоякісні захисні костюми для медиків почали виготовляти в Україні, - Марина Порошенко 06
Фото: eurosolidarity.org
Високоякісні захисні костюми для медиків почали виготовляти в Україні, - Марина Порошенко 07
Фото: eurosolidarity.org
Високоякісні захисні костюми для медиків почали виготовляти в Україні, - Марина Порошенко 08
Фото: eurosolidarity.org

Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У Порошенка в 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень.

Автор: 

захист (163) лікарі (1290) Порошенко Марина (109)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+55
Саме так треба вирішувати проблеми!!! Створювати власне виробництво !!))
показати весь коментар
06.10.2020 19:30 Відповісти
+47
Умничка!
Респект!
показати весь коментар
06.10.2020 19:31 Відповісти
+47
Я уважаю эту ЖЕНЩИНУ!!!
показати весь коментар
06.10.2020 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А что же остальные воры -олигархи, типа Ахметова, коломойского, фирташа, Пинчука, новинского, хвалённого бойко и прочих барыг??? Что Слабо скинутся и купить, что нибудь для лечения украинского народа, которого вы ограбили до гола!! Засранцы и жлобы!! Думаете купили по 20-30 авто скорой помощи или пару килограмм краски и всё?? Откупились?!! Не забывайте, что делается в Киргизии и в Беларуси!! Ведь майдан на Украине можно повторить!! Но уже в более жесткой форме!!
показати весь коментар
07.10.2020 14:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 