УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6446 відвідувачів онлайн
Новини Фото
20 485 51

Водій "Ауді А8" протаранив чотири автомобілі в Полтаві. ФОТОрепортаж + ВІДЕО камер спостереження

Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, що сталося в Полтаві за участю п'яти автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Полтавської області

Так, за даними поліції, в Полтаві 6 жовтня, близько 17:00, на розі вулиць Великотирнівська – Ковпака, 37-річний водій автомобіля "АUDI А8" не впорався з керуванням та зіткнувся з чотирма легковими автівками: "TOYOTA CAMRY", "OPEL VECTRA", "ВАЗ-2106" та "CHEVROLET AVEO", що перебували на перехресті по ходу руху. Унаслідок зіткнення 30-річний водій автомобіля "OPEL VECTRA" отримав тяжкі травми та доставлений до реанімації обласної лікарні. Також зазнали значних механічних пошкоджень усі п’ять автомобілів.

За цим фактом слідчим поліції Полтавщини розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був п'яний. ФОТОрепортаж (оновлено)

Водій Ауді А8 протаранив чотири автомобілі в Полтаві 01

Санкція статті передбачає покарання від 3-х до 8-ми років позбавлення волі. Наразі водія автомобіля "АUDI А8" затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Водій Ауді А8 протаранив чотири автомобілі в Полтаві 02
Водій Ауді А8 протаранив чотири автомобілі в Полтаві 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

ДТП (4541) Нацполіція (15496) Полтава (582)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
а номера на ауди уже сняли, видно будут отмазывать.
показати весь коментар
07.10.2020 10:21 Відповісти
+18
Ты нашего президента видел?
показати весь коментар
07.10.2020 10:53 Відповісти
+11
Навіть якщо оте воно викупить усі пошкоджені авто, то власники все рівно попали, тому. як середньоринкова ціна буде нижчою за ринкову.
показати весь коментар
07.10.2020 10:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіть якщо оте воно викупить усі пошкоджені авто, то власники все рівно попали, тому. як середньоринкова ціна буде нижчою за ринкову.
показати весь коментар
07.10.2020 10:16 Відповісти
а номера на ауди уже сняли, видно будут отмазывать.
показати весь коментар
07.10.2020 10:21 Відповісти
Не та ауди что бы отмазывать.
показати весь коментар
07.10.2020 13:55 Відповісти
Так это и не Киев, а Полтава.
показати весь коментар
07.10.2020 16:04 Відповісти
Автобоулинг...Водятел выбил страйк! И его очки (страховка) удваивается!
показати весь коментар
07.10.2020 22:07 Відповісти
все правильно. такую модель немцы уже и забыли что она когда то выпускалась. и она явно подобрана гдето там на помойке и восстановлена нашими умельцами.
показати весь коментар
07.10.2020 17:27 Відповісти
Номера збрили, що б ныхто не прочухав, що "не бита не крашена". Хоча зараз усе це виявзяється на раздва.
Я пошти як рік купив авто і вирішив перевірити по ДТП. Виявилось, що первий власник за рік після салону покупки 2007р вчинив наїзд на якогось живого звіра (трясь би йому).
показати весь коментар
07.10.2020 18:34 Відповісти
Гля у Ауди даже стекла целые визуально кузов без смещений даже зазоры внорме
показати весь коментар
07.10.2020 10:22 Відповісти
может бронированные.
показати весь коментар
07.10.2020 10:52 Відповісти
меня удивила первая машина, в которую ударил ауди по касательной - даже не изменила траекторию движения
показати весь коментар
07.10.2020 13:08 Відповісти
Да камрюха выдержала удар, видно сразу по тормозам и ауди лизанула ее по касательной.
показати весь коментар
07.10.2020 13:35 Відповісти
Таку "баржу" як Камрі непросто з треєкторії здвинути)
показати весь коментар
07.10.2020 16:17 Відповісти
баржу? что ты куришь. там удар по касательной
показати весь коментар
07.10.2020 18:10 Відповісти
Опель смягчил удар своей пластилиновой конструкцией. Водителя Опеля жаль конечно, мало шансов с такими повреждениями авто(
показати весь коментар
07.10.2020 11:33 Відповісти
На рівному місці. Ідіот.
показати весь коментар
07.10.2020 10:24 Відповісти
не а он шума - хер.
показати весь коментар
07.10.2020 17:25 Відповісти
Як співав Положинський:
"Я був дуже чемний, але все даремно,
Мене протаранив нечемний КаМАЗ!"
показати весь коментар
07.10.2020 10:24 Відповісти
Лететь как с полового члена сорвался - забава отпрысков слуг народа
показати весь коментар
07.10.2020 10:39 Відповісти
так вот из за кого вчера пробка на мосту была
показати весь коментар
07.10.2020 10:40 Відповісти
Вангую, что в ауди был евробляхер или ЗЕизбиратель. А может и то и другое
показати весь коментар
07.10.2020 10:48 Відповісти
Идиоты на дорогах!
Почему, при получении прав в справке из психушки написано "нормальный" ?
показати весь коментар
07.10.2020 10:52 Відповісти
Ты нашего президента видел?
показати весь коментар
07.10.2020 10:53 Відповісти
Видел очень близко!
Одна фирма организовывала корпоратив в 2017г ...
показати весь коментар
07.10.2020 11:04 Відповісти
"Ты нашего президента видел?"
Залік!
показати весь коментар
07.10.2020 11:52 Відповісти
https://poltava.to/news/57744/ ПОБЛИЗУ «ЕКВАТОРУ» ВОДІЙ AUDI A8 ПРОТАРАНИВ ЧОТИРИ АВТОМОБІЛІ - ОДНА ЛЮДИНА У ВАЖКОМУ СТАНІ

Винуватець ДТП
За нашою інформацією, водій Audi A8 (ВІ0147ЕА) - 37-річний Юрій Ситник, який https://poltava.to/news/51913/ фігурував у справі загибелі відеооператора Дениса Руденка . У побитті Дениса Руденка тоді підозрювалося кілька осіб. Ім'я одного з фігурантів згадувалося в апеляційній скарзі - Юрій Ситник просив скасувати арешт на мобільний телефон, який вилучили під час одного з обшуків.
Загалом під час вищезгаданого обшуку правоохоронці також вилучили три пакети з кристалічною речовиною та два телефони. На думку слідчих, телефони могли «містити сліди злочину», саме тому їх арештували. А кристалічну речовину відправили на експертизу, щоб встановити, чи є вона наркотичним чи психотропним засобом або прекурсором.
Також слідчий вважав, що до побиття відеооператора причетна дружина загиблого. Але офіційно про підозру у побитті Дениса Руденка оголосили лише одній людині - Георгію Полонському, а про Юрія Ситника у справі більше не згадувалося.
показати весь коментар
07.10.2020 10:52 Відповісти
Як виявляється, цей Юрій Ситник - давно відомий представник наркомафії. Але між мусорами і мафією укладено угоду про мирне співіснування. Адже мають одну й ту ж природу. І ті, й інші - злочинці.

https://poltava.to/news/37922/ У ПОЛТАВІ ПОЛІЦІЯ ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ З ПРЕДСТАВНИКАМИ НАРКОБІЗНЕСУ
показати весь коментар
07.10.2020 11:10 Відповісти
Для тих, хто напише, що ця новина - фейкова першоквітнева, можу зазначити, так, новина - фейкова, але прізвища що з одного боку, що з іншого - справжні. Офіційного меморандуму вони не укладали. Але живуть - душа в душу. Адже мають спільний "бізнес".
показати весь коментар
07.10.2020 11:18 Відповісти
Он так и не понял почему машины не освободили ему дорогу для проезда.
показати весь коментар
07.10.2020 10:53 Відповісти
Санкція статті передбачає покарання від 3-х до 8-ми років позбавлення волі. Наразі водія автомобіля "АUDI А8" затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Джерело: https://censor.net/ua/p3223362

Надіюсь, Цензор слідкуватиме й далі за перебігом подій та хочу нагадати, що Зайцевій при 6-ти загиблих та 5-ти травмованих дали 10-ть років, тільки завдяки резонансу та розголосу.
показати весь коментар
07.10.2020 11:15 Відповісти
Подивись вище - зрозумієш, чому не вказано ім'я водія Ауді і чому на фото видно, що номер з Ауді одразу ж знято.

Мафія.
показати весь коментар
07.10.2020 11:21 Відповісти
Євген, зверніть увагу, вище, хто вам плюсанув... Уважнішим треба бути.
показати весь коментар
07.10.2020 11:30 Відповісти
Там не только номеров на ауди нет.Да и снятие номеров с машины не от чего не освобождает,номер кузова никуда не денешь.
показати весь коментар
07.10.2020 13:58 Відповісти
ну дык скажи нам, какой там номер кузова по фото? дабы люди понимали кто был за рулём)))
показати весь коментар
07.10.2020 18:13 Відповісти
А по номерам ты узнаешь кто был за рулем? Наивный однако!
показати весь коментар
07.10.2020 19:50 Відповісти
по номерам широкой общественности станет понятно кому она пренадлежит! Но ты как и положено прикинулся шлангом врде как не понял, о чем была речь.
показати весь коментар
08.10.2020 02:57 Відповісти
Ты еще свято веришь,что на машине ездит тот,на кого она зарегистрированна? У меня,например, стоят номера лизинговой компании. Что ты по ним узнаешь?
показати весь коментар
08.10.2020 07:30 Відповісти
я узнаю по ним БОЛЬШЕ чем без них, понимаешь? Ты реально такой тугой? Утомил уже даже этим тупняком...
показати весь коментар
09.10.2020 02:42 Відповісти
О тебе неплохо сказал Альберт Эйнштейн:

"Две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость; и я не уверен в бесконечности Вселенной."
показати весь коментар
09.10.2020 07:53 Відповісти
да, шагай, клоун.
показати весь коментар
11.10.2020 12:28 Відповісти
По любому зеленый будет виноват
показати весь коментар
07.10.2020 11:35 Відповісти
столкнутся 600 мерс с асфальтовым катком, мент с работягой с катка протокол пишет - ну скажи как обгонял как подрезал
показати весь коментар
07.10.2020 20:12 Відповісти
Чувак под кайфом, если экспертиза ничего не покажет, то менты в теме
показати весь коментар
07.10.2020 11:41 Відповісти
Молодцы, ребята! Даже к этому ДТП сумели приплести Зеленского!
показати весь коментар
07.10.2020 12:24 Відповісти
Если мозгов нет,то Зеленский или Порошенко с Аваковым виноваты будут.
показати весь коментар
07.10.2020 14:00 Відповісти
Раки из полиции так и не научились нормально скачивать и выкладывать записи с видеорегистратора - снимают экран монитора на телефон...
показати весь коментар
07.10.2020 13:55 Відповісти
Ага там еще на флешку надо копировать и специальный плеер для воспроизведения а еще и сам момент вырезать и смонтировать ..У них на работе видать видюхи не стоят что б в танчики на дежурстве не шпилили или парнуху не смотрели а еще хуже в он-лаин казино играют
показати весь коментар
07.10.2020 14:42 Відповісти
этож работать надо... не их профиль, взятки сами себя брать не будут.
показати весь коментар
07.10.2020 18:14 Відповісти
Або бухий або під кайфом, альтерантиви немає
показати весь коментар
07.10.2020 16:18 Відповісти
Номер авто ауди в студию!...
показати весь коментар
07.10.2020 23:21 Відповісти
 
 