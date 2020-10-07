Водій "Ауді А8" протаранив чотири автомобілі в Полтаві. ФОТОрепортаж + ВІДЕО камер спостереження
Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, що сталося в Полтаві за участю п'яти автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Полтавської області
Так, за даними поліції, в Полтаві 6 жовтня, близько 17:00, на розі вулиць Великотирнівська – Ковпака, 37-річний водій автомобіля "АUDI А8" не впорався з керуванням та зіткнувся з чотирма легковими автівками: "TOYOTA CAMRY", "OPEL VECTRA", "ВАЗ-2106" та "CHEVROLET AVEO", що перебували на перехресті по ходу руху. Унаслідок зіткнення 30-річний водій автомобіля "OPEL VECTRA" отримав тяжкі травми та доставлений до реанімації обласної лікарні. Також зазнали значних механічних пошкоджень усі п’ять автомобілів.
За цим фактом слідчим поліції Полтавщини розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання від 3-х до 8-ми років позбавлення волі. Наразі водія автомобіля "АUDI А8" затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Я пошти як рік купив авто і вирішив перевірити по ДТП. Виявилось, що первий власник за рік після салону покупки 2007р вчинив наїзд на якогось живого звіра (трясь би йому).
"Я був дуже чемний, але все даремно,
Мене протаранив нечемний КаМАЗ!"
Почему, при получении прав в справке из психушки написано "нормальный" ?
Одна фирма организовывала корпоратив в 2017г ...
Залік!
Винуватець ДТП
За нашою інформацією, водій Audi A8 (ВІ0147ЕА) - 37-річний Юрій Ситник, який https://poltava.to/news/51913/ фігурував у справі загибелі відеооператора Дениса Руденка . У побитті Дениса Руденка тоді підозрювалося кілька осіб. Ім'я одного з фігурантів згадувалося в апеляційній скарзі - Юрій Ситник просив скасувати арешт на мобільний телефон, який вилучили під час одного з обшуків.
Загалом під час вищезгаданого обшуку правоохоронці також вилучили три пакети з кристалічною речовиною та два телефони. На думку слідчих, телефони могли «містити сліди злочину», саме тому їх арештували. А кристалічну речовину відправили на експертизу, щоб встановити, чи є вона наркотичним чи психотропним засобом або прекурсором.
Також слідчий вважав, що до побиття відеооператора причетна дружина загиблого. Але офіційно про підозру у побитті Дениса Руденка оголосили лише одній людині - Георгію Полонському, а про Юрія Ситника у справі більше не згадувалося.
https://poltava.to/news/37922/ У ПОЛТАВІ ПОЛІЦІЯ ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ З ПРЕДСТАВНИКАМИ НАРКОБІЗНЕСУ
Надіюсь, Цензор слідкуватиме й далі за перебігом подій та хочу нагадати, що Зайцевій при 6-ти загиблих та 5-ти травмованих дали 10-ть років, тільки завдяки резонансу та розголосу.
Мафія.
"Две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость; и я не уверен в бесконечности Вселенной."