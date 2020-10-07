Водій "Ауді А8" протаранив чотири автомобілі в Полтаві. ФОТОрепортаж + ВІДЕО камер спостереження

Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, що сталося в Полтаві за участю п'яти автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Полтавської області

Так, за даними поліції, в Полтаві 6 жовтня, близько 17:00, на розі вулиць Великотирнівська – Ковпака, 37-річний водій автомобіля "АUDI А8" не впорався з керуванням та зіткнувся з чотирма легковими автівками: "TOYOTA CAMRY", "OPEL VECTRA", "ВАЗ-2106" та "CHEVROLET AVEO", що перебували на перехресті по ходу руху. Унаслідок зіткнення 30-річний водій автомобіля "OPEL VECTRA" отримав тяжкі травми та доставлений до реанімації обласної лікарні. Також зазнали значних механічних пошкоджень усі п’ять автомобілів.

За цим фактом слідчим поліції Полтавщини розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від 3-х до 8-ми років позбавлення волі. Наразі водія автомобіля "АUDI А8" затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.





Фото: сайт поліції