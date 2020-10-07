УКР
СБУ в Києві припинила діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом 15 млрд. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління СБУ припинили діяльність масштабного "конвертаційного центру" з обігом понад 15 млрд грн.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Служба безпеки України припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більш ніж 15 млрд гривень.

Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином, зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

Також дивіться: Ліквідовано конвертцентр, який працював у двох областях під прикриттям об'єднання осіб з інвалідністю: вилучено 36 млн грн готівки. ФОТОрепортаж

У ході санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їхньої фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих "фунтів"), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.

СБУ в Києві припинила діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом 15 млрд 01
СБУ в Києві припинила діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом 15 млрд 02
СБУ в Києві припинила діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом 15 млрд 03

Також зазначається, що цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.

Слідчі дії тривають.

Київ конвертцентр СБУ
